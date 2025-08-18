Logo de Confidencial Digital
Viviendas Bismarck Martínez

Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas "Bismarck Martínez"

Mundo

El MAS dejará de gobernar Bolivia después de casi 20 años, Quiroga y Paz van al balotaje

Los candidatos opositores Rodrigo Paz Pereira y Jorge ‘Tuto’ Quiroga disputarán la primera segunda vuelta en la historia de Bolivia

Quiroga y Paz van al balotaje de elecciones en Bolivia sin el MAS

Los opositores Rodrigo Paz Pereira (i) y Jorge Quiroga (d) disputarán una inédita segunda vuelta por la Presidencia en Bolivia, el 19 de octubre de 2025. // Foto: EFE | Luis Gandarillas y Gabriel Márquez

Agencia EFE

El Movimiento al Socialismo (MAS) dejará de gobernar Bolivia después de casi 20 años. En las elecciones generales del domingo 18 de agosto de 2025, los candidatos opositores a la Presidencia, el senador Rodrigo Paz Pereira y el expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga, disputarán la primera segunda vuelta en la historia del país.

Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quedó en primer lugar en los comicios al obtener el 32.14% de votos válidos, según el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y tras computar el 95.41% de las actas.

Mientras que Quiroga (2001-2002) de alianza Libre alcanzó 26.81% de los votos, según estos datos que son preliminares y “no reemplazan” los resultados del cómputo oficial, según el TSE.

Según la ley electoral boliviana, como ninguno llegó a más del 50% de los votos, ni a un mínimo del 40% con una diferencia de 10 puntos con la segunda candidatura, tendrán que disputar una segunda vuelta que se llevará a cabo el 19 de octubre.

MAS, al borde de la extinción tras elecciones en Bolivia

El oficialista MAS tenía como candidato al exministro de Gobierno (Interior) Eduardo del Castillo, después de que el presidente Luis Arce renunciara a buscar la reelección en medio de una crisis económica que afecta a Bolivia.

Del Castillo tiene un 3.16% de votos, porcentaje que si no cambia en los resultados oficiales finales alcanzaría para salvar la personalidad jurídica del MAS, ya que según la ley electoral si un partido no supera el 3% debe desaparecer.

Para esta jornada más de 7.5 millones de bolivianos estaban registrados para elegir al presidente, vicepresidente y legisladores para el próximo quinquenio.

La jornada fue calificada como “tranquila” por las misiones de observación electoral de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos (OEA), las más numerosas que se desplegaron para acompañar este proceso.

Sin embargo, el candidato Andrónico Rodríguez, de la alianza Popular, fue agredido por varias personas que le arrojaron piedras después de emitir su sufragio en la localidad de Entre Ríos en el Trópico de Cochabamba, el bastión político y sindical del expresidente Evo Morales (2006-2019).

El también presidente del Senado fue calificado como “traidor” por Morales por haber buscado la Presidencia de Bolivia por su cuenta, alejándose del exmandatario que era considerado su mentor político porque ambos son líderes sindicales de cocaleros en el Trópico de Cochabamba.

Por su parte, el presidente Arce dijo que cumplió su deber al “garantizar un proceso electoral pacífico y transparente” y aseguró que hará un “transito democrático” al entregar la Presidencia el 8 de noviembre.

Doria Medina apoyaría a Paz Pereira en segunda vuelta

El empresario opositor Samuel Doria Medina, quien era favorito en las encuestas preelectorales, aceptó su derrota al llegar tercero con un 19.86 % de votos e indicó que apoyaría a Paz Pereira en la segunda vuelta.

Mientras que Morales, quien no pudo participar como candidato presidencial por una inhabilitación constitucional y por no encontrar un partido que lo apoya tras renunciar al MAS, encabezó en las últimas semanas una campaña para votar nulo.

También acusó al Gobierno de Arce de planear un “fraude” para estos comicios y dijo que se reunirá el miércoles con sus seguidores para analizar los resultados electorales.

Con la conclusión de la jornada electoral, la política y el Estado bolivianos darán un giro abrupto con la llegada de Quiroga, representante de la derecha, o de Paz Pereira, de centro, al Ejecutivo.

Asimismo, se esperan los resultados oficiales de la votación para tener un panorama de la nueva distribución del Legislativo, en donde el MAS también fue mayoría por casi dos décadas.

Sobre el autor
Agencia EFE

Agencia EFE

Agencia de noticias internacional con sede en Madrid, España. Fundada en Burgos durante la guerra civil española en enero de 1939.

