Trump no planea invadir Venezuela, pero no se descartan bombardeos e incidentes militares

El agravamiento de las tensiones militares en el Caribe entre la Administración de Donald Trump y la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, no desembocará en una invasión, que demandaría al menos una ocupación de dos años para producir un “cambio de régimen”, pero sí puede derivar en bombardeos e incidentes militares, que “pueden salirse de control”, considera el doctor David Smilde profesor de sociología de la Universidad de Tulane, experto en Venezuela y sus relaciones bilaterales con Estados Unidos.

En una entrevista en el programa Esta Semana, que se transmite en el canal de YouTube de CONFIDENCIAL, debido a la censura televisiva en Nicaragua, Smilde analizó el escalamiento de la tensión entre ambos países, después que Estados Unidos destruyó una lancha rápida, presuntamente tripulada por narcotraficantes venezolanos en el Caribe, mientras que dos F-16 venezolanos sobrevolaron a los buques de guerra norteamericanos.

Smilde considera que el operativo militar desplegado por Estados Unidos tiene elementos de “teatro político”, para tejer una narrativa de guerra con Venezuela, que justifique la deportación masiva de migrantes venezolanos, invocando el acta de “enemigos externos” con un país en guerra.

El investigador del Centro de estudios hemisféricos de la Universidad de Tulane, autor de cinco libros sobre Venezuela, explicó que la estrategia de Trump intenta producir grietas en torno a Nicolas Maduro, pero advirtió que también implica riesgos para la oposición venezolana: “lo más probable es que Maduro apriete más a la oposición, y lo único que le podría beneficiar es si hay un cambio de régimen, pero la única manera en que la oposición ocuparía (el palacio de) Miraflores sería con una invasión y una fuerza de ocupación de uno o dos años, y Trump no va a hacer eso”.

La semana pasada Donald Trump reveló las imágenes de un ataque de misil que destruyó una lancha rápida que navegaba en el mar Caribe, presuntamente con 11 tripulantes y una carga de drogas. Por medios internacionales se ha conocido que esta lancha zarpó de un pequeño pueblo de Venezuela que está tomado por el narcotráfico, San Juan de de Unares, ¿cuál fue el objetivo de este ataque por parte de Estados Unidos y qué consecuencias ha tenido en el clima de tensión que hay entre ambos países?

Es una muy buena pregunta porque, primero, Venezuela no es una de las principales fuentes de droga para Estados Unidos. El 90% de la cocaína que viene a Estados Unidos pasa por el Pacífico o por el Caribe del oeste, no por Venezuela, mucha cocaína que viene de Venezuela va para Europa.

Segundo, esta lancha parece que iba para Trinidad (Tobago), a veces sale para República Dominicana, otras veces salen para transportar paquetes de cocaína para barcos de container. Entonces, (el ataque) es como un teatro, para mostrar al público de Estados Unidos que están haciendo algo sobre la guerra contra las drogas, que prometió Donald Trump en su campaña, que iba a usar la Fuerza Armada contra carteles de la droga, pero no tiene un impacto importante en Estados Unidos.

Esos ocho barcos de guerra de Estados Unidos que están en aguas internacionales en el Caribe, con un submarino nuclear, no pareciera que que están destinados a frenar el tráfico de drogas, ¿hay un propósito de tipo militar? Y por el otro lado, Venezuela anuncia una militarización mayor de la que existe en esta sociedad, como respuesta a una amenaza de parte de Estados Unidos, y ahora se produce ya este primer ataque.

Sí, es cierto, esto de las drogas es como un pretexto para varias cosas que están en juego. No hay nadie aficionado a Nicolás Maduro y en el sur de la Florida hay mucha gente que su tema principal es la liberación de Venezuela, incluyendo varios legisladores claves, republicanos; el secretario de Estado, Marco Rubio, también tiene como algo importante el cambio de régimen en Venezuela. Están haciendo esto con el pretexto de drogas, para batuquear a Nicolás Maduro, tratar de ver si se puede generar una grieta interna en Venezuela, para ver si los militares se le voltean a Nicolás Maduro. Creo que es muy poco probable que eso pase. Hay una intención de cambio de régimen, pero no creo que van a invadir. Si hay algo que Trump ha estado consistente a través de los años es que no le gusta “botas en tierra”, ese tipo de invasión, pero sí le gustan los bombardeos. Lo vimos en Irán, en su primera Administración, bombardeó a Siria, a Somalia, están tratando de hacer todas las tácticas intimidatorias, eso es una cosa que está en camino.

La otra cosa es que Trump es que está tomando esta idea del Cartel de los Soles y del Tren de Aragua siendo controlado por Nicolás Maduro, y está en contra los inmigrantes venezolanos en Estados Unidos. Cuando él mandó 250 venezolanos al Cecot en El Salvador, fue usando el Acta de “enemigos extranjeros”, que dice que si estás en situación de guerra, puedes deportar personas del país con el cual estás en guerra, sin juicio, sin proceso debido. Eso fue parado por la Corte Suprema, lo mandaron a la Corte Federal de Apelaciones que esta semana también emitió un juicio diciendo que Trump no puede, porque no hay ninguna evidencia de un conflicto militar con Venezuela, y ahora va para la Corte Suprema. Y bueno, por casualidad, tenemos buques de guerra frente a Venezuela, tenemos ya un bombardeo a una lancha. Venezuela mandó unos F-16 para sobrevolar, entonces, si puede haber un conflicto, algún intercambio de disparos, eso le va a ayudar a la Administración Trump en la Corte Suprema a lograr que Venezuela sea declarado un enemigo y que Trump está en algún tipo de guerra frente a Venezuela, entonces puede usar ese “Alien Enemies Act” para deportar a venezolanos, eso está en juego también.

¿Qué hay de cierto sobre los señalamientos que se hacen a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello, que están vinculados directamente al llamado Cartel de los Soles y al Tren de Aragua? ¿Estas son organizaciones de narcotráfico, de crimen organizado, qué impacto verdaderamente tienen en relación al tráfico de drogas a Estados Unidos?

Relación al tráfico de drogas a Estados Unidos, podrían tener en el sentido que permiten (el narcotráfico), si uno ve la demanda judicial de 2020, allí tienen evidencia que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello sabían de cargamentos de droga y se sabe desde hace tiempo hay partes de las Fuerzas Armadas que están involucrados en eso. Pero de allí a que hay algo que se llama el Cartel de los Soles, no hay ninguna evidencia. Ese nombre fue inventado hace 30 años, por unos periodistas para indicar que había militares involucrados en narcotráfico (los “soles” son una referencia a las insignias que llevan los militares en sus uniformes) Ahora ya es una cosa oficial que dicen que existe, pero no hay ningún Cartel de los Soles.

El Tren de Aragua sí existe, es un grupo criminal que opera en Venezuela, pero Nicolás Maduro no tiene el control, y el Tren de Aragua no está articulado con nada que se llame Cartel de los Soles. Y el Tren de Aragua tampoco tiene historia de operaciones marítimas, ellos no operan con lanchas.

Dijeron que las personas que estaban en esa lancha eran del Tren de Aragua, pero no hay ninguna evidencia. Sería una sorpresa grandísima si la hubiera, porque no se conoce de otros casos del Tren de Aragua operando sobre en el agua.

Hay pedacitos de verdad, hay algunos hechos que se tejen en una narrativa muy amplia para decir que Nicolás Maduro está encargado de todo esto para generar una imagen de conflicto. Pero el problema es que Nicolás Maduro está tan desacreditado, tan desprestigiado, por buenas razones, por haberse robado las elecciones el año pasado, que se puede creer cualquier cosa, es difícil decir que la cosa más extravagante es falsa.

Muchas de esas preguntas que en este momento no tienen respuesta, probablemente se hubieran podido aclarar como resultado de una detención de esta lancha rápida y descubrir quiénes eran sus tripulantes, y la vinculación con el narcotráfico. Pero lo que Estados Unidos hizo no fue una operación antinarco-tráfico, simplemente les disparó un misil y desaparecieron, y nadie sabe ahora cuáles son las pruebas. ¿Esto es un comportamiento atípico de parte de las fuerzas antinarcóticos de Estados Unidos, o tiene otro objetivo?

Primera vez que eso pasa. Lo que han hecho antes para interdicción de este tipo de lanchas rápidas, es usar un dron, usar un francotirador para tratar de inhabilitar los motores, abordan la lancha, revisan, arrestan, si es el caso. Pero esta acción premeditada, sin advertencia, de explotar una lancha con una bomba, eso es sin precedente, es un acto de guerra.

Toda la retórica que usan es que no son narcos, son narcoterroristas y esto es una guerra contra el terrorismo. Lo que se está viendo con la Administración Trump es que se están moviendo cada vez más temas políticos y policiales a un discurso militar. No lo está haciendo solo en el terreno internacional, también en el plano doméstico, mandó a la Guarda Nacional a Washington a frenar el crimen, mandó a la Guardia Nacional a Los Ángeles, donde había protestas.

