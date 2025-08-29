Bolivia ya no será un aliado de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela

La sorpresa en las elecciones de Bolivia el 17 de agosto de 2025 fue la victoria en primera vuelta de Rodrigo Paz Pereira, de centro derecha, con el 32% de la votación, que competirá en una inédita segunda vuelta el 19 de octubre con Jorge (Tuto) Quiroga de la derecha liberal que obtuvo el 26.7% de los votos

El periodista y analista político boliviano Raúl Peñaranda, director de Brújula.Digital, destaca que la derrota del Movimiento al Socialismo (Mas) que gobernó los últimos 20 años, “era previsible, pero no en la manera catastrófica como se ha dado. Las tres facciones del Mas, obtienen 13% del voto, y todas las facciones contrarias al Mas obtienen 87%. Realmente, es un cambio político enorme respecto de cinco años atrás, cuando ganó con 55%”.

En una conversación en el programa Esta Semana que se transmite en el canal de YouTube de CONFIDENCIAL, le preguntamos a Peñaranda sobre las proyecciones de la segunda vuelta electoral. Peñaranda considera que, aunque dos meses de campaña es mucho tiempo, Paz arranca con ventaja con el apoyo del empresario Samuel Doria Medina, ganador del tercer lugar con el 20% de la votación.

Sin embargo, advirtió que cualquiera que sea el ganador en la segunda vuelta electoral, enfrentará los desafíos de gobernabilidad que demandará la herencia económica del gobierno de Luis Arce y la inestabilidad de la calle, especialmente por qué hay que subir el precio de los combustibles. La única certeza después del 19 de octubre es que Bolivia tendrá “un cambio completo al separarse de la Alianza Bolivariana ALBA”, en la que ha sido uno de los pocos aliados que le quedan a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua en América Latina.

¿El resultado de las elecciones el domingo 16 de agosto¿ en Bolivia era previsible, o este triunfo en primera vuelta del candidato demócrata cristiano Rodrigo Paz fue una sorpresa total?



Fue una sorpresa total, no se preveía, en las encuestas aparecían otros dos candidatos, (Jorge) Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina como favoritos. Sin embargo, en las últimas semanas y sobre todo en los últimos días ya se hablaba más de Rodrigo Paz y con una posibilidad, incluso algunos llegamos a señalar que tal vez había un chance de que entrara a la segunda vuelta, pero nunca nos imaginamos que pudiera ganar y con una holgura relativamente amplia, con cinco puntos, que es bastante.



¿Cómo se explica el ascenso de Rodrigo Paz y su candidato a vicepresidente, el capitán Edmand Lara? Es decir, ¿qué decidió que apareciera ahora como ganador de esta elección?



Porque Rodrigo Paz representa al centro político. Si bien está fuera de la órbita del Mas, y es muy contrario al masismo en Bolivia, pero él no está muy a la derecha, está más bien en el centro. Muchos antiguos votantes del Mas, que ahora están tan desilusionados con la marcha del país, y la manera como han gobernado, no sabían por quién votar, no querían votar por los candidatos que ofrecía el Más, que eran tres facciones, no querían votar por ninguna de esas y tampoco querían llegar a votar tan lejos por las candidaturas más claramente de derecha. Por lo tanto, se decantaron por Rodrigo Paz. Y también es importante el candidato a vicepresidente, Edman Lara, un ex capitán de Policía que tiene una importante llegada al mundo popular boliviano. La suma de esas cosas, tanto Edman Lara, que penetra en esos sectores, y otra gente que no quería llegar tan lejos como para votar por los candidatos más tradicionales, terminaron apoyando a Rodrigo (Paz).

El periodista boliviano Raúl Peñaranda. Foto: Cortesía

El derrumbe del partido de Evo Morales, el Movimiento d Socialismo, el Mas, ¿eso sí era algo previsible?

Era previsible, pero no en la manera catastrófica como se ha dado. Las tres facciones del Mas, obtienen 13% del voto, y todas las facciones contrarias al Mas obtienen 87%. Realmente, es un cambio político enorme respecto de cinco años atrás, donde ganó con 55%

Tal vez deberíamos aumentarle a ese 13% del voto, el voto nulo al que apeló Evo Morales. El voto nulo ha sido de 19%, pero siempre era de cuatro. Entonces, queda un neto de 15. Ese 15%, que no tiene valor jurídico, y no tiene representación parlamentaria, pero podríamos aumentarlo. Aun así, sumando todo, llegaríamos a un 27%, que es la mitad de lo obtenido hace cinco años y menos de la mitad de lo obtenido en elecciones anteriores, donde el Mas tenía más del 60% de los votos. Así que realmente es una crisis muy importante para ese sector político de Bolivia.



