Mundo

Casa Blanca insiste en que el Gobierno de Venezuela es “ilegítimo” y trafica con drogas

“No permitiremos que ese veneno mortal entre en nuestro país”, afirmó la vocera de la Casa Blanca sobre ataque a lancha que supuestamente llevaba droga

La portavoz de la Casa Blanca estadounidense, Karoline Leavitt. EFE | Confidencial

Agencia EFE

La Casa Blanca reiteró el martes 09 de septiembre de 2025 su postura de que el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela es “ilegítimo” y lo acusó de traficar drogas hacia Estados Unidos.

La portavoz del Ejecutivo estadounidense, Karoline Leavitt, hizo estas afirmaciones al ser consultada en una rueda de prensa sobre las posibles acciones militares futuras de Washington en territorio venezolano.

“Esta Administración (del presidente Donald Trump) considera que el régimen venezolano es ilegítimo y que resulta inaceptable para este presidente y su equipo permitir el tráfico de drogas ilegales y letales hacia Estados Unidos”, afirmó Leavitt.

La funcionaria también se refirió al ataque estadounidense ocurrido el 2 de septiembre de 2025 contra una lancha procedente de Venezuela con once supuestos miembros de la banda criminal del Tren de Aragua a bordo.

“Esto envía un mensaje claro a los narcotraficantes del mundo: el presidente no lo tolerará. La cantidad de droga incautada en esa embarcación podría haber causado la muerte de miles de estadounidenses. No permitiremos que ese veneno mortal entre en nuestro país”, añadió la vocera de la Casa Blanca.

El gobierno de Venezuela ha rechazado categóricamente las acusaciones, al condenar el ataque y denunciar una campaña de manipulación mediática por parte de Washington.

Este incidente ha intensificado las ya tensas relaciones entre ambos países, en un contexto marcado por un creciente despliegue militar estadounidense en el Caribe, cerca de aguas venezolanas, y por las renovadas denuncias de que Maduro estaría al frente de una red internacional de narcotráfico.

Sobre el autor
Agencia EFE

Agencia EFE

Agencia de noticias internacional con sede en Madrid, España. Fundada en Burgos durante la guerra civil española en enero de 1939.

