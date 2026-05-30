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Mundo

Mandos militares de Estados Unidos y Cuba se reúnen en Guantánamo

Se trató de “un breve intercambio” entre el general estadounidense Francis Donovan y el general cubano Roberto Legrá Sotolongo, señaló el Comando Sur

Instalaciones militares estadounidenses en la Base Naval de la Bahía de Guantánamo, Cuba. | Foto: Alex Brandon/AP/picture alliance/Archivo

Deutsche Welle

29 de mayo 2026

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Altos mandos militares de Estados Unidos y Cuba se reunieron el viernes 29 de mayo de 2026 en Guantánamo, en medio del deterioro de las relaciones entre ambos países por la amenaza del presidente Donald Trump de tomar el poder de la isla.

El encuentro se produjo en la base que tiene Estados Unidos en el extremo suroriental de la isla comunista.

El general estadounidense Francis Donovan se reunió con el general cubano Roberto Legrá Sotolongo “para un breve intercambio sobre asuntos de seguridad operativa”, señaló el Comando Sur de Estados Unidos en un comunicado.

Cuba ha considerado supuestamente distintos escenarios para utilizar drones contra la base estadounidense de Guantánamo, e incluso contra territorio de Estados Unidos, según informaron hace unas semanas medios estadounidenses.

Trump cree que la isla comunista, situada a 150 kilómetros de las costas de Florida (sureste), representa “una amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Donovan encabezó una evaluación de la seguridad del perímetro de la instalación estadounidense y discutió la seguridad del personal militar, señaló el comunicado.

Guantánamo es un centro operativo y logístico vital

“La estación naval de la bahía de Guantánamo es un centro operativo y logístico vital que respalda los esfuerzos militares de Estados Unidos para contrarrestar amenazas que socavan la seguridad, la estabilidad y la democracia en nuestro hemisferio”, señaló el Comando Sur de Estados Unidos.

Las relaciones entre ambos países se han deteriorado desde enero, después de que Estados Unidos impusiera un bloqueo petrolero de facto contra la isla, decretara nuevas sanciones contra empresas y dirigentes cubanos e imputara al expresidente Raúl Castro en una causa que se remonta a 1996.

Ambos gobiernos afirman, no obstante, que mantienen sus contactos diplomáticos.

A mediados de mayo, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana para reunirse con altos responsables cubanos.

Otra reunión, de un alto nivel diplomático, tuvo lugar el 10 de abril en la capital cubana. Ningún avión gubernamental estadounidense había aterrizado en Cuba desde 2016.

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