El Mas está en crisis, pero Evo Morales, por lo que estás describiendo, mantiene una cuota fuerte de poder ¿Cómo queda Evo Morales como actor político en el futuro?

De todas maneras, pese a este 15% de voto nulo, creo que queda debilitado. No tiene representación parlamentaria, está en los márgenes de la política, está en un lugar de Bolivia que se llama Chapare, donde se produce la hoja de coca, donde él es dirigente. No puede salir de allí porque tiene orden de apremio. Hay un grupo que lo protege y está en un lugar semi reservado, pero no puede salir de ahí. Hace un año que está en ese lugar específico, tal vez yendo de una comunidad otra, pero ahí, en Chapare, no puede ser candidato para la próxima elección, ha sido inhabilitado y de por vida, porque el fallo del Tribunal Constitucional establece que una persona puede gobernar en el país solamente dos períodos y él ya ha gobernado tres.

Está inhabilitado, no tiene control sobre el partido Mas, que también perdió con un fallo del Tribunal Constitucional. Entonces, no tiene el partido, no puede ser candidato, está constreñido allí en el Chapare y tiene un apoyo que se le podría atribuir de 15%, pero que jurídicamente no tiene realmente mucha validez. Mi criterio es que Evo está cerca de la jubilación política, aunque alguna gente dice que podría tener la fuerza suficiente como para afectar mucho al próximo Gobierno, yo creo que en vez de eso, está cerca de la jubilación.



¿Cómo se proyecta la competencia en esta segunda vuelta electoral que se realizará el 19 de octubre? ¿Este es una elección donde se pone a prueba el carisma de los candidatos o sus propuestas programáticas.? ¿Hay ya alguna suerte de alineamiento de fuerzas en torno a Quiroga o a Paz?

Sí, hay un alineamiento, el tercero, en discordia, Samuel Doria Medina, un candidato más bien de centro hacia la derecha, uno de los empresarios más importantes de Bolivia, antes de los gobiernos de Evo, que duraron 20 años, fue ministro. Obtuvo 20% del voto y ha ofrecido su apoyo a Rodrigo Paz. Obviamente, no todo ese 20% va a ir donde Rodrigo Paz, una parte se irá seguramente también a Tuto, pero Rodrigo Paz parte con un poco de ventaja debido a esto.

¿Quiénes podrían apoyar a Rodrigo y quiénes más bien apoyarían a Tuto?, parecería, inicialmente, como hipótesis de que Rodrigo tiene más posibilidades. Obviamente, faltan dos meses de campaña, una campaña muy larga. Cualquier cosa puede pasar, pero me da la impresión de que Rodrigo Paz tiene más chances que Tuto.



¿Qué representaría una presidencia de Rodrigo Paz, o una presidencia de Tuto Quiroga como resultado de esta segunda vuelta electoral?

No tienen realmente muchas diferencias entre sí, tal vez de estilo, de contenido, creo que no mucho. Quiroga es más liberal, está dispuesto a hacer reformas de corte liberal, por ejemplo, ha dicho que el FMI tiene que volver al país, tenemos que obtener recursos por esa vía, hay que reducir el gasto estatal.

Más bien, Rodrigo Paz ha hecho unas apelaciones un poco más populistas, también en línea con su candidato a vicepresidente. Ha dicho: –Capitalismo para todos, cosa que tampoco se explica muy bien, pero ha dicho que hay que eliminar la Aduana o por lo menos reducir mucho los aranceñes de de importación. Bolivia es un país de mucho comercio, producimos poco y comerciamos mucho. También, Rodrigo Paz ha dicho que va a anular o hacer un perdonazo tributario a todos los que todavía deben impuestos.

Ambos están de acuerdo con una apertura a inversionistas extranjeros. Ambos han dicho que creen en el libre mercado, que hay que reducir el Estado, que en Bolivia, sobre todo, una cantidad de empresas estatales deficitarias que hay que resolver qué hacer. Seguramente cerrarlas, porque privatizarlas va a ser muy difícil.

Un Gobierno de Tuto sería más como del establishment, de una élite económica en el país. Parece ser que Rodrigo tuviera una conexión mayor con el mundo popular. Pero ambos, creo que enfrentarán dificultades y tienen pros y contras también, virtudes y defectos, si alguno de los dos llega al poder.

