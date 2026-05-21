Mundial 2026: La influencia de gol de Messi que Mbappé intenta alcanzar

Si hay un nombre en el fútbol asociado al gol ese es el del astro argentino Lionel Messi, quien con sus cinco participaciones en la Copa Mundial ha logrado ubicarse en lo más alto del Olimpo de la productividad gracias a sus 13 tantos y 8 asistencias, 21 contribuciones que lo elevan por encima de otras leyendas del torneo.

La consistencia del capitán de la Albiceleste para adueñarse de este récord no se cimentó únicamente en su capacidad finalizadora, sino en su faceta como arquitecto del juego. Sus ocho pases decisivos igualan la marca de asistencias que comparte con Diego Armando Maradona, el alemán Uwe Seeler y el brasileño Pelé, solo superados por Didí y Fritz Walter, ambos con nueve.

Este equilibrio perfecto entre el pase y la definición le permitió a Messi dejar atrás a jugadores históricos, una posición que podrá mejorar aún en 2026. En el escalón inferior de 20 contribuciones quedaron grabadas las firmas de Miroslav Klose, dueño del récord absoluto de anotaciones con 16 dianas, Ronaldo Nazário con 15, Gerd Müller con 14 y el propio Pelé con 12.

Para tomar dimensión de la magnitud de esta cifra de 21 aportaciones directas, basta con mirar el rezago de otros artilleros históricos. El polaco Grzegorz Lato y Uwe Seeler cerraron sus expedientes con 17 contribuciones, mientras Diego Maradona y Thomas Müller quedaron anclados un paso atrás con un total de 16 intervenciones.

¿Quiénes intentarán escalar en la Copa Mundial de 2026?

Sin embargo, el trono de Messi ya contempla de reojo la vertiginosa amenaza de Kylian Mbappé. Con apenas dos Copas del Mundo disputadas, el astro francés ha firmado una efectividad salvaje al acumular 12 goles y tres asistencias, sumando 15 contribuciones e igualando el impacto histórico de cañoneros como Jürgen Klinsmann o Ademir.

Con el Mundial de 2026 como su tercera cita, el delantero francés de 27 años se perfila como el candidato natural a dinamitar algunos registros históricos en el corto plazo, liderando un recambio generacional que busca devorarse las marcas de la vieja guardia.

La justa que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá también se enciende con una selecta lista de figuras consagradas que buscan escalar posiciones. Nombres de la jerarquía de Antoine Griezmann, Ivan Perišić y Harry Kane llegan al torneo con un acumulado de 11 contribuciones directas, situándose a las puertas de ingresar al club de las 15 aportaciones.

Un escalón por debajo, pero con la misma ambición de agitar la estadística, aparecen el portugués Cristiano Ronaldo y el colombiano James Rodríguez. Ambas estrellas sostienen una respetable marca de 10 intervenciones directas en las redes, garantizando que cada uno de sus partidos sea seguido con un interés adicional.

La marca de las 21 contribuciones de Lionel Messi se presenta, por ahora, como una cumbre del fútbol moderno. Aunque el nuevo formato de 48 selecciones ofrece un mayor volumen de partidos, la herencia del diez argentino permanece blindada como un estándar de la excelencia para las figuras emergentes del siglo XXI.