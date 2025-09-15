Logo de Confidencial Digital
Mundo

Venezuela afirma que Estados Unidos “triplicó” vuelos espía

“Pasaron a hacerlo de noche y de madrugada y a triplicar en agosto las operaciones de inteligencia y de exploración contra Venezuela”, afirman

Vladimir Padrino López

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa del régimen de Maduro, el 14 de septiembre de 2025. // Foto: Prensa Miraflores/picture alliance/dpa

Deutsche Welle

15 de septiembre 2025

AA
Share

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró el domingo 14 de septiembre de 2025 que Estados Unidos triplicó en agosto el despliegue de aviones espía para vigilar al régimen de Nicolás Maduro, tras el reciente despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe para realizar operaciones contra el narcotráfico.

“Ahora pasaron a un patrón de diurno a hacerlo de noche y de madrugada y a triplicar en agosto las operaciones de inteligencia y de exploración contra Venezuela”, dijo el funcionario.

Según Padrino, la noche del sábado detectaron aviones tanqueros que suministran combustible a las aeronaves espías RC-135. Estos aviones están “diseñados para recopilar y procesar información en tiempo real, hasta 200 millas, es decir, su alcance llega a territorio venezolano”, afirmó.

El sábado, el régimen chavista dijo que militares estadounidenses retuvieron por ocho horas a un buque atunero que navegaba en aguas del Caribe venezolano.

“Sabemos el despliegue que tienen en el mar Caribe con toda la intención de sembrar una guerra”, sostuvo Padrino.

Sobre el autor
Deutsche Welle

Deutsche Welle

Deutsche Welle (DW) es el medio de comunicación público alemán. Con una distribución multiplataforma de información y análisis de la actualidad mundial, ofrece formatos de una amplia variedad temática. Sus contenidos periodísticos son reproducidos en CONFIDENCIAL gracias a un acuerdo de distribución entre ambos medios.

