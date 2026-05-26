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Mundo

OMS: epidemia de ébola en RD Congo es “extremadamente grave”

Es probable que el brote de ébola en África empeore antes de ser controlado, alertó Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de ese organismo

Uganda toma medidas para evitar contagios de ébola en su frontera con RDC.

Uganda intensificó las medidas a lo largo de la frontera con la República Democrática del Congo para combatir el brote de ébola. Equipos de salud examinan a viajeros y vehículos que ingresan al país en el cruce fronterizo de Mpondwe. (23.05.2026). Foto: Nicholas Kajoba/Anadolu Agency/IMAGO

Deutsche Welle

26 de mayo 2026

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República Democrática del Congo se enfrenta a una epidemia de ébola “extremadamente grave y difícil”, alertó este lunes el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, que pidió a los países vecinos que actúen “de inmediato”.

La detección tardía de los primeros casos, la inseguridad en las regiones afectadas, la desconfianza de parte de la población y el hecho de que no hay una vacuna para esta cepa, la Bundibugyo, complican la gestión del brote, señaló el director de la OMS durante una reunión ministerial en línea organizada por los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Tedros, quien viajará acompañado del director ejecutivo de la OMS para emergencias sanitarias, Chikwe Ihekewazu, agregó que el retraso en la detección del brote “significa que ahora estamos intentando alcanzar una epidemia que avanza muy rápidamente”.

“Estamos intensificando las operaciones con carácter de urgencia, pero por el momento la epidemia avanza más rápido que nosotros”, declaró el jefe de la OMS.

“Nos enfrentamos a un brote extremadamente grave y difícil. Empeorará antes de mejorar”, declaró Tedros a los ministros de salud africanos durante la reunión virtual.

Se están realizando todos los esfuerzos posibles para llevar equipos a la región afectada y reforzar las medidas de contención, afirmó. Esto incluye, por ejemplo, ganarse la confianza de la población y aislar a las personas que hayan estado en contacto con quienes podrían estar infectados.

Díez naciones africanas en riesgo

“Los países limítrofes con RDC están en riesgo especialmente alto y deberían actuar de inmediato”, añadió Tedros, que tiene previsto viajar el martes a RDC.

Diez países africanos están en riesgo por ébola, además de RDC y Uganda, indicaron los CDC -la agencia sanitaria de la Unión Africana- el sábado.

República Democrática del Congo declaró un brote de ébola el 15 de mayo causado por la cepa Bundibugyo, y la semana pasada la OMS elevó el nivel de riesgo de la epidemia de “alto” a “muy alto”.

Tedros señaló que hay 101 casos confirmados en RDC, con diez decesos, pero que la magnitud de la epidemia es mayor y apuntó a que hay 900 casos posibles y 220 muertes sospechosas.

El ébola es una enfermedad viral mortal que se transmite por contacto directo con fluidos corporales. Puede provocar fiebre hemorrágica y un fallo multiorgánico.

Este virus mató a más de 15,000 personas en África en los últimos 50 años, con una mortalidad entre 25% y 90%, según la OMS, pero es menos contagioso que el covid o el sarampión.

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