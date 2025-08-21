Logo de Confidencial Digital
Mundo

Director de la DEA acusa a Venezuela de colaborar con el ELN para enviar drogas a EE. UU.

“Se ha convertido en un estado narcoterrorista que sigue colaborando con las FARC y el ELN de Colombia para enviar cantidades récord de cocaína”, dijo

director de la DEA

Foto de archivo del director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole. EFE

Agencia EFE

El director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, acusó el jueves 21 de agosto de 2025 a Venezuela de colaborar con guerrillas colombianas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para enviar “cantidades récord de cocaína” a los carteles mexicanos que trafican hacia EE. UU.

“Venezuela se ha convertido en un estado narcoterrorista que sigue colaborando con las FARC y el ELN de Colombia para enviar cantidades récord de cocaína desde Venezuela a los carteles mexicanos, que siguen entrando a Estados Unidos”, dijo Cole en una entrevista con la cadena Fox News.

Cole agregó que a pesar de que la Administración del presidente Donald Trump ha reforzado sus esfuerzos para desmantelar las redes de narcotráfico, sobre todo en las fronteras, en lo que va de 2025 han “incautado más cocaína que en años anteriores” y advirtió que “sigue en aumento” la cantidad de metanfetamina y fentanilo que entra al país.

“La corrupción venezolana, la dictadura venezolana, es narcoterrorista. Siguen enviando este veneno a Estados Unidos, matando a cientos de miles de estadounidenses, sin mencionar a los miembros de la (banda) Tren de Aragua que envían a nuestro país para destruir sus hermosas calles”, advirtió, repitiendo afirmaciones de Trump.

Las acusaciones de Cole contra el Gobierno del venezolano Nicolás Maduro se producen después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, asegurara que Washington está preparado para “usar todo su poder” para frenar el “flujo de drogas hacia su país”, en medio de la polémica por el despliegue de tres buques con 4000 soldados en las aguas del Caribe cerca de Venezuela.

Caracas, por su parte, ha asegurado que las “amenazas” de EE. UU. revelan su “falta de credibilidad” y ponen en riesgo la “paz y estabilidad” de toda la región.

Los Gobiernos de Cuba, Bolivia, Nicaragua, y Colombia han condenado la presencia de los navíos de guerra estadounidenses en el Caribe.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, llegó a asegurar que una invasión de EE. UU. a Venezuela convertiría a ese país en otra Siria y arrastraría a Colombia a otro conflicto.

Confidencial te necesita

Tu aporte es anónimo y seguro.

Apóyanos para que podamos seguir haciendo periodismo independiente en el exilio. Tu contribución económica garantiza que todas las personas tengan acceso gratuito a nuestras publicaciones.

Sobre el autor
Agencia EFE

Agencia EFE

Agencia de noticias internacional con sede en Madrid, España. Fundada en Burgos durante la guerra civil española en enero de 1939.

