Rusia dice que “no tiene otra alternativa” que seguir la guerra

El Kremlin consideró el miércoles 24 de septiembre de 2025 un error que el presidente estadounidense, Donald Trump, aliente a Ucrania a recuperar los territorios ocupados por el Ejército ruso. “El hecho de que intenten por todos los medios animar a Ucrania a continuar las acciones militares… Esta tesis de que Ucrania puede recuperar algo (territorios) es, en nuestra opinión, errónea”, respondió el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

“Creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de luchar y recuperar todo el territorio”, escribió Trump en su plataforma Truth Social (destacando en mayúsculas la palabra “recuperar”) luego de hablar con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Esto supone un cambio abrupto e inesperado de la postura de Trump, que hasta ahora había defendido que Ucrania tendría que renunciar a parte de su territorio para negociar la paz.

“Ucrania podría recuperar su país en su forma original y, quién sabe, ¡quizás incluso ir más allá!”, añadió, sin dar más detalles. Zelenski, que hoy será el segundo en hablar desde la tribuna de oradores de la Asamblea General de la ONU, después del español Pedro Sánchez, elogió los comentarios de Trump como un “gran cambio”.

Rusia no es “tigre de papel”, sino un oso

El portavoz del Kremlin afirmó más temprano que Rusia no tiene más opción que proseguir con su ofensiva en Ucrania. “Seguimos con nuestra operación militar especial para garantizar nuestros intereses y alcanzar los objetivos que (…) el presidente de nuestro país estableció desde el inicio”, declaró esta mañana a la radio RBC. “Actuamos así para el presente y el futuro de nuestro país, para las generaciones que han de venir. No tenemos otra alternativa”, enfatizó Peskov.

Trump, además, se refirió a Rusia describiéndola como un “tigre de papel”. Peskov respondió también a esto, admitiendo que la economía rusa atraviesa algunas dificultades, pero diciendo que no es ningún “tigre de papel”, sino un verdadero oso… “y no hay osos de papel”, esgrimió. “Rusia mantiene su estabilidad macroeconómica”, por mucho que esté “experimentando tensiones y problemas en ciertos sectores”, dijo Peskov.

Igualmente, el portavoz del Kremlin minimizó el intento de acercamiento emprendido por Trump, que en agoso recibió en Alaska a su homólogo Vladimir Putin. “Esta vía avanza lento, muy lento”, y “el resultado es prácticamente nulo”, dijo. Hoy, no obstante, se reunirán el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en Nueva York. (AFP, EFE)