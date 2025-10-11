Lukashenko presta a Nicaragua con tasas de interés “chinas”

Los préstamos por 104.3 millones de dólares que Nicaragua ha adquirido con Belarús son un “mal negocio para los nicaragüenses”, valoran analistas económicos en el exilio, quienes subrayan que las tasas de intereses fueron “emparejadas” a las tasas que cobran los bancos e instituciones de China.

Además, advierten que la relación entre los regímenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo con el de Aleksandr Lukashenko, es una estrategia política más que financiera.

El politólogo nicaragüense y exsecretario de Defensa, Félix Maradiaga, señala que la “revitalización” de la cooperación de Belarús con Nicaragua, observada en los últimos dos años, es una forma de prepararse ante “un recrudecimiento de la exclusión financiera”, tal como ha sucedido con Rusia.

Ambos regímenes enfrentan sanciones de la comunidad internacional por lo que buscan “reconfigurar un nuevo orden mundial” junto a otros regímenes totalitarios como Rusia y China.

Términos de préstamos de Belarús son “inauditos”

Los términos de estos acuerdos de créditos con Belarús son “inauditos en la historia de los convenios de cooperación de Nicaragua”, advierte Maradiaga, quien razona que los préstamos se ajustan a la tasa de interés que cobra el Banco de China.

Esto, continúa, indica una clara decisión del régimen nicaragüense de sumarse a un esquema financiero liderado por China, alejándose de las referencias clásicas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Para Maradiaga, Ortega ha “vendido el alma a estos regímenes”, en una relación que es muy mala para Nicaragua.

El economista nicaragüense y exviceministro de Hacienda, Juan Sebastián Chamorro, explica que la dictadura nicaragüense anda en búsqueda de financiamiento “a toda costa”, debido a la reducción de fuentes tradicionales como el BID y el Banco Mundial, y ha encontrado en el Banco de Desarrollo de Belarús una fuente que, aunque “nada atractiva”, es mejor que “nada”.

Los préstamos de Belarús —también llamada como Bielorrusia, por su pasado soviético— son a cinco años con 12 meses de gracia, “muy por debajo de lo que (presta) la banca de desarrollo tradicional”, sostiene Chamorro, para quien no son “préstamos para nada concesionales”.

La tasa de interés “inicialmente estaba propuesta como una tasa de referencia rusa, pero después se movieron a la tasa de referencia china, que es variable (…) Estas tasas son relativamente más altas que muchas otras fuentes de financiamiento, pero la verdad es que Ortega no tiene fuentes de financiamiento alterno de donde pueda hacer mano y por eso tiene que endeudar a los nicaragüenses a estas tasas altísimas”, remarca Chamorro.

Camiones y maquinarias sobrevaloradas

La deuda de Nicaragua con Belarús fue adquirida a través de cinco contratos de créditos suscritos entre octubre de 2023 y julio de 2025. Estos fondos se han destinado a la adquisición de camiones y maquinarias para municipalidades y el Ministerio de Transportes e Infraestructura (MTI), así como vehículos para la Policía y el Ejército.

Los créditos específicos incluyen un millón de dólares para 15 camiones volquetes MAZ para la Alcaldía de Managua, 9.1 millones de dólares para 100 maquinarias de construcción y mantenimiento de carreteras a cargo del MTI, 63.9 millones de dólares para 612 maquinarias de construcción ejecutadas por la Procuraduría General de Justicia, 25.5 millones de dólares para mejorar las capacidades de movilización del Ejército, y 4.8 millones de dólares para vehículos de la Policía Nacional.

La maquinaria adquirida con estos créditos está “sumamente sobrevalorada”, enfatiza Chamorro, quien explica que una retroexcavadora bielorrusa, que describe como un “perol viejo”, cuesta alrededor de 122 000 dólares, mientras que una máquina similar, fabricada en Estados Unidos, puede costar un 30% menos.

Esta sobrevaloración, según el economista, es una forma de “mantener contentos” al Ejército y las alcaldías “con equipos que son peroles viejos”.

Están comprando esta “inmensa cantidad de maquinaria a sobreprecios y estos sobreprecios los tiene que pagar el pueblo nicaragüense”, sostiene Chamorro.

El negocio del cónsul de Belarús en Nicaragua

Los créditos de Belarús también han sido otorgados con muy poca transparencia. Lo que se conoce, a través de publicaciones en La Gaceta, es una arquitectura de acuerdo intergubernamental sumado a un acuerdo básico. El primer acuerdo es a cinco años con una tasa fija del 3.45%, y el segundo, más reciente, a 60 meses con tasa variable ajustada al Banco de China.

La empresa distribuidora de los vehículos importados desde Belarús es Autos Alemanes, cuyo representante legal y gerente general, Noel Gaytán Avilés, es también cónsul honorario de Belarús en Nicaragua, por lo que Chamorro señala, entre otras cosas, conflicto de interés, competencia desleal y violación a las normas de compras y contrataciones públicas de Nicaragua.

“Estamos hablando de un enorme conflicto de interés, que simplemente el cónsul, que es coimero, porque está buscando cómo su empresa gane dinero, va, amarra con el régimen de Ortega y Murillo un préstamo de 100 millones de dólares y se asigna automáticamente el monopolio para dar mantenimiento y distribución de estos equipos”, subraya Chamorro.

Señala “una cláusula inusual” en los contratos de créditos, que establece que Nicaragua puede pedir a un tercero que haga el adelanto del 15% del pago. Esta disposición es “totalmente opaca e innecesaria”, enfatiza. Ya que “si el Estado de Nicaragua tiene que pagar un adelanto, que se lo pague directamente al Estado de los bierrusos y no a un tercero”.

Esta cláusula, enfatiza Chamorro, “no solamente encarece el préstamo sino que también pone una gran nube de duda sobre ¿quién será esta misteriosa tercera persona? y ¿por qué estará interesado en agarrar la plata pública de Nicaragua y llevarla en valija a Bielorrusia?”.

Un interés geopolítico “evidente”

Maradiaga y Chamorro coinciden en que este acercamiento entre Belarús y Nicaragua tiene un interés geopolítico “evidente”. No se trata únicamente de no depender de vehículos y repuestos occidentales, sino de sumarse a un esquema de países como Irán, Rusia y China. Aseguran que los términos de esta deuda no son favorables para Nicaragua, sino para Ortega como individuo, quien busca protección política internacional.

“Esta relación es muy mala para Nicaragua. Los intereses incluso están bastante más arriba que los intereses que se podrían encontrar en la banca de desarrollo. Pero lo que hay a cambio de esto es una protección política al régimen de Ortega. Es un mal negocio para los nicaragüenses. Es un mal negocio para los contribuyentes, los nicaragüenses que pagan impuestos, pero es un buen negocio para Ortega, que es una mafia y que busca protección internacional”, subrayó Maradiaga.

Mientras tanto, Chamorro comenta que, desde el punto de vista político, “Belarús ofrece algo que Ortega necesita y es una especie de coro de mafiosos”. Pero desde el punto de vista material, económico, se trata de una economía relativamente pequeña por lo que “es poco lo que puedan ofrecer en términos de mercado”

Maradiaga apunta que se trata de una asociación con “uno de los regímenes más sangrientos del mundo, con un régimen que ha robado elecciones, con un régimen que ha forzado a gran parte de su población al exilio, que está sancionado por la Unión Europea, por Estados Unidos. En otras palabras, es asociarse con los más malos”.