Lluvias dejan embarcaciones encalladas y negocios inundados en playas del Pacífico de Nicaragua

La depresión tropical Tres-E —que evolucionó a tormenta tropical “Cristina”— provocó daños en la zona costera del Pacífico nicaragüense, donde el fuerte oleaje encalló a varias embarcaciones pesqueras en San Juan del Sur, inundó negocios turísticos en las playas El Coco y Popoyo, y afectó docenas de viviendas en Chinandega.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, desde la noche del domingo 7 de junio de 2026, en los municipios de San Juan del Sur y Tola, en el departamento de Rivas, las fuertes marejadas provocaron daños en lanchas y embarcaciones pesqueras pequeñas y semiindustriales.

El ingreso inusual del mar y las corrientes intensas asociadas al fenómeno meteorológico también dejaron daños en establecimientos comerciales ubicados en zonas cercanas a la costa.

El fuerte oleaje es producto del fenómeno llamado “mar de fondo” —movimiento de olas generado por tormentas y vientos intensos en el océano—, que afecta la costa del Pacífico nicaragüense.

Manuel Prado, director de Cambio Climático del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter), llamó a prestar especial atención en zonas como Rivas, Villa El Carmen y, principalmente, Corinto, donde podrían registrarse afectaciones, por el fuerte oleaje.

Vista de una embarcación pesquera semiindustrial encallada en la playa de San Juan del Sur, Rivas, en el Pacífico de Nicaragua, el 8 de junio de 2026. | Foto: Cortesía

Comunidades incomunicadas y daños en red eléctrica

La comunidad de La Talanguera, en San Juan del Sur, permanece incomunicada debido a las inundaciones que anegaron varias calles, impiden el paso de vehículos y peatones.

En la Isla de Ometepe, los fuertes vientos acompañados de lluvias provocaron afectaciones en el tendido eléctrico, dejando sin servicio de energía a los habitantes del sector del volcán Madera. Además, la caída de un poste obstaculizó el tránsito vehicular en la comunidad de Punta Gorda.

La situación de emergencia se extendió a otras zonas del país. En las playas de Poneloya y Las Peñitas, en el departamento de León, las olas sobrepasaron la franja de la playa, alcanzando áreas cercanas a ranchos, calles y estructuras turísticas, generando preocupación entre pobladores y visitantes por el impacto del mar en la zona.

El fuerte oleaje en el Pacífico también afectó los negocios del balneario de Paso Caballos, en el municipio de Corinto, donde comerciantes reportan daños y dificultades para operar debido al avance del mar hacia la zona costera.

En las playas de San Rafael del Sur y Villa El Carmen, en el departamento de Managua, el mar ha provocado anegaciones en varios negocios turísticos.

Las pérdidas económicas comienzan a ser significativas, especialmente para pequeños comerciantes y pescadores artesanales que dependen directamente de la actividad turística y marítima.

El fuerte oleaje en el Pacífico nicaragüense ha provocado daños en embarcaciones y mantiene en alerta a comunidades costeras, especialmente en zonas de Rivas y Corinto. | Foto: Tomada de redes sociales

En Managua, los fuertes aguaceros dejaron daños en la vía principal del barrio San Judas, según reportes en redes sociales.

El cauce que cruza los barrios La Primavera y Villa Ballarta colapsó debido a las fuertes lluvias y al aumento de la corriente, arrastrando grandes cantidades de basura, tierra y sedimentos, una situación que mantiene preocupados a los pobladores de ambos sectores por el riesgo de inundaciones durante la temporada lluviosa.

Ejército mantiene suspensión de zarpes

El Ejército de Nicaragua, a través de la Fuerza Naval del Distrito Naval Pacífico, informó que se mantiene la suspensión de zarpes entre el 8 y el 13 de junio, como medida de seguridad ante el disturbio atmosférico tropical que continúa generando condiciones adversas en el mar.

Según el Ejército, el sistema puede generar olas entre 1.5 y 5.5 metros, con marejadas máximas que podrían alcanzar entre 1.5 y 2.8 metros, así como vientos con velocidad de entre 22 a 80 km/h.

Desde Bahía de Salinas, en San Juan del Sur, hasta el Golfo de Fonseca, son las zonas que pueden verse afectadas por el sistema “dificultando la navegación en canales de acceso, barras para la entrada y salidas al mar”.

Las embarcaciones que se encuentran en labores de pesca, deben “mantener el seguimiento a las perturbaciones meteorológicas y tomar todas las medidas de seguridad durante la navegación en el mar, con el fin de evitar hechos que lamentar y, de ser necesario, trasladarse a puerto seguro”, recomendó el Ejército.

Tormenta Cristina sigue siendo una amenaza

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos confirmó que este lunes 8 de junio de 2026 la depresión tropical ubicada en el océano Pacífico se intensificó y alcanzó la categoría de tormenta tropical, recibiendo oficialmente el nombre de “Cristina”.

Al mediodía, “Cristina” se localizaba a 600 kilómetros al este-sureste de la desembocadura del río Suchiate, en la frontera entre México y Guatemala, y a 160 kilómetros al oeste-suroeste de Managua, Nicaragua.

Según la autoridad meteorológica, el sistema registra vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora (km/h), rachas de 95 km/h y avanza hacia el norte a siete km/h.

Los pronósticos indican que la tormenta tropical Cristina se desplazará cerca de las costas de Nicaragua, Honduras y El Salvador hasta el día martes, manteniendo condiciones de vigilancia en la región.