¿Quién es Victoriano Ruiz, el nuevo cojefe de la Policía? 

El comisionado general Juan Victoriano Ruiz Urbina, de 44 años, ha sido nombrado cojefe de la Policía de Nicaragua. Un cargo que no existía y cuyo nombramiento fue tan rápido como todos sus ascensos dentro de la institución.

Ruiz ni siquiera era subdirector de la Policía Nacional, por lo que fue ascendido de jefe de división a jefe policial, incumpliendo la jerarquía de cargos establecida en el artículo 41 de la Ley de la Policía.

Su nombramiento ocurrió dos días después que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo reformó parcialmente la Constitución Política y la ley de la Policía para crear una jefatura policial bicéfala. De tal manera que compartirá el poder con el consuegro de los dictadores, el comisionado general Francisco Díaz.

Ruiz ya fue oficializado en su cargo en La Gaceta, a pesar de que la reforma constitucional que justifica su nombramiento solo se aprobó en primera legislatura y necesita dos para ser efectiva.

La figura de Ruiz se venía fortaleciendo dentro de la Policía Nacional. En mayo de 2025, trascendió una circular no oficial donde él, como jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), y el primer comisionado Francisco Díaz, se adjudicaban la potestad de capturar a individuos acusados de cometer delitos en contra de la propiedad. Poniéndose por encima del Poder Judicial.

Ascenso meteórico dentro de la estructura policial

En 2013, Ruiz fue condecorado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que lo nombró como uno de los 144 “héroes del mundo” por su lucha contra la trata de personas.

El entonces teniente Ruiz tenía a su cargo el Departamento de Investigación del Delito de Trata de Personas de la Policía Nacional y junto al fiscal contra el crimen organizado, Javier Morazán, crearon un equipo de investigación y acusación “increíblemente eficaz”, señaló entonces el Departamento de Estado.

La oficina que Ruiz tuvo a su cargo aumentó de 11 a 24 el promedio anual de investigaciones sobre trata de personas en Nicaragua.

Victoriano Ruiz, nombrado “cojefe” de la Policía Nacional en una conferencia de prensa en enero de 2024. Foto: CCC

Algunos reportes periodísticos de 2016, indican que para entonces Ruiz había ascendido al grado de capitán y para abril de 2018, cuando las protestas contra el régimen sandinista estaban en su punto más álgido, ya tenía el rango de subcomisionado policial.

En septiembre de 2019 Ruiz ya había sido ascendido a comisionado y continuaba trabajando en temas relacionados con la trata de personas. Ese año —inclusive— representó a Nicaragua en el “VI Foro Nacional de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes”, realizado en la Universidad de Costa Rica (UCR).

Para enero de 2020, el comisionado Ruiz ya figuraba en medios oficialistas como segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ). Sin embargo, no existe registro de la fecha exacta en que fue trasladado a esa dependencia de la Policía Nacional.

Ocho meses después, en septiembre de 2020, el entonces segundo jefe de la DAJ fue ascendido a comisionado mayor, en el contexto del 41 aniversario de la Policía Nacional.

Este ascenso “lo que hace es comprometernos más por la seguridad de nuestras familias y nuestras comunidades y seguir trabajando en pro de ellos y para mejorar la seguridad y sobre todo en el caso de nosotros que trabajamos con investigaciones, mejorar incluso la calidad de las investigaciones policiales”, dijo entonces Ruiz.

En septiembre de 2023, Ruiz fue ascendido a comisionado general y nombrado jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) junto a la comisionada general Ester María Muñoz Castellano. Ambos en sustitución del comisionado general Luis Pérez Olivas.

Escaló en menos del tiempo mínimo

Para llegar al grado comisionado general y jefe de la Policía Nacional, Ruiz debió permanecer entre 30 y 45 años dentro de la institución, de acuerdo con el artículo 42 de la Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional. Sin embargo, fue ascendido en menos del tiempo mínimo establecido por la ley.

El tiempo mínimo para ascender en el escalafón de oficiales superiores es 15 años, cinco de estos como comisionado mayor, cinco como comisionado y cinco como subcomisionado. Ruiz habría escalado estos tres grados en siete años, de 2018 a 2023. Ese último año fue ascendido a comisionado general.

Ruiz es graduado de la Academia de Policía Walter Mendoza, por lo que de acuerdo a la ley policial, inició su carrera con el grado de inspector.

Señalado por el GHREN

El nombre de Victoriano Ruiz volvió a resonar a nivel internacional en abril de 2025, cuando el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU (GHREN) lo incluyó en un grupo de 54 funcionarios nicaragüenses responsables de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en el país.

De acuerdo con el Grupo de Expertos, Ruiz habría asistido —entre 2019 y 2023— al entonces jefe de la DAJ, el comisionado general Luis Pérez Olivas, en la fabricación de casos penales contra los presos políticos.

Olivas y Ruiz, quien terminó asumiendo la DAJ, “sabían que los centros de detención policiales bajo su responsabilidad albergaban a personas desaparecidas y se negaban a revelar su suerte y paradero a familiares y abogados”, enfatizó el Grupo de Expertos.

Ambos también utilizaron la DAJ, estaciones y otros centros para interrogatorios a personas detenidas arbitrariamente, indicó el GHREN.

Algunos exreos políticos dijeron en 2023 a CONFIDENCIAL que en la cárcel El Chipote “Ruiz se presentaba como ‘la cara buena”, mientras que otra subcomisionada, identificada como Johana Wilford, les hacía “la vida miserable”.

Según los expresos políticos Ruiz solía justificar las decisiones contra ellos como “órdenes de arriba” que debían cumplir, en referencia a que eran mandatos directamente por la pareja dictatorial.