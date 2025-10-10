Deuda de Nicaragua con régimen de Belarús supera los 100 millones de dólares

La deuda de Nicaragua con Belarús —también llamada como Bielorrusia, por su pasado soviético— pasó de cero a 104.3 millones de dólares en menos de dos años, después de que la dictadura nicaragüense de Daniel Ortega y Rosario Murillo “revitalizaran” la cooperación con el régimen de Aleksandr Lukashenko, un socio dependiente de Rusia que respalda la invasión militar de Putin en Ucrania.

El compromiso nicaragüense fue adquirido mediante cinco contratos de créditos entre Nicaragua y el Banco de Desarrollo de la República de Belarús, suscritos entre octubre de 2023 y julio de 2025, para la adquisición de diferentes tipos de vehículos, según datos oficiales analizados por CONFIDENCIAL.

Lukashenko gobierna Belarús desde 1994 y ha permanecido en el poder durante siete mandatos consecutivos, convirtiéndose en el gobernante europeo con más años en el poder.

Al igual que Ortega y Murillo, Lukashenko es criticado ampliamente por fraude electoral, represión política, censura y violaciones sistemáticas de derechos humanos.

En 2020 fue acusado de fraude electoral masivo, lo que desató protestas multitudinarias en Belarús que fueron reprimidas con violencia.

Los créditos de Belarús a Nicaragua

El primer crédito de Belarús a Nicaragua fue de un millón de dólares, para la compra de 15 camiones volquetes marca MAZ. Los camiones fueron asignados a la Alcaldía de Managua, en octubre de 2023.

Luego, Nicaragua adquirió un segundo crédito por un monto de 9.1 millones de dólares, en septiembre de 2024. El motivo, según la dictadura nicaragüense: un proyecto de adquisición de 100 maquinarias para la construcción y mantenimiento de carreteras y caminos a nivel nacional, a cargo del Ministerio de Transportes e Infraestructura (MTI).

El tercer crédito de Belarús a Nicaragua, y el más grande de todos, ascendió a 63.9 millones de dólares para la compra de 612 maquinarias de construcción, también ejecutado en septiembre de 2024, por la ahora rebautizada Procuraduría General de Justicia.

En julio de 2025, Belarús concedió un cuarto crédito por 25.5 millones de dólares para mejorar las capacidades de movilización del Ejército de Nicaragua.

El quinto crédito concedido a Nicaragua fue de 4.8 millones de dólares, para mejorar la capacidad operativa de la Policía Nacional en áreas urbanas y rurales, también suscrito en julio de 2025.

Los camiones para las alcaldías y el MTI

Los 15 camiones marca MAZ de la Alcaldía de Managua llegaron al país en 2024. En esa ocasión el asesor presidencial para inversiones, comercio y cooperación internacional e hijo de la pareja dictatorial, Laureano Ortega Murillo, dijo que estos vehículos aportarían al “mantenimiento” y “embellecimiento continuo” de la capital.

Mientras, de los 612 camiones y maquinarias de construcción adquiridos por la Procuraduría y los 100 del MTI, solamente ha llegado un primer lote de 128 camiones. El resto llegarían entre finales de 2025 y 2026.

La entrega del primer lote de camiones ocurrió en agosto de 2025, en el Plantel Taller de Maquinarias de Belarús, ubicado en el kilómetro 14.5 de Carretera Norte, a cargo del embajador de Belarús en Nicaragua, Vitali Barchuk.

Camiones adquiridos por el Ministerio de Transporte y la Procuraduría de Justicia. //Foto: CCC

En esa ocasión, Laureano Ortega Murillo calificó la cooperación de Belarús como “fraterna, solidaria e incondicional” y resaltó que el presidente Lukashenko, en un encuentro con autoridades nicaragüenses, orientó que los proyectos y programas de cooperación se ejecutaran “en un corto plazo”.

Los vehículos adquiridos son camiones de recolección de basura, maquinaria para construcción y mantenimiento de calles urbanas y rurales, volquetes, camiones cisterna, retroexcavadoras, equipos para el desarrollo de obras viales.

Según publicaciones de medios oficialistas, de ese primer lote de 128 equipos, 68 fueron asignados a 38 municipios. Entre estos Condega, Estelí, La Trinidad, Pueblo Nuevo, San Nicolás, Palacagüina, San Lucas, Totogalpa, Yalagüina, Jalapa, Murra, Quilalí y Wiwilí. También Chichigalpa, Posoltega, Chinandega, Puerto Morazán, San Francisco del Norte, El Sauce, La Paz Centro, Nagarote, León, Quezalguaque y Telica. Además, El Crucero, Ciudad Sandino, Managua, San Francisco Libre, Tipitapa, Jinotepe, Granada, Masaya, Rivas, Boaco, Nueva Guinea, Juigalpa, Matagalpa y Sébaco.

El embajador Barchuk, expresó que su país también está instalando una planta taller para el suministro de repuestos y accesorios.

“Hemos tomado en cuenta los deseos de ustedes y logramos acortar donde era posible los plazos de fabricación de estos equipos. Aparte de este suministro, también trabajamos en la preparación y fabricación de un stock de repuestos necesarios para el mantenimiento técnico y los servicios que hay que dar a estos equipos”, agregó Barchuk.

Los vehículos para el Ejército y la Policía

Nicaragua también comprará 289 vehículos para el Ejército y la Policía Nacional con el supuesto objetivo de combatir el narcotráfico y el crimen organizado, y fortalecer la seguridad ciudadana, según cuatro decretos de préstamos ratificados por la Asamblea Nacional el 2 de julio de 2025.

