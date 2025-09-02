Yadira Córdoba, una Madre de Abril, espera asilo político en un centro de detención en Texas

La nicaragüense Yadira Córdoba, una de las Madre de Abril, llevará un proceso de asilo político en EE. UU. recluida en un centro de detención en San Antonio, Texas. La connacional fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante una cita rutinaria de inmigración el 20 de agosto de 2025.

Córdoba llegó en 2023 a Estados Unidos, donde solicitó asilo político por la persecución en su contra de parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Su hijo Orlando Córdoba, de 15 años, fue asesinado durante una manifestación en Nicaragua en abril de 2018.

El defensor de derechos humanos, Pablo Cuevas, relató que, semanas antes de ser detenida, Córdoba compareció ante un juez de inmigración, quien le programó una segunda audiencia para 2026. Sin embargo, después recibió una cita en la oficina de ICE en San Antonio, Texas, “y fue ahí donde, sin razón alguna, la dejaron detenida”, enfatizó.

El abogado de inmigración Arno Lemus, quien se encuentra a cargo de la defensa de Córdoba, dijo a Telemundo 51 que la madre de abril enfrenta un proceso de remoción expedita debido a un error de procesamiento en la frontera.

“La remoción expedita no es un proceso de deportación automática, simplemente es que pasamos la incomodidad de defender el asilo dentro de un centro de detención, ella tiene derecho de exponer su relato, hablar de su vida y explicar a qué teme y ella que tiene una historia muy triste”, aclaró Lemus.

El error en el caso de Córdoba, señala el defensor de derechos humanos, se debe a que “cuando la gente cruza la frontera y se entrega (pide asilo), las autoridades deben señalar que existe un miedo creíble y dejar que respondan al proceso en libertad”. No obstante, “ni a ella, ni a muchos de los que cruzamos la frontera, nos señalaron miedo creíble”, comentó.

Cuevas afirmó que en la oficina del doctor Lemus le habrían comunicado que, al buscar el nombre de Yadira Córdoba en el sistema en línea de la Corte, descubrieron que tiene una audiencia programada para el 22 de septiembre de 2025.

“Se trata de otra audiencia preliminar, a pesar que ella ya tuvo una… están partiendo de cero nuevamente, señaló el defensor de derechos humanos.

En búsqueda de pruebas

Familiares de Córdoba, organizaciones de derechos humanos, excarcelados políticos y la Asociación Madres de Abril (AMA) se encuentran recolectando pruebas para sustentar el caso.

De acuerdo con Cuevas, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) se puso en contacto con la oficina del abogado de Córdoba y le ofreció “toda la información que ellos han recolectado sobre el asesinato” del adolescente Orlando Córdoba, y sobre la persecución que ella sufrió en Nicaragua.

“Estamos hablando de expertos, gente calificada que lo que ellos digan tiene un gran peso. También, el CEJIL entiendo que quiere hablar con el abogado, AMA ya se pronunció y se reunió con Ronald Córdoba (otro hijo de la detenida) y puso a la disposición una serie de pruebas”, comentó el defensor de derechos humanos.

El exilio de Yadira Córdoba

En 2024, Córdoba explicó a CONFIDENCIAL que salió de Nicaragua debido a amenazas solapadas que le hicieron llegar, a través del pastor de la iglesia a la que asistía. “Llegaron a decirle que hablara conmigo porque sabían que yo salía a las calles con la bandera de Nicaragua, para andar en marchas y plantones, y le pidieron que me aconsejara porque no querían que me pasara nada”, dijo.

Antes de trasladarse a Estados Unidos, Córdoba estuvo en Costa Rica, país al que llegó en 2021 para contuar la labor de demanda de justicia por el asesinato de su hijo Orlando.

Además de asesinar a su hijo, la dictadura le había robado la tranquilidad. “Me perseguían, yo primero me moví de casa en Nicaragua, pero no descansaron hasta encontrarme (…) y por eso para que no me silenciaran tuve que salir del país”, indicó entonces.