Viviendas Bismarck Martínez

Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas "Bismarck Martínez"

Mundo

Séquito de Kim Jong-un limpió sus huellas tras su cumbre con Putin en Pekín

Medios internacionales destacaron que comitiva norcoreana trató de eliminar huellas de Kim tras su reunión con Putin

Kim Jong-un huellas. Foto DW

Videos muestran que la comitiva de Kim limpió el lugar de rastros de huellas del líder norcoreano luego de su reunión con Putin. Alexander Kazakov/Sputnik/Reuters

Deutsche Welle

4 de septiembre 2025

El personal que acompañó a Kim Jong-un a Pekín fue grabado retirando y limpiando minuciosamente los objetos que utilizó el líder norcoreano tras su reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, un gesto que ilustra el extremo cuidado del régimen por evitar que queden rastros que puedan revelar información sobre la salud del dirigente.

“Después de la finalización de las negociaciones, el personal que acompañaba al jefe de Corea del Norte eliminó cuidadosamente todas las huellas de la presencia de Kim”, dijo el periodista ruso Alexander Yunashev en su cuenta de Telegram, el miércoles 3 de septiembre de 2025.

En las imágenes publicadas por Yunashev se observa cómo una asistente de Kim retira el vaso del que había bebido, mientras otro miembro del equipo limpia a fondo el respaldo y los reposabrazos de la silla, así como la mesa de centro donde estuvo colocado el vaso.

Kim también tomó otras precauciones en el marco de su visita al desfile militar por el fin de la Segunda Guerra Mundial en Pekín.

Baño privado para evitar filtración de restos biológicos

El tren blindado ‘Taeyangho’, con el que viajó a China, cuenta con un baño privado diseñado para evitar la filtración de restos biológicos que pudieran ofrecer pistas sobre su estado de salud, según informó el miércoles 3 de septiembre el diario japonés Nikkei, citando a fuentes de inteligencia surcoreanas y japonesas.

“La condición física del líder supremo tiene un gran impacto en el régimen norcoreano. Corea del Norte hace un esfuerzo particular por aislar todo lo relacionado con eso, como el cabello y el excremento”, explicó un funcionario de inteligencia de Corea del Sur al diario japonés.

No es la primera vez que Pionyang aplica este tipo de medidas. En anteriores viajes al extranjero, el personal de Kim ha limpiado cuidadosamente sus habitaciones de hotel y los utensilios que usó para eliminar cualquier rastro biológico. Asimismo, Kim nunca emplea bolígrafos ajenos, sino los que prepara su propia delegación, según el diario japonés.

En 2018 Kim viajó con su propio baño tanto a la cumbre intercoreana como a la de Singapur con Donald Trump.

Un año después, en camino a Hanói para su otra cumbre con Washington, Kim fue visto fumando afuera de su tren mientras su hermana Kim Yo-jong recogía sus colillas para evitar dejar restos de ADN, en imágenes captadas por la cadena de televisión japonesa TBS. (EFE, Korea JoongAng Daily)

Sobre el autor
Deutsche Welle

Deutsche Welle

Deutsche Welle (DW) es el medio de comunicación público alemán. Con una distribución multiplataforma de información y análisis de la actualidad mundial, ofrece formatos de una amplia variedad temática. Sus contenidos periodísticos son reproducidos en CONFIDENCIAL gracias a un acuerdo de distribución entre ambos medios.

