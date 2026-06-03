Logo de Confidencial Digital
Lea el especial más reciente
Viviendas Bismarck Martínez

Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas “Bismarck Martínez”

whatsapp

Alertas
mail

Boletines
test

Test Político
carta

Membresía
mail

Donaciones
adds Confidencial

Anuncios
Las noticias del día en tu correo

Recibe lo más destacado de la cobertura de CONFIDENCIAL todos los días.

Estoy de acuerdo con las Condiciones de uso y la Política de privacidad.

Más boletines

Premium
mail

English

Membresía
The best of our coverage, in English

Sign up for our weekly newsletter. We will send it to you every Friday at 10:00 am (Nicaragua time)

I agree to the Terms of use and the Privacy Policy.

More Newsletters

Daily
mail

English

Membership
Logo de Confidencial Digital
Tendencias Historias En pantalla Blogs

PUBLICIDAD 4D

PUBLICIDAD 5D

Revista Niú

Nueva York lanza un “pasaporte de barrios” para descentralizar el Mundial de futbol

Iniciativa invita a explorar barrios locales durante la Copa Mundial de Fútbol de 2026 en Nueva York

Nathalia Aristizabal de la organización comunitaria Make the Road New York muestra el 'World Cup '26 NYC Neighborhood Passport'. Foto: EFE/ Angel Colmenares

Agencia EFE

AA
Share

La ciudad de Nueva York presentó en Queens el ‘Pasaporte de Barrios de NYC para el Mundial 2026’, una iniciativa que busca descentralizar el turismo del torneo futbolístico del icónico centro de la Gran Manzana y Nueva Jersey -donde se juegan los partidos- para dirigirlo hacia diversos puntos de los cinco distritos.

Tanto turistas como neoyorquinos podrán adquirir el documento de más de 30 páginas en puntos estratégicos como bibliotecas públicas y sedes de organizaciones aliadas.

Para llenar sus páginas de sellos con estampas típicas de nueva York, como un gato en una bodega, un concierto de jazz o un bagel, entre otros diseños, los usuarios tendrán que visitar lugares donde se proyecten los partidos o establecimientos locales adheridos.

“Las personas van a tener este pasaporte que los va a motivar a ir a los distintos condados a ver distintos partidos. Por ejemplo, se recomienda que vengan a Queens para México, para Colombia, e ir a otros condados para los otros juegos”, explicó a EFE Natalia Aristizábal, codirectora de Make the Road Nueva York.

Artista argentino entre los creadores de los sellos

Los sellos que componen el pasaporte fueron creados por cinco artistas locales. Uno de los encargados de la iconografía es el ilustrador y muralista argentino Adrián Sonni, vecino del barrio de Bed-Stuy (Brooklyn), quien este año obtuvo la ciudadanía estadounidense tras doce años en el país.

Sonni detalló a EFE que su diseño entrelaza el transporte público neoyorquino con la cultura del fútbol, inspirándose en los trenes elevados que cruzan la ciudad.

En su sello se ve a un metro sonriente con una pelota arriba mientras atraviesa la ciudad, aunque propuso otros modelos como el de la Estatua de la Libertad con una pelota en la mano en vez de una antorcha o una manzana abrazando una pelota.

El artista confesó que para la composición final rememoró referencias históricas del fútbol, como la figura de Diego Maradona y el Mundial de México 1986.

El evento estuvo organizado por la Alcaldía de Nueva York, en colaboración con la organización comunitaria Make the Road NY y la entidad Team Wonder, y se celebró en el barrio de Corona, en el distrito de Queens, conocido por su enorme diversidad y gran comunidad latina.

El director ejecutivo del Comité Anfitrión de Nueva York / Nueva Jersey para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, Alex Lasry, proyecta un impacto económico superior a los 3,000 millones de dólares y la llegada de 1,2 millones de visitantes a la región durante el Mundial.

PUBLICIDAD 3M

Confidencial te necesita

Tu aporte es anónimo y seguro.

Apóyanos para que podamos seguir haciendo periodismo independiente en el exilio. Tu contribución económica garantiza que todas las personas tengan acceso gratuito a nuestras publicaciones.

Sobre el autor
Agencia EFE

Agencia EFE

Agencia de noticias internacional con sede en Madrid, España. Fundada en Burgos durante la guerra civil española en enero de 1939.

PUBLICIDAD 3D

Más en Revista Niú
En portada
Alertas

Alertas informativas

Recibe alertas informativas en nuestras comunidades de WhatsApp o Telegram.
Boletines

Boletines

Lo más destacado de nuestra cobertura noticiosa en tu correo electrónico.
Anuncios

Anuncios

¿Quieres anunciarte con nosotros? Consulta aquí nuestra propuesta comercial.
Test político

Test Político

Explora tus ideas sobre política, economía y sociedad con nuestro Test Político.