Según los decretos, el Ejército de Nicaragua adquirirá 205 vehículos, entre camiones todoterreno, volquetas y cisternas, y 29 máquinas de construcción que incluyen cargadores, excavadoras y tractores. También adquirirán repuestos para prolongar su vida útil.

Según el Ejército, esos medios permitirán mejorar la respuesta ante emergencias, la conservación de la biodiversidad y la lucha contra actividades ilegales como la deforestación y el narcotráfico, y reforzar la seguridad en zonas rurales y áreas de difícil acceso, según el proyecto.

En tanto, la Policía Nacional comprará 50 vehículos policiales terrestres que incluyen todoterrenos y vehículos para la ciudad, con el fin de mejorar su capacidad operativa en áreas urbanas y rurales, y dar respuesta ante delitos como el robo de ganado, narcotráfico y crimen organizado.

Las relaciones de Nicaragua con Biolurrusia

El 27 de mayo de 2025 se cumplieron 31 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Belarús y Nicaragua, pero fue hasta 2023 que la cooperación de Belarús tuvo “un fuerte impulso”, según destacó Laureano Ortega Murillo.

Encuentro entre una delegación de Nicaragua y el mandatario de Belarús, Aleksandr Lukashenko (centro), en mayo de 2023. //Foto: Canal 4

“Hace dos años que tuvimos la oportunidad de reunirnos en Minsk con el presidente Lukashenko, quien dio la orientación que su gobierno debe avanzar en los programas y proyectos de cooperación con la República de Nicaragua” enfatizó el hijo de los “copresidentes”.

Parte de ese impulso en las relaciones diplomáticas entre Nicaragua y Belarús se reflejó en los intercambios de visitas de cancilleres, realizados en 2023. También representantes de las mayores empresas industriales bielorrusas MAZ, MTZ y AMKODOR visitaron Nicaragua. A su vez, miembros de la dictadura nicaragüense, entre ellos el ahora exministro de Hacienda Iván Acosta y Laureano Ortega, estuvieron en la capital bielorrusa.

En los últimos años, especialmente tras las sanciones de Estados Unidos por la guerra en Ucrania, Belarús se ha vuelto un aliado subordinado de Moscú. Lukashenko —inclusive— ha permitido el uso del territorio bielorruso para operaciones militares rusas contra Ucrania. Aunque en el pasado mostró cierta resistencia a perder soberanía frente a Vladimir Putin, en la actualidad su supervivencia política depende del apoyo ruso.

Los acuerdos ratificados por la Asamblea

Lukashenko también ha mantenido una alianza política e ideológica con el régimen de Nicaragua, basada en la oposición a Occidente y en la retórica “antiimperialista”.

Desde julio de 2023 hasta octubre de 2025, la Asamblea Nacional de Nicaragua ha ratificado varios convenios y decretos firmados entre Nicaragua y Belarús, entre ellos:

Acuerdo Nicaragua y Belarús sobre Concesión de Créditos a la Exportación, aprobado en 2023 y reformado en 2024.

Acuerdo Nicaragu y Belarús sobre Cooperación y Asistencia Mutua en Materia Aduanera

Acuerdo Nicaragua y Belarús sobre la Supresión Mutua de los Requisitos de Visado

Acuerdo Nicaragua y Belarús sobre el Establecimiento de una Comisión Mixta Económica y Comercial

Acuerdo Nicaragua y Belarús sobre la Cooperación en el Ámbito Educativo

Acuerdo Nicaragua y Belarús sobre la Exención de los Requisitos de Visado para los Titulares de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales y de Servicio

Acuerdo Nicaragua y Belarús en el Ámbito de la Agricultura

En 2024, el entonces embajador Valery Baranovsky, dijo que Nicaragua es “un socio político confiable en la arena internacional y uno de los aliados más importantes en el hemisferio Occidental”. Por esa razón, aseguró, se han logrado importantes avances en el desarrollo de las relaciones bilaterales, y existe interés mutuo en una asociación estratégica.

Un caso similar es el de Venezuela, ya que Lukashenko ha elogiado a Nicolás Maduro por “resistir la presión de Estados Unidos”. Sin embargo, los proyectos conjuntos se han reducido en los últimos años por la crisis económica venezolana y las sanciones internacionales.

Belarús solamente ha donado una ambulancia

En los últimos dos años Belarús únicamente donó a Nicaragua una ambulancia MAZ, que fue asignada al Hospital Primario Juan Ramón Padilla en Ticuantepe, Managua, según dijo el viceministro de Salud, Carlos Sáenz.

Ambulancia donada a Nicaragua por una delegación de Belarús, que estuvo en el país en mayo de 2025. //Foto: El 19 Digital

La entrega del vehículo fue hecha por el viceministro de Asuntos Exteriores, Evgeny Shestakov, y el representante del Presidente de Belarús, Alexander Egorov, entre otros miembros de una delegación bielorrusa que estuvo en el país en mayo de 2025.

“Estamos recibiendo esta ambulancia que ha sido donada por la República de Belarús como una muestra de estos excelentes equipos que produce este gran país”, declaró Laureano Ortega Murillo.

El hijo de la pareja dictatorial indicó que se analiza el establecimiento de programas de suministros médicos para Nicaragua desde Belarús.

El vicecanciller de Belarús, Evgeny Shestakov, ratificó la intención de su país de exportar equipos médicos a Nicaragua: “Estamos seguros —agregó— de que dentro de un tiempo este tipo de técnica, este tipo de ambulancia, estará en las calles no solamente de Nicaragua, sino de otros países de América Latina”.