La sátira política vuelve a Esta Semana con “¡O lo que queda!”, por Abixael Mogollón

El programa Esta Semana, presentado cada domingo por el periodista y director de CONFIDENCIAL, Carlos F. Chamorro, renueva el cierre de sus transmisiones en vivo con el estreno de ¡O lo que queda!, un nuevo segmento de sátira política, que será conducido por el periodista nicaragüense Abixael Mogollón G.

El nuevo segmento se estrena el domingo 24 de mayo de 2026, en la edición de Esta Semana que comienza a las 8:00 de la noche en nuestro canal de YouTube Confidencial Nica y en Facebook Live.

¡O lo que queda! busca abordar la compleja coyuntura nicaragüense a través del humor inteligente, la ironía y el análisis crítico, sin perder el compromiso con la verdad y el rigor periodístico. Su propuesta usa titulares satíricos y el absurdo hiperbólico para desnudar las contradicciones del poder y sus abusos en Nicaragua.

“Como periodista, quiero ‘picar’ a la gente para que se informe sobre lo que pasa en Nicaragua. Que después de ver el programa vayan, lean, busquen y entiendan mejor la realidad del país. Que la risa sea una excusa para hablar de temas importantes para todos”, comenta Mogollón en entrevista con CONFIDENCIAL.

Un formato con identidad y compromiso ético

Para el creador de ¡O lo que queda!, el humor también cumple una función social indispensable en el contexto actual del país.

“Como nicaragüense, también quiero que la gente pase un buen rato en medio de tanta represión, tanto estrés, tanto viaje en la ruta llena en hora pico y tantos salarios mínimos de miseria. Pero que ese rato lo pasen hablando de política, economía, sociedad y poder”, detalla.

Mogollón es periodista multimedia con trayectoria en varios medios de comunicación nicaragüenses. Durante su carrera también ha producido y participado en otros segmentos de sátira política como la sección El Aguijón (Onda Local), o La Tajona (Artículo 66). Además, produce el sitio satírico El Bastimento.

“Siempre he experimentado con el periodismo satírico, y para mí la sátira es una herramienta poderosa para llegar a audiencias que, por distintas razones, están lejos o poco interesadas en las noticias, la política, la economía o la realidad social de Nicaragua”, reflexiona. En este nuevo proyecto, Mogollón imprime un sello que combina el humor con la agudeza crítica.

“Para mí esto también es una fuente genuina de placer creativo. Yo realmente me río escribiendo los guiones. Me divierto grabándolos, editándolos y viéndolos después. Cuando me vean riendo en pantalla, esas risas son reales. A veces incluso me estoy riendo de mí mismo, porque debo verme como un loco medio esquizofrénico hablando solo frente a una cámara. En resumen, quiero contar noticias mientras nos reímos, denunciamos, reflexionamos… y también nos encachimbamos un poco”, agrega el periodista, exiliado por la persecución política en Nicaragua.

El humor como disidencia cultural

Frente al cierre de espacios democráticos en Nicaragua, el nuevo segmento de sátira política en Esta Semana apuesta por convertirse en un canal de expresión cívica. Mogollón sostiene que la sátira es una herramienta poderosa de “disidencia cultural” capaz de atraer a públicos que usualmente evitan los formatos informativos tradicionales.

Sobre la definición de la sátira en el entorno actual, el periodista afirma que esta puede ser un método de escape, una terapia y una vía para decir verdades incómodas de forma simultánea. Sin embargo, destaca que la verdadera esencia de este formato pertenece a la ciudadanía.

“La sátira no nace solamente de periodistas, humoristas o gente ‘graciosa’. La principal fuente de sátira viene de la gente común, del pueblo. Son los nicaragüenses quienes mejor saben poner apodos, inventar chistes y —como decimos aquí— ‘vulgariar’ a políticos, figuras públicas y ahora también a creadores de contenido”, señala Mogollón.

Agrega que disfruta usar la exageración y la burla directa frente a los poderosos “porque el humor es, definitivamente, una forma de resistencia”.

Mogollón reconoce que “hacer sátira es un reto enorme”. La sátira periodística, afirma, “es mucho más difícil de lo que parece. Pero cuando sentís que funciona, es una experiencia creativa muy divertida, donde la imaginación juega un papel clave”.

Estreno en el nuevo episodio de Esta Semana

“¡O lo que queda!” se transmitirá todos los domingos a partir de las 8:00 p. m. al final de cada edición de Esta Semana.

En la edición del 24 de mayo, el programa Esta Semana también incluye una entrevista con el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, desnacionalizado por la dictadura y exiliado en España, quien el 21 de mayo fue electo como miembro de la Real Academia Española (RAE) para ocupar la prestigiosa Silla L, vacante tras el fallecimiento del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa.

La elección coincidió con la celebración en Panamá de la décimo tercera edición del festival literario Centroamérica Cuenta, que se realiza en el exilio desde 2019.

Desde Panamá, Carlos Fernando Chamorro conversó con Sergio Ramírez sobre ese hito histórico, su nueva novela policíaca “La Maldición de Ramfis” —protagonizada por el Inspector Dolores Morales— y su análisis de la crisis de la codictadura de Ortega y Murillo frente al espejo de Venezuela y Cuba.

Además, Esta Semana incluye una exclusiva con el cantautor Carlos Mejía Godoy sobre los detalles de su nuevo proyecto musical dedicado a su natal Somoto. El cantautor también habla de la historia detrás de sus canciones emblemáticas. Mejía Godoy es el creador de “Nicaragua Nicaraguita”, “Quincho Barrilete”, la “Misa Campesina” y muchas obras más. Actualmente vive exiliado en California, pero su música sigue viva en el corazón de los nicaragüenses.