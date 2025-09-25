Logo de Confidencial Digital
Viviendas Bismarck Martínez

Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas "Bismarck Martínez"

FIFA presenta a Maple, Zayu y Clutch, las mascotas oficiales del Mundial 2026

Las mascotas son Maple, el alce canadiense; Zayu, el jaguar mexicano, y Clutch, el águila americana

Fotografía cedida por la FIFA que muestra las mascotas oficiales del Mundial 2026 de izquierda a derecha Maple, el alce canadiense; Zayu, el jaguar mexicano, y Clutch, el águila americana. EFE

Agencia EFE

La FIFA presentó a las mascotas oficiales del Mundial 2026, que será organizado por Canadá, Estados Unidos y México, y que representan a un alce, un águila y un jaguar, animales simbólicos de estos tres países.

“Maple, el alce canadiense; Zayu, el jaguar mexicano, y Clutch, el águila americana, fueron creados para dar vida a la riqueza cultural, el legado y el espíritu de cada país anfitrión, y para transmitir un mensaje de unión, diversidad y pasión por el deporte más popular del mundo”, informó en un comunicado la FIFA.

El organismo regulador del fútbol internacional presentó a las tres mascotas en un breve video publicado en sus redes sociales, en el que indicó que cada uno de estos animales ocupa una posición distinta en el campo.

Maple, vestido con los colores rojos de Canadá, usa los guantes característicos de los porteros, y destaca “por su creatividad, resiliencia y un auténtico individualismo”, según la FIFA.

Mientras que Zayu, quien encarna “el valioso patrimonio y el dinamismo” de México, se desempeña como delantero, posición desde la que “intimida a los defensores con su excepcional agilidad y velocidad”.

Por último, Clutch es centrocampista “predica con el ejemplo levantando el ánimo de su equipo con energía y determinación” y “tiene una personalidad arrolladora y le encanta el deporte”.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó en el comunicado que los tres animales “transmiten alegría, emoción y ese espíritu de unión que define a la Copa Mundial de la FIFA” y serán un “elemento esencial del ambiente festivo” que rodeará al torneo, que se disputará entre del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

“Ya puedo imaginarlos en las camisetas de los niños, chocando manos con las leyendas del fútbol y, por primera vez, como protagonistas de videojuegos que disfrutarán millones de personas”, señaló Infantino, puesto que los tres animales estarán en un videojuego de la FIFA que saldrá el próximo año.

El sorteo de la fase de grupos del Mundial, en el que por primera vez participarán 48 selecciones, tendrá lugar el 5 de diciembre de 2025 en Washington. Argentina acude al torneo como vigente campeón tras el título conquistado en Catar en 2022.

Más en Revista Niú
En portada
