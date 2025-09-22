Logo de Confidencial Digital
Logo de Confidencial Digital

Mundo

Macron anuncia que Francia reconoce oficialmente al Estado de Palestina

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo en la ONU que dicho reconocimiento es “por la paz entre el pueblo israelí y el pueblo palestino”

Francia Macron Palestina

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante una conferencia en Naciones Unidas. EFE

Deutsche Welle

22 de septiembre 2025

AA
Share

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció el lunes 22 de septiembre de 2025 el reconocimiento del Estado de Palestina en la apertura de una “conferencia internacional por la solución de los dos Estados (Israel y Palestina)” que se celebra en la ONU.

En el momento en que Macron declaró el reconocimiento, la sala de la Asamblea General donde se celebra la conferencia prorrumpió en aplausos.

“Este reconocimiento es para afirmar que el pueblo palestino es un pueblo que nunca dice adiós a nada, como Mahmud Darwish (en alusión al poeta palestino), un pueblo con unas sólidas raíces históricas y con dignidad”, dijo Macron.

“Este reconocimiento de los derechos legítimos del pueblo palestino no quita nada a los derechos del pueblo de Israel, que Francia apoyó desde el día uno”, recordó.

Asimismo subrayó que “este reconocimiento es una derrota para Hamás, al igual que para todos aquellos que fomentan el antisemitismo y alimentan las obsesiones antisionistas y que quieren la destrucción del Estado de Israel”.

El paso dado por Francia es muy importante por varias razones: Francia tienen la mayor comunidad judía de Europa, ha sido uno de los más fieles aliados de Israel históricamente y cuenta con asiento permanente (y por consiguiente derecho de veto) en el Consejo de Seguridad de la ONU, además de ser una de las principales economías del planeta. (EFE, AFP)

Sobre el autor
Deutsche Welle

Deutsche Welle

Deutsche Welle (DW) es el medio de comunicación público alemán. Con una distribución multiplataforma de información y análisis de la actualidad mundial, ofrece formatos de una amplia variedad temática. Sus contenidos periodísticos son reproducidos en CONFIDENCIAL gracias a un acuerdo de distribución entre ambos medios.

