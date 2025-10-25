Logo de Confidencial Digital
Lea el especial más reciente
Viviendas Bismarck Martínez

Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas “Bismarck Martínez”

whatsapp

Alertas
mail

Boletines
test

Test Político
carta

Membresía
mail

Donaciones
adds Confidencial

Anuncios
Las noticias del día en tu correo

Recibe lo más destacado de la cobertura de CONFIDENCIAL todos los días.

Estoy de acuerdo con las Condiciones de uso y la Política de privacidad.

Más boletines

Premium
mail

English

Membresía
The best of our coverage, in English

Sign up for our weekly newsletter. We will send it to you every Friday at 10:00 am (Nicaragua time)

I agree to the Terms of use and the Privacy Policy.

More Newsletters

Daily
mail

English

Membership
Logo de Confidencial Digital

PUBLICIDAD 4D

PUBLICIDAD 5D

Mundo

Colombia rechaza “con contundencia” las sanciones financieras de Estados Unidos a Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este viernes que no posee bienes ni cuentas en Estados Unidos

Petro sanciones financieras

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla en la plaza de Bolívar el viernes 24 de octubre de 2025, en Bogotá. EFE

Agencia EFE

AA
Share

La crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos pasó el viernes 24 de octubre de 2025 por un nuevo punto de tensión después de que Washington impusiera sanciones financieras al presidente Gustavo Petro, a su familia y a uno de sus ministros, una medida que el Gobierno colombiano rechazó “con contundencia” por considerarla “una afrenta contra el pueblo colombiano”.

El Departamento del Tesoro anunció la inclusión de Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés) conocida como ‘Lista Clinton’ por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Esto implica el bloqueo de sus activos en EE. UU. y la prohibición de transacciones con ellos.

“Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.

Petro calificó su inclusión en esa lista de una “paradoja” por sus “décadas” luchando contra el narcotráfico y de “una arbitrariedad propia de un régimen de opresión”.

“Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína”, escribió en X.

“Nada que congelar”

Horas después, el mandatario se presentó frente a miles de ciudadanos en la Plaza de Bolívar de Bogotá en una marcha “por la paz, la soberanía y la democracia” que había convocado él mismo y a la que asistieron miles de colombianos para expresar su respaldo al presidente en medio de la escalada de tensiones con EE. UU., así como su apoyo a su propuesta de convocar una asamblea constituyente.

Sobre un gran escenario, Petro aseguró que las sanciones financieras de su homólogo estadounidense, Donald Trump, buscan “arrodillar” a su Gobierno.

“El señor Trump no tiene ni idea de lo que soy yo, ni de lo que pienso, ni de la historia de este país. Ni siquiera sabe con claridad dónde queda Colombia (…) No importa qué me hagan, jamás he dejado entrar la codicia en mi corazón”, dijo.

Y agregó que no posee bienes ni cuentas en el país norteamericano: “Si yo no he hecho negocio nunca, no tengo un dólar en los Estados Unidos, no hay ninguna cuenta que congelarme, no tengo ganas ni (tendré) nunca en el futuro de hacer negocios en Estados Unidos”, dijo.

Crisis diplomática

La Cancillería colombiana señaló en un breve comunicado que “Colombia mantiene su disposición al diálogo diplomático y al respeto mutuo entre naciones soberanas”, aunque lamentó las “decisiones unilaterales que afectan la confianza bilateral”.

Las relaciones entre Bogotá y Washington, históricamente estrechas en comercio, cooperación militar y asistencia económica, se han visto sacudidas desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero por desencuentros entre ambos mandatarios en su política migratoria, antidrogas y la ofensiva israelí en Gaza.

A mediados de octubre, en medio de los ataques estadounidenses a lanchas del mar Caribe y Pacífico bajo el pretexto de un “conflicto armado” contra las drogas, las tensiones escalaron aún más cuando Trump llamó a Petro “líder del narcotráfico” y anunció la suspensión de ayuda económica al país suramericano por su supuesta inacción en la lucha contra el narcotráfico.

En septiembre, EE. UU. retiró a Colombia de la lista de países que en el último año combatieron el tráfico de drogas y revocó la visa de Petro por instar a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes de Trump durante una manifestación propalestina en Nueva York.

PUBLICIDAD 3M

Confidencial te necesita

Tu aporte es anónimo y seguro.

Apóyanos para que podamos seguir haciendo periodismo independiente en el exilio. Tu contribución económica garantiza que todas las personas tengan acceso gratuito a nuestras publicaciones.

Sobre el autor
Agencia EFE

Agencia EFE

Agencia de noticias internacional con sede en Madrid, España. Fundada en Burgos durante la guerra civil española en enero de 1939.

PUBLICIDAD 3D

Más en Mundo
En portada
Alertas

Alertas informativas

Recibe alertas informativas en nuestras comunidades de WhatsApp o Telegram.
Boletines

Boletines

Lo más destacado de nuestra cobertura noticiosa en tu correo electrónico.
Anuncios

Anuncios

¿Quieres anunciarte con nosotros? Consulta aquí nuestra propuesta comercial.
Test político

Test Político

Explora tus ideas sobre política, economía y sociedad con nuestro Test Político.