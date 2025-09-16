Eliseo Castro: el quinto reo político no liberado, pese a cumplir su condena

Eliseo Castro Baltodano, uno de los presos políticos mayores de 60 años de edad, cumplió su condena el 12 de septiembre de 2025, pero continúa sin ser liberado. El Grupo de Reflexión de Encarcelados Políticos (GREX) denunció que, pese a que la dictadura nicaragüense ya no puede justificar más su detención, Castro continúa bajo vigilancia en el Hospital Lenin Fonseca, de Managua, tras sufrir un derrame cerebral que lo dejó incapacitado, en septiembre de 2021.

“Ha cumplido la condena injustamente impuesta, debe ser liberado a lo inmediato, sin excusas, ni dilaciones. Debe permitírsele a su familia, seguir atendiéndolo con plena libertad, sin ningún tipo de vigilancia, control y acoso”, demandó el GREX.

Eliseo Castro fue fue arrestado el 11 de septiembre de 2019 y sentenciado a seis años de prisión. En septiembre de 2021 sufrió un derrame cerebral. // Foto: Cortesía | CONFIDENCIAL

Presos políticos que presos tras cumplir condena

El caso de Castro se suma a una lista de presos políticos que, a pesar de haber cumplido sus sentencias, siguen encarcelados.

Marvin Vargas , el reo político con más tiempo en prisión, está encarcelado desde mayo de 2011. Ya ha cumplido dos condenas y sigue sin ser liberado.

, el reo político con más tiempo en prisión, está encarcelado desde mayo de 2011. Ya ha cumplido dos condenas y sigue sin ser liberado. El campesino José Olivar Meza Raúdez fue detenido el 26 de julio de 2014 y condenado a 10 años de cárcel, vinculado al asesinato de simpatizantes sandinistas en julio de 2014. Cumplió su condena en 2024, pero sigue encarcelado en La Modelo.

fue detenido el 26 de julio de 2014 y condenado a 10 años de cárcel, vinculado al asesinato de simpatizantes sandinistas en julio de 2014. Cumplió su condena en 2024, pero sigue encarcelado en La Modelo. El dos veces preso político Jaime Navarrete cumplió su segunda condena en octubre de 2022, pero permanece en prisión.

cumplió su segunda condena en octubre de 2022, pero permanece en prisión. Carlos Alberto Vanegas lleva tres años y siete meses en prisión, a pesar de que cuenta con una orden de libertad desde junio de 2022.

El arresto y deterioro de Eliseo Castro

Eliseo Castro Baltodano fue arrestado el 11 de septiembre de 2019 y sentenciado a seis años de prisión y 350 días de multa, equivalentes a 21 836.50 córdobas, por supuesta “fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas o artefactos explosivos”, relacionado con bombas artesanales.

El GREX indicó que la acusación, llevada por la jueza Wildaurora Zeledón Castillo, no lo vinculó a ninguna acción específica, evidenciando que su detención es por razones políticas.

Previo a su arresto, Castro tenía padecimientos crónicos como hipertensión y problemas cardíacos, pero se deterioró gravemente durante su encarcelamiento en las celdas de “La Modelo”.

El GREX es un grupo integrado por excarcelados políticos. Según su información, en repetidas ocasiones Castro sufrió desmayos y crisis que requerían traslados de emergencia, pero no recibió la atención adecuada. “En ninguna de estas ocasiones recibió una atención adecuada y fue tratado con negligencia y crueldad”, sostuvo el Grupo.

La negligencia médica fue sistemática hasta que el 13 de septiembre de 2021 sufrió un derrame cerebral que lo dejó sin habla ni movilidad.

Postrado en la cama de un hospital

Desde el derrame, Castro está postrado en una cama de hospital, incapaz de valerse por sí mismo. Depende de pañales y medicación constante para evitar convulsiones. El GREX reclama que su estado de salud extrema debió ser razón suficiente para su liberación humanitaria, mucho antes de cumplir la condena completa.

El GREX considera que el ensañamiento del régimen con Eliseo Castro Baltodano es un acto de odio y revanchismo. La familia ha solicitado que lo liberen para poder cuidarlo en su hogar, pero la dictadura hace caso omiso.

“Antes de ser capturado, se dedicaba a dar clases de inglés a domicilio, y trabajaba como agente de seguridad en un colegio de la ciudad de Managua. También había laborado como agente de seguridad”, detalló el GREX.

Dos veces le han negado la excarcelación

El GREX recordó que, a raíz de la excarcelación de 222 prisioneros desterrados a Estados Unidos, el dictador Daniel Ortega afirmó en un acto público que Estados Unidos no admitió porque fue deportado en 2006. Sin embargo, el Grupo cuestiona que “tampoco fue incluido en los 135 presos políticos que fueron liberados el 5 de septiembre del 2024, con destino a Guatemala”.

“El GREX considera, que don Eliseo, debió ser liberado desde mucho antes del 2022, tomando en cuenta la gravedad de su estado de salud y su incapacidad motora”, detalló el Grupo en un comunicado.

“Él no necesitaba, ni necesita ningún vuelo. Sus condiciones de salud, han obligado al Sistema Judicial y al Poder Ejecutivo de Nicaragua a darle su libertad y dejar que su familia lo atendiera en el calor de su casa”, agregaron.

Castro es beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en noviembre de 2020, mismas en las que la organización solicita al Estado de Nicaragua que garantice los derechos a la vida, integridad personal y salud de las personas beneficiarias.

El GREX calificó la condición de Castro como “un terrible abuso de poder, muestra de odio y revanchismo” de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Al 30 de agosto de 2025, 73 reos de conciencia permanecen encarcelados en Nicaragua, según datos del Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas.