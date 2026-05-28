Reservas mundiales de petróleo al límite por guerra con Irán

La guerra con Irán y el cierre del estrecho de Ormuz han desencadenado una crisis de suministro petrolero sin precedentes en décadas. Esto ha llevado a países de todo el mundo a buscar desesperadamente alternativas para contrarrestar la pérdida de suministro.

Muchos Gobiernos, especialmente en Asia, donde existe una fuerte dependencia de la energía procedente del Medio Oriente, han introducido medidas para reducir la demanda de combustible.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) coordinó en marzo de 2026 una liberación masiva de reservas de petróleo —unos 400 millones de barriles— procedentes de las reservas de emergencia de los países industrializados.

Las reservas estratégicas amortiguan el shock

Antes de la guerra, los mercados mundiales de crudo se encontraban en situación de superávit. Además, las principales economías tenían acumuladas enormes reservas estratégicas. Las mayores del mundo son de China, Estados Unidos y Japón.

Según datos de la Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA, por sus siglas en inglés), China contaba en diciembre de 2025 con cerca de 1.400 millones de barriles almacenados, incluyendo reservas comerciales y estatales.

Estados Unidos mantenía alrededor de 413 millones de barriles en su Reserva Estratégica de Petróleo y otros 411 millones en inventarios comerciales de crudo. Por su parte, Japón tenía las terceras mayores reservas estratégicas del mundo, con unos 263 millones de barriles bajo control gubernamental.

En cuanto a los países de la Unión Europea, están obligados por ley a mantener reservas de emergencia equivalentes al menos a 90 días de importaciones netas o 61 días de consumo. Los países del bloque aportaron aproximadamente el 20 por ciento de los 400 millones de barriles liberados en la operación coordinada por la AIE. Alemania liberó 19,5 millones de barriles; Francia, 14,6; España, 11,6; e Italia, 10 millones.

India disponía de unos 21 millones de barriles en sus reservas estratégicas, según la EIA. Además de estas reservas estratégicas, millones de barriles de crudo ruso almacenados en petroleros varados en el mar también quedaron disponibles para compradores asiáticos después de que Estados Unidos suspendiera temporalmente las sanciones sobre ese petróleo para aumentar el suministro global.

¿Cuándo alcanzarán niveles críticos las reservas?

Hasta ahora, estos inventarios han ayudado a capear la crisis y gestionar la volatilidad del suministro. Pero, casi tres meses tras el inicio de la guerra, el tráfico petrolero a través del estrecho de Ormuz sigue paralizado.

A medida que pasa el tiempo, los países han ido recurriendo rápidamente tanto a las reservas estratégicas como a los inventarios comerciales. La AIE ya ha advertido que las reservas mundiales observadas de petróleo cayeron a un ritmo récord en marzo y abril, con una reducción de 246 millones de barriles.

El director de la agencia, Fatih Birol, acaba de alertar de que las reservas de petróleo “no son infinitas” y que están disminuyendo “muy rápidamente” en todo el mundo. También subrayó que llevará “mucho tiempo” recuperar la capacidad de producción y refinado previa a la guerra.

El banco de inversión estadounidense Goldman Sachs emitió una advertencia similar la semana pasada, señalando que las reservas mundiales de petróleo se están reduciendo este mes a un ritmo récord.

“Al ritmo actual de reducción, las reservas comerciales de petróleo podrían alcanzar niveles críticamente bajos a finales de junio”, escribió en una nota el 18 de mayo Neil Shearing, economista jefe de Capital Economics. Si las condiciones de suministro no mejoran pronto, dijo Shearing, “los precios podrían dispararse”.

¿Cómo afectará esto a los precios?

La situación ha despertado temor a que pueda escasear el combustible, especialmente durante el pico de demanda del verano.

Si persiste el bloqueo, “la escasez no se sentirá con la misma intensidad en todas las regiones y sectores”, explica a DW Antoine Halff, experto energético y miembro del Center on Global Energy Policy de la Universidad de Columbia.

Halff señala que los países asiáticos probablemente serán los más afectados debido a su fuerte dependencia de la energía del Medio Oriente, mientras que el transporte aéreo y el combustible para aviación figuran entre los sectores más perjudicados.

Esto también provocará un fuerte aumento de los precios del petróleo, “que se sentirá en todas partes, incluso en países con abundante suministro doméstico como Estados Unidos”, prosigue Halff.

Los precios del crudo siguen ya elevados en comparación con los niveles previos al conflicto, lo que refleja la situación de bloqueo del suministro y el riesgo geopolítico. Al mismo tiempo, los precios han mostrado una gran volatilidad y sensibilidad a los titulares: caen tras declaraciones que apuntan a una rápida resolución del conflicto y se disparan cuando aparecen señales de que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado durante más tiempo.