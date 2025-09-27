Logo de Confidencial Digital
Lea el especial más reciente
Viviendas Bismarck Martínez

Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas “Bismarck Martínez”

whatsapp

Alertas
mail

Boletines
test

Test Político
carta

Membresía
mail

Donaciones
adds Confidencial

Anuncios
Las noticias del día en tu correo

Recibe lo más destacado de la cobertura de CONFIDENCIAL todos los días.

Estoy de acuerdo con las Condiciones de uso y la Política de privacidad.

Más boletines

Premium
mail

English

Membresía
The best of our coverage, in English

Sign up for our weekly newsletter. We will send it to you every Friday at 10:00 am (Nicaragua time)

I agree to the Terms of use and the Privacy Policy.

More Newsletters

Daily
mail

English

Membership
Logo de Confidencial Digital

PUBLICIDAD 4D

PUBLICIDAD 5D

Mundo

EE. UU. revoca la visa a Petro por instar a soldados estadounidenses a desobedecer a Trump

El Departamento de Estado de EE. UU. calificó de “acciones imprudentes y provocadoras” las declaraciones de Petro

Petro Naciones Unidas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York. Foto: Tomada de la ONU

Agencia EFE

AA
Share

El Departamento de Estado de EE. UU. anunció el viernes 26 de septiembre de 2025 que le retira el visado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por instar en un acto en Nueva York a soldados estadounidenses “a desobedecer órdenes e incitar a la violencia”.

“Esta mañana, el presidente colombiano, Gustavo Petro, se dirigió a los soldados estadounidenses en una calle de Nueva York instándolos a desobedecer órdenes e incitar a la violencia”, reza un mensaje del Departamento de Estado en la red social X.

“Por estas acciones imprudentes y provocadoras, revocaremos la visa de Petro”, añade el escueto mensaje.

Petro, en un acto convocado el viernes 26 de septiembre en Nueva York contra la campaña israelí en Gaza pidió a los soldados estadounidenses que desobedezcan mandatos de su Gobierno para así permitir que pueda operar un futuro “ejército de salvación” multinacional que apoyaría al pueblo palestino y cuya creación, dijo, que propondría a la Asamblea de Naciones Unidas, donde pronunció un discurso el jueves 25.

“(Ese ejército) tiene que ser más grande que el de los EE. UU. Por eso desde aquí, desde Nueva York les pido a todos los soldados del Ejército de EE. UU. que desobedezcan la orden de (Donald) Trump. Les pido no apuntar contra la humanidad sus fusiles”, clamó Petro durante la manifestación.

El mandatario colombiano aseguró que ese futuro ejército contaría con efectivos militares procedentes de diferentes países, aunque de momento solo Indonesia ha dicho que apoyará la iniciativa.

La propuesta, amparada en la figura de la ONU conocida como ‘Uniting for Peace’, debe ser respaldada por dos tercios de los Estados miembros en la Asamblea General para poder desarrollar una acción militar coordinada a nivel internacional.

“Las naciones que voten a favor de esta resolución tendrán la responsabilidad de configurar con sus ejércitos esta gran unidad, pionera en el mundo, para hacer valer las órdenes de la justicia internacional”, añadió el presidente colombiano, que según indicaron fuentes diplomáticas a EFE ya ha abandonado EE. UU. “como estaba previsto” de regreso a Bogotá.

PUBLICIDAD 3M

Confidencial te necesita

Tu aporte es anónimo y seguro.

Apóyanos para que podamos seguir haciendo periodismo independiente en el exilio. Tu contribución económica garantiza que todas las personas tengan acceso gratuito a nuestras publicaciones.

Sobre el autor
Agencia EFE

Agencia EFE

Agencia de noticias internacional con sede en Madrid, España. Fundada en Burgos durante la guerra civil española en enero de 1939.

PUBLICIDAD 3D

Más en Mundo
En portada
Alertas

Alertas informativas

Recibe alertas informativas en nuestras comunidades de WhatsApp o Telegram.
Boletines

Boletines

Lo más destacado de nuestra cobertura noticiosa en tu correo electrónico.
Anuncios

Anuncios

¿Quieres anunciarte con nosotros? Consulta aquí nuestra propuesta comercial.
Test político

Test Político

Explora tus ideas sobre política, economía y sociedad con nuestro Test Político.