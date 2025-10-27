Logo de Confidencial Digital
Mundo

Un 50% de los pueblos indígenas aislados podrían desaparecer en 10 años

Según una ONG, la mayoría de los pueblos no contactados del mundo viven en la Amazonia y enfrentan graves amenazas

Según Survival International, hay cerca de 196 pueblos y grupos "no contactados" (que desean vivir aislados de otras sociedades humanas) en 10 países. picture-alliance/dpa/G. Miranda

Deutsche Welle

27 de octubre 2025

Cerca de la mitad de los pueblos indígenas que viven voluntariamente aislados del mundo corren el riesgo de desaparecer en los próximos 10 años, amenazados por la explotación forestal y minera, proyectos de infraestructura y el turismo, advirtió una oenegé el lunes 27 de octubre de 2025.

“Queremos que el mundo, y en particular los gobiernos y las empresas industriales, reconozcan esta urgencia mundial y actúen al respecto”, expresó la directora ejecutiva de Survival International, Caroline Pearce, en Londres junto al actor estadounidense Richard Gere, defensor de esta causa desde hace mucho tiempo.

Según la organización, que publica un informe para alertar sobre las amenazas a la que se enfrentan estas poblaciones indígenas, hay cerca de 196 pueblos y grupos “no contactados” (que desean vivir aislados de otras sociedades humanas) en 10 países.

Las investigaciones de Survival International muestran que más de 95% de los pueblos no contactados del mundo viven en la Amazonia, con poblaciones más pequeñas en el sur y sudeste de Asia y en el Pacífico.

“Casi la mitad se enfrenta a amenazas tan graves que si no se toman medidas, podrían desaparecer en diez años”, advirtió Pearce, que reclama la creación de zonas protegidas.

En principio, el derecho internacional protege a los pueblos indígenas y en particular su derecho a vivir en sus tierras. Sin embargo, en lo que respecta a las legislaciones nacionales, cuando existen, “su aplicación suele ser deficiente”, lamenta Survival International. (AFP/AP)

Sobre el autor
Deutsche Welle

Deutsche Welle

Deutsche Welle (DW) es el medio de comunicación público alemán. Con una distribución multiplataforma de información y análisis de la actualidad mundial, ofrece formatos de una amplia variedad temática. Sus contenidos periodísticos son reproducidos en CONFIDENCIAL gracias a un acuerdo de distribución entre ambos medios.

