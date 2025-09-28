Logo de Confidencial Digital
Mundo

Trump ordena despliegue de tropas en Portland

El presidente de EE. UU. autorizó el empleo de la “fuerza total” y extiende así a otra ciudad demócrata su polémico uso de las fuerzas armadas

Trump tropas Portland. FOTO: DW

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Julia Demaree Nikhinson/AP Photo/picture alliance

Deutsche Welle

27 de septiembre 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el sábado 27 de septiembre de 2025 su decisión de desplegar tropas y su autorización al uso de la “fuerza total” en Portland, en el estado de Oregon. Se trata de la cuarta ciudad donde se ordena la presencia de fuerzas militares, tras Los Ángeles (California), Memphis (Tennessee) y Washington DC, todas ellas con autoridades locales demócratas.

“A petición de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, estoy dando instrucciones al secretario de Guerra, Pete Hegseth, para que proporcione todas las tropas necesarias para proteger a Portland, devastada por la guerra, y cualquiera de nuestras instalaciones del ICE bajo asedio por ataques de Antifa y otros terroristas domésticos”, escribió Trump en su red social, Truth Social.

El mandatario tomó la decisión después de varias jornadas de protestas frente a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) que se ha ido dando según algunas decisiones del republicano, como la de designar al movimiento Antifa como grupo terrorista. Tanto el alcalde de Portland como la gobernadora de Oregon, ambos demócratas, habían rechazado el despliegue.

¿Respuesta a tiroteo?

La decisión en la ciudad de Oregon puede haber estado motivada también por el tiroteo ocurrido esta semana en Dallas (Texas) contra un centro de ICE que dejó a un inmigrante fallecido y otros dos heridos. El director del FBI, Kash Patel, compartió una foto en la que se ve un cartucho de balas sin utilizar en el que está escrito con tinta azul ‘ANTI-ICE’, asegurando que se había encontrado en el lugar de los hechos.

Tras esto, Trump acusó a los demócratas de estar alentando un retórica contras las autoridades migratorias. Portland era una de las ciudades estadounidenses señaladas como posible destino de las tropas, así como Chicago (Illinois), Baltimore (Maryland), San Francisco (California), Nueva Orleans (Luisiana) o St. Louis (Misuri), todas gobernadas por demócratas. (EFE, AFP)

Confidencial te necesita

Tu aporte es anónimo y seguro.

Apóyanos para que podamos seguir haciendo periodismo independiente en el exilio. Tu contribución económica garantiza que todas las personas tengan acceso gratuito a nuestras publicaciones.

Sobre el autor
Deutsche Welle

Deutsche Welle

Deutsche Welle (DW) es el medio de comunicación público alemán. Con una distribución multiplataforma de información y análisis de la actualidad mundial, ofrece formatos de una amplia variedad temática. Sus contenidos periodísticos son reproducidos en CONFIDENCIAL gracias a un acuerdo de distribución entre ambos medios.

