Reprograman audiencia migratoria de la Madre de Abril, Yadira Córdoba

Un juez de inmigración de Estados Unidos reprogramó para el 6 de noviembre de 2025 la audiencia migratoria de la nicaragüense Yadira Córdoba, de la Asociación Madres de Abril, quien se encuentra recluida en un centro de detención en San Antonio, Texas, desde el pasado 20 de agosto de 2025.

La reprogramación de la audiencia se dio después que el juez escuchó a varios testigos y el testimonio de la madre de abril, quien llegó a Estados Unidos en 2023. La nicaragüense solicitó asilo político por la persecución del régimen sandinista en su contra, al exigir justicia por el asesinato de su hijo Rolando Córdoba, en abril de 2018.

Esta es la segunda vez que el juez reprograma la audiencia de la Madre de Abril, que estaba programada originalmente para el 20 de octubre de 2025.

Detenida durante un citatorio del ICE

Semanas antes de su detención, Yadira Córdoba compareció ante un juez de inmigración, quien —inclusive— le programó una segunda audiencia para el año 2026, relató el defensor de derechos humanos, Pablo Cuevas. Luego, fue citada para el 20 de agosto en la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en San Antonio, donde “sin razón alguna, la dejaron detenida”, explicó.

La defensa de la madre de abril en la corte estadounidense estuvo a cargo del abogado de inmigración Arno Lemus, quien explicó a Telemundo 51 que Yadira Córdoba enfrentó un proceso de “remoción expedita”, debido a un “error de procesamiento” de su solicitud de asilo en la frontera. Por tal motivo, tuvo que defender su solicitud de asilo en un centro de detención.

El “error” detectado por el abogado en la petición de asilo de la madre de abril, consiste en que los oficiales de inmigración que recibieron su solicitud no señalaron como “creíbles” las razones por las cuales ella teme volver a Nicaragua. Simplemente, recibieron el caso y dejaron que llevara el proceso en libertad, hasta que fue detenida por el ICE.

El exilio de Yadira Córdoba

Yadira Córdoba, madre del adolescente Orlando Córdoba, de 15 años, asesinado durante una manifestación en Nicaragua en abril de 2018, es muy conocida entre la comunidad nicaragüense por su demanda constante de justicia por el asesinato de su hijo. Su activismo la llevó a ser víctima de amenazas por parte de simpatizantes del régimen.

En 2024, Córdoba explicó a CONFIDENCIAL que salió de Nicaragua debido a amenazas solapadas que le hicieron llegar, a través del pastor de la iglesia a la que asistía. “Llegaron a decirle que hablara conmigo porque sabían que yo salía a las calles con la bandera de Nicaragua, para andar en marchas y plantones, y le pidieron que me aconsejara porque no querían que me pasara nada”, dijo.

Además de asesinar a su hijo, la dictadura le había robado la tranquilidad. “Me perseguían, yo primero me moví de casa en Nicaragua, pero no descansaron hasta encontrarme (…) y por eso para que no me silenciaran tuve que salir del país”, indicó entonces.

Antes de trasladarse a Estados Unidos, Córdoba estuvo exiliada en Costa Rica, país al que llegó en 2021 para continuar su labor de demanda de justicia por el asesinato de su hijo Orlando. Sin embargo, el alto costo de la vida en este país la motivó a desplazarse a norteamérica.