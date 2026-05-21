Logo de Confidencial Digital
Lea el especial más reciente
Viviendas Bismarck Martínez

Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas “Bismarck Martínez”

whatsapp

Alertas
mail

Boletines
test

Test Político
carta

Membresía
mail

Donaciones
adds Confidencial

Anuncios
Las noticias del día en tu correo

Recibe lo más destacado de la cobertura de CONFIDENCIAL todos los días.

Estoy de acuerdo con las Condiciones de uso y la Política de privacidad.

Más boletines

Premium
mail

English

Membresía
The best of our coverage, in English

Sign up for our weekly newsletter. We will send it to you every Friday at 10:00 am (Nicaragua time)

I agree to the Terms of use and the Privacy Policy.

More Newsletters

Daily
mail

English

Membership
Logo de Confidencial Digital
Tendencias Historias En pantalla Blogs

PUBLICIDAD 4D

PUBLICIDAD 5D

Revista Niú

Benito Antonio, la colección que Bad Bunny diseñó para Zara

La colección consta de 150 piezas y parte de un solo principio: la visión propia del artista

Bad Bunny y Zara presentan Benito Antonio

Bad Bunny y Zara presentan Benito Antonio, una colección inspirada en el estilo personal y la identidad creativa del artista. Foto: EFE/ZARA

Agencia EFE

AA
Share

Bad Bunny y Zara presentan Benito Antonio (nombre real del cantante puertorriqueño), una colección inspirada en el estilo personal y la identidad creativa del artista compuesta por prendas de verano llenas de color, grafismos y tejidos deportivos, según anunció el buque insignia de Inditex.

La colección, que estará disponible en tienda a partir del 21 de mayo, nace de la “esencia de Benito Antonio Martínez Ocasio: su instinto creativo, su identidad y una mirada que moldea todo lo que toca”, indica Zara en un comunicado.

Creada junto a su director creativo, Janthony Oliveras, consta de 150 piezas y parte de un solo principio: la visión propia del artista.

Así luce el logo de la nueva colección exclusiva ‘Benito Antonio’ en la tienda de la marca española Zara en el centro comercial Plaza Las Américas de San Juan (Puerto Rico). Foto: EFE/ Esther Alaejos

Cada detalle, las siluetas, los colores, los gráficos, los tejidos son un reflejo de cómo ha vestido siempre: sin esfuerzo aparente, con expresión propia y completamente fiel a sí mismo, afirman desde Zara.

La colección se mueve entre sastrería, básicos ‘oversize’, prendas texturizadas, gráficos con carácter y piezas de verano, “todo con esa confianza, individualidad y soltura que siempre le han definido”.

La identidad visual de Benito Antonio fue desarrollada junto a M/M (Paris) en colaboración directa con el cantante, tomando como punto de partida el lenguaje visual que siempre ha formado parte de su universo: postes eléctricos, infraestructura urbana, texturas artesanales y esos detalles de la vida diaria puertorriqueña que muchas veces pasan desapercibidos hasta que alguien decide mirarlos desde otra perspectiva.

Esa mirada siempre ha estado en el centro de la visión artística de Bad Bunny: tomar aquello que pertenece a Puerto Rico y situarlo en el centro de la conversación global, sin necesidad de transformarlo para que sea comprendido.

En la campaña, el autor de éxitos como ‘Tití me preguntó’ o ‘Debí tirar más fotos’ aparece solo sobre una roca en medio del mar, acompañado de un bote de madera artesanal con una vela hecha de piezas de la colección.

“Más que una colaboración, Benito Antonio es un reflejo de quién es Benito, su identidad, su evolución creativa y esa perspectiva que siempre ha hecho que su trabajo sea imposible de ignorar”, concluyen.

PUBLICIDAD 3M

Confidencial te necesita

Tu aporte es anónimo y seguro.

Apóyanos para que podamos seguir haciendo periodismo independiente en el exilio. Tu contribución económica garantiza que todas las personas tengan acceso gratuito a nuestras publicaciones.

Sobre el autor
Agencia EFE

Agencia EFE

Agencia de noticias internacional con sede en Madrid, España. Fundada en Burgos durante la guerra civil española en enero de 1939.

PUBLICIDAD 3D

Más en Revista Niú
En portada
Alertas

Alertas informativas

Recibe alertas informativas en nuestras comunidades de WhatsApp o Telegram.
Boletines

Boletines

Lo más destacado de nuestra cobertura noticiosa en tu correo electrónico.
Anuncios

Anuncios

¿Quieres anunciarte con nosotros? Consulta aquí nuestra propuesta comercial.
Test político

Test Político

Explora tus ideas sobre política, economía y sociedad con nuestro Test Político.