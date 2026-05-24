“Súper El Niño” o “El Niño Godzilla”: ¿Cuál es la amenaza de este fenómeno climático?

El fenómeno climático conocido como El Niño emerge con fuerza en el océano Pacífico y aumentan las probabilidades de que pueda volverse históricamente fuerte —un inusual “Súper El Niño” o “El Niño Godzilla”— a mediados de 2026 y principios de 2027.

La última actualización del Servicio de Predicción del Clima de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), publicada el 14 de mayo de 2026, indica una probabilidad del 82% de que El Niño emerja entre mayo y julio de 2026 y un 96% de que se mantenga hasta febrero de 2027. ¿Pero por qué este fenómeno preocupa al planeta?

La NOAA mantiene una alerta ante la posibilidad de que El Niño se presente especialmente intenso, capaz de alterar el clima global durante meses. Señalan una probabilidad de 2 de cada 3 de que su intensidad máxima sea fuerte o muy fuerte.

El Niño es un fenómeno climático natural que ocurre cuando las aguas del océano Pacífico sufren un calentamiento anómalo. Ese calentamiento altera los vientos y la presión atmosférica, provocando alteraciones drásticas en el clima mundial: lluvias intensas en unas regiones y sequías severas en otras.

Cuando los científicos hablan de un “Súper El Niño” o “El Niño Godzilla”, se refieren a una versión particularmente intensa de este fenómeno.

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Altas probabilidades de un “Súper El Niño“

En promedio, El Niño ocurre entre cada dos y siete años y suele durar de nueve a doce meses. Su intensidad se mide por cuánto se elevan las temperaturas del agua por encima del promedio en una zona específica del océano Pacífico.

El Niño se desarrolla cuando la temperatura del agua supera en 0.5 grados Celsius el promedio durante un período prolongado. Para que el fenómeno se considere muy fuerte o un “Súper El Niño”, las temperaturas del agua deben estar dos grados por encima del promedio.

De acuerdo con la NOAA, la temperatura del agua todavía está por debajo del umbral de 0.5 grados, pero se espera que sea superado en las próximas semanas. Además, advierten que es probable que El Niño se fortalezca durante el segundo semestre del 2026.

Lo inquietante para los expertos no es solo la llegada de El Niño, sino su magnitud. Algunos modelos climáticos señalan un evento comparable a los “Súper El Niño” de 1982, 1997 o 2015, que estuvieron ligados a olas de calor, incendios masivos y temporadas históricas de ciclones tropicales. Incluso si este año El Niño no alcanza la categoría de “súper”, es probable que sea muy fuerte.

Impacto en Latinoamérica

Independientemente si este año El Niño se presenta fuerte o súper se espera un impacto grande en el planeta. Un artículo publicado en BBC Mundo advierte que varios países de América Latina, en particular México y Centroamérica, han registrado históricamente los “impactos más evidentes” debido a su cercanía a las aguas inusualmente cálidas del Pacífico.

Señalan que cuando El Niño es fuerte, tiende a generar sequías y condiciones propicias para la formación de huracanes en el Pacífico en la región latinoamericana. En cambio, en el Atlántico suele haber una temporada de tormentas más tranquilas.

En Sudamérica, países como Perú y Ecuador pueden experimentar un clima mucho más húmedo, lo que provoca fuertes lluvias e inundaciones. Y en el norte sudamericano colindante con el Caribe y el Atlántico suelen crearse condiciones de sequía.

CONFIDENCIAL reportó que el sector agropecuario de Nicaragua, el que sostiene las exportaciones y garantiza la mayor parte de la seguridad alimentaria del país, se enfrenta a un horizonte de incertidumbre climática frente a este fenómeno.

Los fenómenos que alcanzan la categoría de “Súper El Niño” son poco frecuentes. El período más reciente de gran intensidad tuvo lugar entre 2015 y 2016, aunque a finales de 2023 se registraron algunos meses de un El Niño fuerte.

La gravedad del último “Súper El Niño” (2015-2016) fue enorme, ya que contribuyó a que 2016 fuera el año más caluroso registrado hasta ese momento, además de que el nivel del mar siguió subiendo y la extensión del hielo marino del Ártico se situó muy por debajo de la media.

ONU alerta sobre inseguridad alimentaria

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (WFP) alertaron sobre el aumento de la inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe por el El Niño, que amenaza a millones de personas vulnerables ante la crisis climática.

Según estos organismos, más de 33 millones de personas padecen hambre, 167 millones enfrentan inseguridad alimentaria moderada o grave y más de 181 millones no pueden pagar una dieta saludable en América; y añaden, que la región concentra un 22 % de las pérdidas globales por desastres agrícolas, valoradas en 713 000 millones de dólares.

El fenómeno de El Niño podría empujar a más familias hacia “una situación de vulnerabilidad, al provocar aridez en el Corredor Seco de Centroamérica (una extensión árida, golpeada por la pobreza y vulnerable a la crisis climática) y alterar los patrones de precipitación y temperatura en la región”, según advirtieron las entidades en un comunicado.

*Con información de EFE.