Cualquiera de los dos que gane esta elección va a enfrentar un enorme desafío de gobernabilidad. Mencionaste las empresas estatales, entiendo que hay una profunda crisis económica en Bolivia, heredada de una pésima gestión en los últimos años de gobierno del Mas. ¿Es gobernable Bolivia en estas circunstancias?



Es gobernable, en primer lugar habrá que hacer una alianza parlamentaria y ahí veremos cómo se alinean esas fuerzas. Pero sin duda va a haber un esfuerzo de hacer una alianza. Claramente, Rodrigo Paz y la fuerza de Samuel Doria, entre ambos tienen más de 50% en ambas cámaras, podría ser una primera alianza.

Samuel Doria Medina dijo que quería apoyar a Rodrigo Paz en el legislativo. La otra gobernabilidad es en la calle, en las carreteras. Bolivia es un país muy inestable, proclive a las protestas, ahí también va a haber un desafío muy grande, sobre todo porque hay que tomar medidas económicas serias y la más seria, posiblemente, es el aumento del precio de los combustibles.

Bolivia vende actualmente un combustible subvencionado. Importamos un combustible caro, lo vendemos barato internamente y el Estado ya no tiene la capacidad para hacerlo. Por eso el país ha vivido en el último año, largas colas de a veces horas o de días que tienen que estar los que necesitan llenar el tanque de sus autos, pero sobre todo muy complicado para buses y camiones que esos conductores que en algún caso han pasado dos o tres días esperando por combustible.

Hay que subir el precio del combustible porque el Estado boliviano ya no puede mantener ese subsidio. Pero como en cualquier país, aumentar ese precio, incluso algunos dicen duplicar o más que duplicar el precio del combustible, va a ser un tema muy complicado para cualquiera de los dos que llegue a la presidencia.



¿Qué impacto tendrá este cambio que inevitablemente se va a producir en Bolivia en la inserción del país a nivel internacional y sobre todo en América Latina? El Gobierno del Mas era uno de los últimos socios de la Alianza Bolivariana, aliado de la dictadura de Cuba, Venezuela y Nicaragua.



Aquí va a haber un cambio completo, sea quien sea que llegue a la presidencia, si fuera Rodrigo o Tuto. Ninguno de los dos tiene cercanía con el socialismo del siglo XXI. Los dos son muy contrarios, distantes de esos modelos que tú has mencionado (las tres dictaduras).

Tuto, incluso con una actitud y una acción política internacional que ha intentado ayudar a que en Venezuela hubiera una transición democrática, como se sabe, no se ha podido. Pero ambos candidatos, cualquiera de los dos que llega a la presidencia, pondrá al país en otro esquema, en la columna de los países que quieren marchar hacia una democracia liberal y no mantener esas relaciones con esos socios que han mantenido Evo Morales y Luis Arce durante 20 años. Eso ya no va a suceder, Bolivia va a ser parte totalmente de un escenario distinto.

En esta elección que se llevará a cabo el 19 de octubre, ¿está en disputa en mate la credibilidad del sistema electoral o los bolivianos van a votar con seguridad de que sus votos serán correctamente contados?



Qué buena pregunta, siempre ha habido esa duda en Bolivia, pero esta última elección, y gracias sobre todo a un presidente muy creíble que tenemos en el organismo electoral y que antes fue presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el nombre es Óscar Hassenteufel, una persona que ha generado consenso y credibilidad en la sociedad boliviana, ha logrado conducir este proceso con muchas dificultades, pero el resultado es a todas luces creíble.

Ninguna fuerza política ha mencionado que hubiera habido alguna irregularidad para nada. Funcionó bien el sistema de transmisión de resultados preliminares rápidos. Teníamos el 90% de esos resultados rápidos en la misma noche del domingo, cosa que en el pasado no habíamos podido tener. Y a solo cuatro días de las elecciones, ya tenemos el resultado final oficial.

Todo indica que ha sido un proceso transparente y para la segunda vuelta, y ojalá para el futuro, tenemos plena confianza de poder decir en Bolivia, por fin, hay un consenso y que hay una credibilidad generalizada.

Siempre hay gente que se queja, pero en general los organismos internacionales, los partidos políticos, todos los candidatos, incluso los que han perdido, todos le dan ahora credibilidad al sistema electoral, lo cual para mí también es un tema muy favorable y positivo.