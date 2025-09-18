Prevén una caída de las remesas desde Estados Unidos hacia Nicaragua en 2026

El envío de remesas familiares desde Estados Unidos hacia Nicaragua caerá en 2026 y 2027, por una reducción en la migración nica hacia ese país, un aumento en las deportaciones de nicaragüenses, y el alto costo de la vida en EE. UU., de acuerdo con un análisis de Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo en Diálogo Interamericano, un centro de estudios con sede en Washington.

La caída en las remesas provocará una reducción del producto interno bruto, (PIB). Existe una demostrada conexión entre las remesas y el consumo, que es uno de los factores principales que sostienen el crecimiento del país.

Hay varias razones para creer que habrá una contracción económica en 2026, comenzando por un decrecimiento de las remesas, que Orozco sitúa entre -1% y -4%. “Por cada 3% que caen o crecen las remesas, la actividad económica cambia en 1%”, aseguró.

También prevé una disminución de 2% en las exportaciones de bienes, y de 5% en los ingresos por servicios, (especialmente el turismo), además de un descenso de entre 300 y 400 millones de dólares en préstamos. El retorno de más de 20 000 personas entre 2025 y 2026, hará que el desempleo aumente “al menos 3%”, combinado con una disminución de la oferta crediticia.

Menciona además el crecimiento del costo de la vida y la canasta básica, así como el déficit comercial, ante el crecimiento de las importaciones. Un gasto social congelado, que mantiene una inversión en educación fijada en el equivalente a 500 millones de dólares con mala calidad educativa, perjudica a la población, en especial a los más jóvenes.

El peso de EE. UU. en las remesas

Entre enero y abril de 2025, Nicaragua recibió unos 1943.1 millones de dólares en remesas familiares, un 22.2% más que en el mismo período del año pasado, según un informe del Banco Central de Nicaragua (BCN).

Del total de remesas, el 84% provino de Estados Unidos (1632.2 millones de dólares), seguido de Costa Rica con un 7.3% (141.1 millones), España con el 5.4% (104.8 millones), Panamá con un 1% (19.7 millones de dólares) y Canadá con un 0.5% (10.2 millones), según el banco emisor del Estado.

El Banco Central no ha publicado datos sobre las remesas desde abril, y aunque no hay una declaración oficial de por qué, Orozco cree saber la razón. “No están publicando cifras de las remesas, para ver cómo las computan con intención de manejarlas primero internamente, y definir la política cambiara después”, aseguró.

Su previsión es que “esto afectará al tipo de cambio”, ante un menor flujo de dólares, y adelanta dos posibles soluciones: o devalúan el córdoba, o sueltan “al menos 300 millones en la economía” para mantenerlo en 36.62.

En 2024, Nicaragua captó un récord de 5243.1 millones de dólares en concepto de remesas familiares, que representaron un 26.62% del PIB, de los cuales 4340.2 millones provinieron desde los Estados Unidos, según cifras oficiales.

Las principales fuentes de origen de las remesas en 2024 fueron de Estados Unidos con el 82.8%, seguido de Costa Rica con el 7.5% (395.7 millones de dólares), y España con el 5.8% (303.5 millones).

Las remesas crecieron en los primeros meses de 2024: 15.7% en enero; 13.3% en febrero, y 7.2% en marzo, para promediar 11.8% en el primer trimestre, y 11.9% en el primer semestre. El año cerró con un crecimiento de 12.5%, acumulando los 5243.1 millones de dólares.

Esa tendencia cambió a partir de enero de 2025. El mismo reporte del BCN muestra que el crecimiento interanual al mes de enero (o sea, enero 2025 comparado con enero 2024), fue de 22.2%. El de febrero fue de 23.1%. El de marzo marcó un fantástico 33.2%, y cuando cualquiera hubiera esperado que abril siguiera el mismo camino, la recepción de transferencias familiares se desplomó hasta cerrar en 11.7%.

Pese a este decrecimiento, se espera que el total de remesas en todo 2025 supere los 6000 millones de dólares, y se consiga un nuevo récord.

Envían más dinero por si acaso

El crecimiento de las remesas no es un fenómeno únicamente nicaragüense. De hecho, la casi totalidad de los países que reciben remesas de Estados Unidos han visto crecer los montos acumulados en 2025. Para el economista Odalis Francisco Marte Alevante, secretario ejecutivo del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA), la razón para ese incremento es que “los emigrados están enviando más remesas, tal vez por un tema de precaución”.

“Por eso vemos tasas de crecimiento de más de 20% en el triángulo norte de Centroamérica, que suman 5000 millones más en el periodo analizado”, dijo durante una conferencia en la que disertó sobre el panorama económico de la región. El tercero y el cuarto mes de 2025 fueron las dos primeras ocasiones en que se superó la barrera de los 500 millones de dólares recibidos en un solo mes: 532.2 millones en marzo, y 501.8 millones en abril.

Ese creciente flujo de dólares incide en un mayor consumo de los hogares, y aunque esa mayor demanda agregada podría traducirse en un aumento de la inflación doméstica, la baja en el precio del petróleo limita esa inflación potencial, explicó Marte.

Mientras que el BCN sí publica los datos de la inflación acumulada hasta el mes de agosto de 2025, (1.11%), calla con respecto a los de las remesas. Es como si su flujo se hubiera detenido a partir del 30 de abril de 2025.