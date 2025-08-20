Tuto Quiroga califica de “tres tiranías trogloditas” a Nicaragua, Cuba y Venezuela

El candidato y expresidente de Bolivia Jorge Tuto Quiroga afirmó que Nicaragua, Cuba y Venezuela, donde gobiernan las “tres tiranías trogloditas” de Latinoamérica, merecen tener elecciones “justas y libres” como las realizadas el domingo 17 de agosto de 2025 en el país andino, en las que el exgobernante quedó en carrera para el balotaje.

“Venezuela, Cuba y Nicaragua, las tres tiranías trogloditas totalitarias, merecen tener lo que en Bolivia hemos vivido el 17 de agosto: respeto a la Carta Democrática, elecciones imperfectas, pero justas y libres, y alternabilidad en el poder con libre expresión como la que estoy practicando ahora”, sostuvo Quiroga (2001-2002) en una entrevista con EFE.

“Eso merecen tener en esos países y si en Bolivia se pudo, allá también se podrá”, agregó.

El exmandatario, de la alianza Libre, quedó segundo en los recientes comicios generales con un porcentaje suficiente para medirse en las urnas el 19 de octubre de 2025 con el también opositor Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), en un inédito balotaje que definirá al nuevo Gobierno de Bolivia para el periodo 2025-2030.

Los resultados suponen la salida de la izquierda del poder y un eventual giro en la política exterior, tras dos décadas de los Gobiernos de izquierda de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce, quien deberá entregar el mando presidencial el 8 de noviembre de 2025 al ganador de la segunda vuelta.

Durante estos Gobiernos, Bolivia mantuvo cercanía con países como Rusia, China, Cuba y Venezuela y se distanció de Estados Unidos, al que Morales acusó varias veces de conspirar en su contra.

Quiroga, de derecha, señaló que tiene los “honores singulares” de haber sido declarado “persona no grata” tres veces en Venezuela durante los Gobiernos del fallecido Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, la más reciente en enero, por su apoyo al líder opositor Edmundo González Urrutia.

El pasado 10 de enero, Maduro juró para un tercer mandato en Venezuela para el período 2025-2031, pese a las denuncias de fraude electoral por parte del bloque opositor mayoritario, que reclamaba la victoria de González Urrutia.

Tuto Quiroga afirmó que si gana la segunda vuelta, tendrá relaciones “con el pueblo de Venezuela” y con González Urrutia, a quien llamó “presidente electo”, pero enfatizó que “de ninguna manera” se relacionará “con el tirano que se robó la Presidencia”, en alusión a Maduro.

Además, aseguró que buscará que Bolivia tenga relaciones “con todos los países amigos que quieren hacer inversión y comercio”, lo que implica “reponer relaciones con Estados Unidos desde el primer día” y también con Israel, dos países de los que los Gobiernos del MAS se distanciaron.

“Vamos a tener relaciones amigables con todos los países que queremos que vengan a invertir a Bolivia y que compren productos bolivianos, sea Estados Unidos, Europa, Japón, Corea, China. Son socios comerciales importantes”, destacó.

Si llega a la Presidencia, Quiroga prevé proponer a estos socios “tratados bilaterales de protección de inversiones y tratados de libre comercio”.