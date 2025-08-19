Maduro ordena desplegar 4.5 millones de milicianos en respuesta a Estados Unidos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el despliegue de 4.5 millones de milicianos, componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en todo el país, luego de que Estados Unidos aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su captura y que Estados Unidos indicara que está preparado para “usar todo su poder” para frenar el “flujo de drogas hacia su país”.

“Esta semana voy activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4.5 millones milicianos en todo el territorio nacional”, dijo el mandatario en un acto televisado.

Maduro indicó que esto forma parte de un “plan de paz”, por lo que hizo un llamado a las milicias a estar “preparadas, activadas y armadas”.

“El plan de paz, que es desplegar toda la capacidad miliciana en el territorio y por sectores, establecer la capacidad de la milicia nacional bolivariana en todos los territorios del país”, añadió, sin precisar en qué zonas del país estarán los milicianos.

Estados Unidos dispuesto a “usar todo su poder”

La cadena de noticias CNN informó que Estados Unidos comenzó a desplegar a tres buques con 4000 agentes -principalmente infantes de Marina- en las aguas de Latinoamérica y el Caribe para combatir a los carteles del narcotráfico, además que reforzó su presencia con aviones, barcos y lanzamisiles.

Tras este anuncio, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que las autoridades también están desplegadas en las aguas del país suramericano.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró el martes 19 de agosto de 2025 que Estados Unidos está preparado para “usar todo su poder” para frenar el “flujo de drogas hacia su país”, tras ser preguntada sobre el despliegue de los tres buques en las aguas del Caribe cerca de Venezuela.

Ante preguntas sobre el envío de las tropas, Leavitt respondió en una rueda de prensa que el presidente estadounidense, Donald Trump, “está preparado” para frenar el narcotráfico y “llevar los responsables ante la Justicia”.

“El régimen de (Nicolás) Maduro no es el Gobierno legítimo de Venezuela. Es un cartel del narcotráfico, según la opinión de esta Administración. Maduro no es un presidente legítimo. Es un líder fugitivo de este cartel, acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas al país”, insistió Leavitt.

Ante esto, el Ejecutivo chavista sostuvo que observa con “total claridad” la “desesperación” de la Administración estadounidense, que, aseguró, “recurre a amenazas y difamaciones” contra Venezuela.

“Que Washington acuse a Venezuela de narcotráfico revela su falta de credibilidad y el fracaso de sus políticas en la región”, añadió.

El miércoles 13 de agosto de 2025, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, destacó en una entrevista con la cadena Fox la confiscación de 700 millones de dólares en bienes que vinculó con Maduro, a quien acusa de narcotráfico.

Prohíben por 30 días la compra, venta y uso de drones

Venezuela suspendió y prohibió en todo el país, por treinta días prorrogables, la compra, venta, fabricación, importación, distribución, instrucción, capacitación, adiestramiento, registro y las operaciones de vuelos relacionadas con aeronaves pilotadas a distancia (RPA, drones), así como sus partes y componentes, informó el Ministerio de Transporte.

De igual forma, la medida aplica tanto para RPA que sean “remotamente pilotadas o no pilotadas y aeromodelos”, agregó la cartera de Estado, que indicó que la decisión entra en vigencia a partir de su fecha de publicación, el 18 de agosto, según la Gaceta Oficial que citó.

Además, indicó que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) será el encargado de dar cumplimiento a esta directriz y podrá “resolver aspectos no previstos en la resolución”.