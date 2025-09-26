Logo de Confidencial Digital
Viviendas Bismarck Martínez

Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas “Bismarck Martínez”

Logo de Confidencial Digital

Mundo

La Unión Europea acelera creación de “muro antidrones” para defenderse de Rusia

Europa avanza en la creación de un “muro antidrones” como defensa ante las amenazas de Rusia y lo harán con asesoría de Ucrania

Unión Europea muro antidrones. DW foto

Una incursión sin precedentes: 20 drones rusos entraron en el espacio aéreo de Polonia en septiembre y fueron derribados. Dariusz Stefaniuk/REUTERS

Deutsche Welle

26 de septiembre 2025

Países europeos han acordado implementar de inmediato el llamado “muro antidrones” como prioridad ante las provocaciones rusas. El comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, anunció el viernes 26 de septiembre de 2025 que los países del flanco oriental de la OTAN convinieron en aplicar iniciativas que buscan reforzar la arquitectura defensiva europea.

La decisión fue tomada tras una videoconferencia con los ministros de Defensa de Bulgaria, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía, Hungría y Eslovaquia, y se enmarca dentro de la estrategia de “Vigilancia del Flanco Oriental”.

El plan contempla cuatro pilares: el muro antidrones con capacidades avanzadas de detección e interceptación, defensas terrestres como sistemas antimovilidad, seguridad marítima en los mares Báltico y Negro, y vigilancia espacial.

Kubilius aseguró en rueda de prensa que Bruselas impulsará políticamente esta iniciativa de cara al Consejo Europeo informal de octubre en Copenhague, Dinamarca. Para su ejecución se movilizarán recursos financieros y a la industria de defensa; se espera que el sistema esté operativo en un plazo de un año.

Ucrania asesora mientras se agrava disputa con Hungría

Ucrania, que ha acumulado experiencia en la lucha contra drones rusos, participará en el diseño técnico del proyecto. El ministro ucraniano de Defensa, Denís Shmigal, compartió este viernes con sus homólogos europeos lecciones del campo de batalla.

Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció nuevas violaciones de su espacio aéreo por drones de reconocimiento que, según evaluaciones preliminares, serían de origen húngaro.

Este incidente se suma a una escalada diplomática entre Kiev y Budapest. Ucrania prohibió la entrada a tres militares húngaros en respuesta al veto previo de Hungría a oficiales ucranianos, lo que llevó al ministro de Exteriores húngaro, Peter Szijjártó, a reafirmar su rechazo a la adhesión de Ucrania a la UE.

Szijjártó acusó a Kiev de aplicar políticas antihúngaras y de atacar infraestructuras clave como el oleoducto Druzhba, por el que Hungría importa el 65 % de su crudo desde Rusia.

Sin embargo, el “muro antidrones” se perfila como un símbolo de unidad estratégica entre Europa y Ucrania frente a las amenazas híbridas de Rusia y la incursión de drones en territorio europeo. (EFE, AFP)

Sobre el autor
Deutsche Welle

Deutsche Welle

Deutsche Welle (DW) es el medio de comunicación público alemán. Con una distribución multiplataforma de información y análisis de la actualidad mundial, ofrece formatos de una amplia variedad temática. Sus contenidos periodísticos son reproducidos en CONFIDENCIAL gracias a un acuerdo de distribución entre ambos medios.

