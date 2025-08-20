Logo de Confidencial Digital
Lea el especial más reciente
Viviendas Bismarck Martínez

Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas “Bismarck Martínez”

whatsapp

Alertas
mail

Boletines
test

Test Político
carta

Membresía
mail

Donaciones
adds Confidencial

Anuncios
Las noticias del día en tu correo

Recibe lo más destacado de la cobertura de CONFIDENCIAL todos los días.

Estoy de acuerdo con las Condiciones de uso y la Política de privacidad.

Más boletines

Premium
mail

English

Membresía
The best of our coverage, in English

Sign up for our weekly newsletter. We will send it to you every Friday at 10:00 am (Nicaragua time)

I agree to the Terms of use and the Privacy Policy.

More Newsletters

Daily
mail

English

Membership
Logo de Confidencial Digital

PUBLICIDAD 4D

PUBLICIDAD 5D

Política

Tuto Quiroga califica de “tres tiranías trogloditas” a Nicaragua, Cuba y Venezuela

El expresidente de Bolivia y candidato presidencial que va al balotaje declaró que estos tres países merecen elecciones “justas y libres”

Tuto Quiroga Nicaragua tiranías

El expresidente y candidato a la presidencia de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, habla durante una entrevista en La Paz (Bolivia). EFE | Confidencial

Agencia EFE

AA
Share

El candidato y expresidente de Bolivia Jorge Tuto Quiroga afirmó que Nicaragua, Cuba y Venezuela, donde gobiernan las “tres tiranías trogloditas” de Latinoamérica, merecen tener elecciones “justas y libres” como las realizadas el domingo 17 de agosto de 2025 en el país andino, en las que el exgobernante quedó en carrera para el balotaje.

“Venezuela, Cuba y Nicaragua, las tres tiranías trogloditas totalitarias, merecen tener lo que en Bolivia hemos vivido el 17 de agosto: respeto a la Carta Democrática, elecciones imperfectas, pero justas y libres, y alternabilidad en el poder con libre expresión como la que estoy practicando ahora”, sostuvo Quiroga (2001-2002) en una entrevista con EFE.

“Eso merecen tener en esos países y si en Bolivia se pudo, allá también se podrá”, agregó.

El exmandatario, de la alianza Libre, quedó segundo en los recientes comicios generales con un porcentaje suficiente para medirse en las urnas el 19 de octubre de 2025 con el también opositor Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), en un inédito balotaje que definirá al nuevo Gobierno de Bolivia para el periodo 2025-2030.

Los resultados suponen la salida de la izquierda del poder y un eventual giro en la política exterior, tras dos décadas de los Gobiernos de izquierda de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce, quien deberá entregar el mando presidencial el 8 de noviembre de 2025 al ganador de la segunda vuelta.

Durante estos Gobiernos, Bolivia mantuvo cercanía con países como Rusia, China, Cuba y Venezuela y se distanció de Estados Unidos, al que Morales acusó varias veces de conspirar en su contra.

Quiroga, de derecha, señaló que tiene los “honores singulares” de haber sido declarado “persona no grata” tres veces en Venezuela durante los Gobiernos del fallecido Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, la más reciente en enero, por su apoyo al líder opositor Edmundo González Urrutia.

El pasado 10 de enero, Maduro juró para un tercer mandato en Venezuela para el período 2025-2031, pese a las denuncias de fraude electoral por parte del bloque opositor mayoritario, que reclamaba la victoria de González Urrutia.

Tuto Quiroga afirmó que si gana la segunda vuelta, tendrá relaciones “con el pueblo de Venezuela” y con González Urrutia, a quien llamó “presidente electo”, pero enfatizó que “de ninguna manera” se relacionará “con el tirano que se robó la Presidencia”, en alusión a Maduro.

Además, aseguró que buscará que Bolivia tenga relaciones “con todos los países amigos que quieren hacer inversión y comercio”, lo que implica “reponer relaciones con Estados Unidos desde el primer día” y también con Israel, dos países de los que los Gobiernos del MAS se distanciaron.

“Vamos a tener relaciones amigables con todos los países que queremos que vengan a invertir a Bolivia y que compren productos bolivianos, sea Estados Unidos, Europa, Japón, Corea, China. Son socios comerciales importantes”, destacó.

Si llega a la Presidencia, Quiroga prevé proponer a estos socios “tratados bilaterales de protección de inversiones y tratados de libre comercio”.

PUBLICIDAD 3M

Confidencial te necesita

Tu aporte es anónimo y seguro.

Apóyanos para que podamos seguir haciendo periodismo independiente en el exilio. Tu contribución económica garantiza que todas las personas tengan acceso gratuito a nuestras publicaciones.

Sobre el autor
Agencia EFE

Agencia EFE

Agencia de noticias internacional con sede en Madrid, España. Fundada en Burgos durante la guerra civil española en enero de 1939.

PUBLICIDAD 3D

Más en Política
En portada
Alertas

Alertas informativas

Recibe alertas informativas en nuestras comunidades de WhatsApp o Telegram.
Boletines

Boletines

Lo más destacado de nuestra cobertura noticiosa en tu correo electrónico.
Anuncios

Anuncios

¿Quieres anunciarte con nosotros? Consulta aquí nuestra propuesta comercial.
Test político

Test Político

Explora tus ideas sobre política, economía y sociedad con nuestro Test Político.