Mundo

Vladimir Putin anuncia nuevo misil ruso con propulsión nuclear

El Burevestnik es un misil de crucero con un alcance de más de 14 000 km cuyas “pruebas decisivas concluyeron”, dijo

misil Rusia Putin. Foto: DW

Vladimir Putin, desde el puesto de mando de las Fuerzas Armadas rusas. Kremlin Press Office/TASS/ZUMA/picture alliance

Deutsche Welle

26 de octubre 2025

El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció el domingo 26 de octubre de 2025 una prueba final exitosa de un misil de crucero con propulsión nuclear, el Burevestnik, y elogió esta arma “única”.

“Las pruebas decisivas concluyeron”, declaró Putin en un video difundido por el Kremlin durante una reunión con altos mandos militares, en la que ordenó comenzar a “preparar las infraestructuras para poner en servicio este armamento en las fuerzas armadas” rusas.

El jefe del Estado Mayor del Ejército ruso, Valeri Guerasimov, informó a Putin de que el misil “recorrió una distancia de 14 000 kilómetros, y ese no es su límite”, durante casi 15 horas de vuelo el 21 de octubre de 2025, informó el ministerio de Defensa en su canal de Telegram. “Durante su vuelo el misil completó todas las maniobras verticales y horizontales. Y, de esa forma, demostró sus grandes posibilidades a la hora de eludir los sistemas antiaéreos y antimisiles”, añadió.

Un arma “única que nadie más tiene en el mundo”

El general destacó que “las características técnicas del Burevestnik permiten su empleo con precisión garantizada contra objetivos altamente defendidos a cualquier distancia”. Al respecto, Putin destacó que se trata de “una pieza de armamento única que nadie más tiene en el mundo” y recordó que especialistas del máximo nivel pronosticaron en su momento que dicho proyecto era “irrealizable”.

Putin anunció por primera vez en octubre de 2023 un ensayo exitoso con el Burevéstnik, misil envuelto por la polémica debido a los numerosos ensayos fallidos realizados a finales de la pasada década. Rusia decidió proceder a desarrollar esos misiles cuando EE. UU. abandonó en 2001 el tratado antimisiles, suscrito por Moscú y Washington en plena Guerra Fría (1972), para crear su propio escudo antimisiles, que la actual administración se propuso ampliar. (EFE, AFP)

Confidencial te necesita

Tu aporte es anónimo y seguro.

Apóyanos para que podamos seguir haciendo periodismo independiente en el exilio. Tu contribución económica garantiza que todas las personas tengan acceso gratuito a nuestras publicaciones.

Sobre el autor
Deutsche Welle

Deutsche Welle

Deutsche Welle (DW) es el medio de comunicación público alemán. Con una distribución multiplataforma de información y análisis de la actualidad mundial, ofrece formatos de una amplia variedad temática. Sus contenidos periodísticos son reproducidos en CONFIDENCIAL gracias a un acuerdo de distribución entre ambos medios.

