Logo de Confidencial Digital
Lea el especial más reciente
Viviendas Bismarck Martínez

Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas “Bismarck Martínez”

whatsapp

Alertas
mail

Boletines
test

Test Político
carta

Membresía
mail

Donaciones
adds Confidencial

Anuncios
Las noticias del día en tu correo

Recibe lo más destacado de la cobertura de CONFIDENCIAL todos los días.

Estoy de acuerdo con las Condiciones de uso y la Política de privacidad.

Más boletines

Premium
mail

English

Membresía
The best of our coverage, in English

Sign up for our weekly newsletter. We will send it to you every Friday at 10:00 am (Nicaragua time)

I agree to the Terms of use and the Privacy Policy.

More Newsletters

Daily
mail

English

Membership
Logo de Confidencial Digital

PUBLICIDAD 4D

PUBLICIDAD 5D

Nación

Por miedo, reportan menos denuncias de ataques a la Iglesia en Nicaragua

Nueva edición de informe sobre persecución contra la Iglesia en Nicaragua asegura que han disminuido denuncias en 2025 por temor a represalias

Antimotines rodeando la parroquia del patrono de la ciudad de Masaya, para evitar a la fuerza que saliera la imagen de San Jerónimo. Foto: Archivo | Confidencial

Agencia EFE

AA
Share

Las denuncias de agresiones contra la Iglesia católica en Nicaragua, bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, han disminuido en 2025, según recoge un informe divulgado el miércoles 27 de agosto que atribuye esta caída a que “los religiosos guardan silencio por temor a represalias contra sus familias”.

La séptima entrega del estudio ‘Nicaragua: Una Iglesia perseguida’, de la investigadora nicaragüense exiliada Martha Patricia Molina, indica que hasta julio de 2025 se registraron en el país 32 hostilidades “de la dictadura Ortega-Murillo en contra de la Iglesia Católica”, frente a las 183 de 2024 o las 321 de 2023.

Sin embargo, Molina aclaró que este descenso no significa que la “dictadura” haya dejado de cometer arbitrariedades contra la Iglesia católica, “sino que actualmente se presentan otras formas” de represión.

“Este descenso se debe a que los clérigos y religiosos omiten hacer las denuncias por la amenaza latente de los militares y la policía, y por temor a que si denuncian serán desterrados o que sus familiares sufran represalias”, explicó la autora durante la presentación virtual del estudio.

La falta de denuncias también obedece, según Molina, a la “no presencia de medios imparciales” dentro de Nicaragua, lo que impide documentar e informar de manera constante sobre las nuevas agresiones.

El informe detalla que entre abril de 2018 y julio de 2025 se documentaron 1010 agresiones.

Entre estas se contabilizaron 362 represiones directas contra religiosos, 244 ataques a templos, 103 robos y profanaciones, 98 agresiones a laicos, 92 mensajes de odio, 75 ataques contra medios y organizaciones sin fines de lucro vinculados a la Iglesia católica y 36 confiscaciones.

Además, entre 2018 y 2025 se produjeron los cierres arbitrarios de 13 universidades, institutos y centros educativos, 24 medios de comunicación y 75 organizaciones sin fines de lucro.

“Actualmente no se ha hecho un inventario de cuánto ha sido en dinero las confiscaciones de edificios, pero el número de robos es mayor, aunque no se tiene información precisa”, comentó la también profesora.

La investigadora destacó que la Policía Nacional prohibió 16 564 procesiones y actividades religiosas entre 2019 y 2025, mientras que además 302 religiosos y religiosas (170 hombres y 132 mujeres) han dejado de ejercer misión pastoral dentro del país.

Señaló que muchos de ellos realizan su labor pastoral en el extranjero y que, en un estudio aparte, se abordará la situación de sacerdotes y religiosas que “están quedando sin pasaportes y los consulados no les extienden este documento para que puedan viajar”.

Molina aseguró que toda esta información “está llegando al Vaticano”, que sigue de cerca la situación en Nicaragua, y adelantó que “en septiembre próximo llegará una copia física del informe al papa León XIV”.

Las relaciones entre el Gobierno de Ortega y la Iglesia católica atraviesan un momento tenso desde la suspensión de relaciones diplomáticas con el Vaticano en 2023.

El papa Francisco llegó a calificar al Gobierno sandinista como una “dictadura grosera” en una entrevista con Infobae, en la que también señaló “un desequilibrio de la persona que dirige” el país centroamericano.

PUBLICIDAD 3M

Confidencial te necesita

Tu aporte es anónimo y seguro.

Apóyanos para que podamos seguir haciendo periodismo independiente en el exilio. Tu contribución económica garantiza que todas las personas tengan acceso gratuito a nuestras publicaciones.

Sobre el autor
Agencia EFE

Agencia EFE

Agencia de noticias internacional con sede en Madrid, España. Fundada en Burgos durante la guerra civil española en enero de 1939.

PUBLICIDAD 3D

Más en Nación
En portada
Alertas

Alertas informativas

Recibe alertas informativas en nuestras comunidades de WhatsApp o Telegram.
Boletines

Boletines

Lo más destacado de nuestra cobertura noticiosa en tu correo electrónico.
Anuncios

Anuncios

¿Quieres anunciarte con nosotros? Consulta aquí nuestra propuesta comercial.
Test político

Test Político

Explora tus ideas sobre política, economía y sociedad con nuestro Test Político.