Siempre es atractivo para el Ejecutivo, es mucho más fácil operar en términos militares que en términos policiales y políticos. En diferentes partes de la región, Ecuador, por ejemplo, están abrazando esa idea del narcoterrorismo, y vamos a usar la Fuerza Armada contra eso, porque es mucho más fácil que tratar de proceder políticamente o a través de la ley.

David Smilde, experto en Venezuela y sus relaciones bilaterales con Estados Unidos. | Foto: Tomada de Internet

Mencionaste que Estados Unidos está jugando la carta de presionar para provocar un cambio de régimen en Venezuela, que tendría, obviamente, un objetivo político. ¿Cómo afecta esto a la oposición venezolana? ¿La oposición venezolana es parte de esta estrategia de Estados Estados Unidos?

La oposición en Venezuela es muy diversa, pero la oposición de María Corina Machado, que es la mayoritaria, está cuadrada con esta estrategia, es la fuente de esta estrategia. En 2024, cuando Nicolás Maduro se robó las elecciones, ellos, básicamente, dijeron que no van a elecciones, lo que van a buscar es intervención internacional. María Corina Machado y personas de su coalición, que están en Estados Unidos, en diferentes lugares, van hablando con hacedores de política sobre este tema, diciendo que Nicolás Maduro es jefe del Cartel de los Soles y el brazo operativo es el Tren de Aragua, que ahora está invadiendo Estados Unidos, es un tema de seguridad nacional de Estados Unidos, entonces Estados Unidos tiene que quitar la fuente.

Esto es un intento clásico de buscar, si no puedes resolver el problema dentro de tu país, una fuerza internacional para que intervenga. Lo que ha pasado en Estados Unidos es que este discurso ha sido instrumentalizado y usado para otro propósito por Donald Trump. Lo está usando en contra de los inmigrantes, funciona muy bien para Trump, no creo que fuera la idea de María Corina y su gente, pero así está siendo utilizado, yo creo que en este caso también para los venezolanos les va a salir el tiro por la culata.

¿Cómo ves la proyección a mediano plazo de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela? Rubio y Trump insistieron que esto es solo el comienzo, que van a seguir haciendo ataques. ¿Podría esto desembocar en incidentes militares entre ambos países?

Nicolás Maduro ya está atornillando la represión interna, ya hay más arrestos dentro de Venezuela en un contexto bastante difícil. Pero cuando tienes así, Fuerzas Armadas frente a las costas de un país, es muy fácil que haya algún tipo de conflicto. Yo creo que una invasión no es posible, pero que haya un altercado, intercambio de disparos, si hay un ataque de algún tipo de misil, eso sí podría pasar. Lo que vimos con esta lancha, fue un poco como un globo de ensayo para ver cuál fue la reacción, la reacción fue condena pero no fue muy fuerte en la región, ni internacionalmente, entonces, creo que le da licencia para hacer algo más.

Venezuela sobrevoló a un buque de guerra, con sus F-16, esto fue un acto también provocador, podría pasar algo por los dos lados Yo no creo que va a llegar a ser una invasión, porque Trump es bastante constante sobre eso, si podría haber algún tipo de conflicto, y si es el caso, sería excelente para la Administración Trump, porque con eso aseguran ganar en la Corte Suprema el derecho para usar el Alien Enemies Act contra los inmigrantes venezolanos. La intención de Estados Unidos es de asustar, depende de tener algún intercambio pequeño, pero como es la guerra, tiene una fuerte posibilidad siempre de salirse de control de las intenciones originales.

¿Cómo ves el futuro de la oposición venezolana en esta crisis, en que prácticamente están en manos de lo que decida Donald Trump?

No se ve bien, porque es probable que Maduro apriete más a la oposición. La única cosa que le podría beneficiar es que si hay un cambio de régimen, pero la única manera que la oposición ocuparía así Miraflores sería con una invasión y una fuerza de ocupación de uno o dos años. La oposición está principalmente afuera, por razones (ajenas), han sido obligados a estar afuera, no hay oposición realmente organizada adentro que está dispuesta y lista para ocupar el poder, como había hace cinco o diez años.

Entonces, mandando unos bombarderos a Caracas o a una base militar, no va a tener un efecto, va a ser más o menos como fue en Irán, ese es el estilo de Trump. Y yo creo que la oposición saldría peor con eso, la única manera sería una ocupación larga para reorganizar el país y eso no va a pasar, Trump no va a hacer eso.