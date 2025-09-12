Dictadura difunde prueba de vida del preso político Yerri Estrada

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo difundió, a través de los medios de propaganda, una serie de fotografías de la visita de la esposa del preso político Yerri Estrada, quien se encontraba en condición de desaparecido desde el 13 de agosto de 2025 tras regresar de una brigada médica al Hospital Departamental Amistad Japón-Nicaragua, en Granada.

“Imágenes de la visita al golpista nicaragüense Yerri Gustavo Estrada Ruiz de su cónyuge Xóchilt Natalia Castil Velásquez, el miércoles 3 de septiembre, 2025”, indican las fotografías hechas publicas nueve días después de la visita.

La dictadura sigue sin aclarar por qué está detenido el joven, aunque lo califican de “golpista”, un término que el régimen sandinista utiliza para referirse a los opositores y por el que han condenado injustamente a decenas de presos políticos.

El Departamento de Estado de Estados Unidos había reclamado conocer el paradero de Estrada, al igual que diputados de Costa Rica, porque el joven tiene también nacionalidad tica, según denunció su madre, Rosa Ruiz.

Hace tres semanas la dictadura Murillo-Ortega arrestó, torturó brutalmente y finalmente hizo desaparecer al Dr. Yerri Estrada, un médico entregado, después de una mañana dedicada a proporcionar servicios médicos a una comunidad local. ¿Su “delito”? Defender la libertad durante… pic.twitter.com/sz136QOH6K — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) September 10, 2025

Su madre había alertado que el médico leonés estaba desaparecido desde su detención y temía que estuviera siendo torturado en prisión.

Detenido en el hospital de Granada

Lo último que supo la madre de Estrada fue que a su hijo le ordenaron ir a la dirección del hospital apenas volviera de una misión médica y así lo hizo. En esa oficina lo estaban esperando oficiales de la Policía Nacional para detenerlo.

Fotografía de Yerri Estrada, joven médico encarcelado por la dictadura. Foto: Ministerio del Interior

“Allí lo detuvieron, lo esposaron y lo subieron a una de las dos patrullas”, explicó la madre de Estrada, el joven que se encontraba en ese hospital haciendo su residencia médica.

Policía llegó a buscarlo a León, pese a ser arrestado en Granada

La vigilancia era constante, dice la mamá del médico, de 30 años. “Llegaban a la casa una o dos veces por semana. No llegaban de forma violenta, pero siempre iban a preguntarle cómo estaba, qué estaba haciendo y él les decía que estaba estudiando”, recuerda doña Rosa Ruiz.

Él me decía, recuerda Ruiz, “Mami, ya me acostumbre a que vengan y vean que no estoy haciendo nada malo. Que no ando metido en ningún tema político”. Incluso, dos días después de haber sido arrestado en Granada, llegó a buscarlo un policía a su casa en León.

“Por lo visto, la Policía de León desconocía que lo habían detenido en Granada”, detalló su mamá.

Estrada era uno de los 33 presos políticos que permanecen en condición de “desaparición forzada”, según el informe del Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas actualizado hasta el 30 de agosto de 2025. Actualmente el régimen mantiene a 73 personas presas políticas.