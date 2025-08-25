Logo de Confidencial Digital
Viviendas Bismarck Martínez

Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas “Bismarck Martínez”

Nación

Dictadura entrega muerto a preso político Mauricio Alonso, secuestrado el 17 de julio

Los familiares del opositor detenido en Carazo fueron notificados repentinamente por Medicina Legal para que fueran por el cadáver

Mauricio Alonso

Imagen del preso político Mauricio Alonso. //Foto: Tomada de redes sociales.

Redacción Confidencial

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo entregó muerto al preso político Mauricio Alonso, quien fue detenido el 17 de julio de 2025, cuando fue capturado junto a su esposa e hijo en el departamento de Carazo, denunció el lunes 25 de agosto de 2025 el Instituto Segovia para el Liderazgo y la Transformación Social en el Exilio Político en un comunicado.

Encapuchados irrumpieron en la vivienda de Alonso en la noche del 17 de julio, en el marco de las redadas previas a la conmemoración del 19 de julio. La esposa de Alonso fue liberada ese mismo día, pero él y su hijo quedaron detenidos.

Desde el día de la detención, los familiares de Alonso lo buscaron en varias cárceles y hospitales del país sin obtener información sobre su paradero. Fue hasta el lunes 25 de agosto de 2025, que recibieron una llamada del Instituto de Medicina Legal informándoles que les entregaran el cadáver del opositor.

“Este es un crimen de lesa humanidad que se suma al registro del Grupo de Expertos de Naciones Unidas que investiga sus crímenes”, señaló la organización en su comunicado.

Fuentes cercanas a la familia del fallecido confirmaron la llamada del Instituto de Medicina Legal. Posteriormente la viuda y otros parientes se trasladaron a Managua para reclamar el cadáver, pero aún no se los entregan.

Fue presidnete del MRS

Mauricio Alonso Prieto fue el último presidente del Movimiento Renovador Sandinista (actualmente UNAMOS) en el departamento de Carazo y amigo cercano del pastor Rudy Palacios Vargas, detenido el 17 de julio en ese mismo departamento.

Previo a su detención, Alonso sufrió asedio policial y era vigilado permanentemente por políticos locales, señaló la fuente cercana a la familia.

Antes de su detención, la Policía “le hacía visitas en su casa, lo mismo que le hacen al resto. Tenía que reportarse, estaba siendo controlado… no podía salir del país”, subrayó la fuente.

Sobre el autor
Redacción Confidencial

Redacción Confidencial

Confidencial es un diario digital nicaragüense, de formato multimedia, fundado por Carlos F. Chamorro en junio de 1996. Inició como un semanario impreso y hoy es un medio de referencia regional con información, análisis, entrevistas, perfiles, reportajes e investigaciones sobre Nicaragua, informando desde el exilio por la persecución política de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

