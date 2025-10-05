Escasez de pilotos: qué hacen las aerolíneas para atraerlos

Volar ya no es lo que era. Largas colas para pasar el control de seguridad, ciberataques a los sistemas de facturación de los aeropuertos, huelgas, equipajes perdidos y cancelaciones. Ahora, además de todo eso, hay una escasez mundial de pilotos y las aerolíneas están sintiendo las consecuencias.

Durante y después de la pandemia de la covid-19, la formación de pilotos se suspendió en muchos lugares, ya que las empresas esperaban a ver qué efecto tendría la pandemia en el sector de los viajes. Hoy en día, con la recuperación de los viajes aéreos, hay un retraso en la formación y las escuelas tienen dificultades para poner nuevos pilotos en el aire.

Al mismo tiempo, la pandemia ha llevado a muchos pilotos veteranos a jubilarse de forma inesperada y anticipada. Hay más que están esperando la jubilación, especialmente en Norteamérica. Esto deja a las aerolíneas con el doble reto de compensar la ola de jubilaciones y encontrar más pilotos, a medida que aumenta la demanda de viajes aéreos, especialmente los de ocio.

¿Cuántos pilotos se necesitan?

El crecimiento actual del transporte aéreo ha sorprendido a muchas aerolíneas, afirma Christoph Klingenberg, experto en gestión de aerolíneas y aeropuertos de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Worms, en Alemania. “Dado que se necesitan varios años para formar a los pilotos, la situación tardará un par de años en normalizarse”, declaró Klingenberg a DW. El número de pilotos que se necesitarán varía mucho según la fuente.

Solo en Estados Unidos habrá alrededor de 18 200 puestos vacantes para pilotos de líneas aéreas y comerciales cada año durante la próxima década, según el Manual de Perspectivas Ocupacionales de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. En total, eso supone más de 180 000 nuevos puestos de trabajo para pilotos en Estados Unidos.

Teniendo en cuenta tanto el transporte de pasajeros como el de mercancías, el fabricante de aviones Boeing estimó recientemente que para 2044 se necesitarán nada menos que 660 000 nuevos pilotos comerciales en todo el mundo.

¿Simplemente pagar más a los pilotos?

Recientemente, muchas aerolíneas importantes y regionales han aumentado el salario de los pilotos para atraer más solicitudes y retener a los pilotos que ya tienen.

“La mejor manera de hacer más atractivo el trabajo de piloto de una aerolínea comercial es aumentar el salario”, afirmó Dan Bubb, profesor de la Universidad de Nevada, Las Vegas, especializado en aviación comercial. “Durante muchos años, esto fue especialmente notable en las aerolíneas regionales, donde el salario era lamentablemente bajo”, declaró a DW.

“Hoy en día, los salarios de los pilotos son más altos de lo que había visto en mucho tiempo”, añadió Bubb, que también es antiguo piloto de línea aérea.

Además de salarios base más altos, algunas aerolíneas también ofrecen bonificaciones y otras ventajas para encontrar y retener a los pilotos. Otras están diseñando horarios que permiten un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal de las tripulaciones de vuelo. Todos esos costos se suman al precio de los billetes de los pasajeros.

Pero no todas las empresas son tan generosas. Esta misma semana, los pilotos de Lufthansa votaron a favor de una huelga después de que fracasaran las negociaciones sobre las contribuciones a las pensiones. Hasta ahora, no se ha anunciado ninguna fecha para la huelga. Sería la primera huelga de pilotos de Lufthansa desde 2022.

¿Qué otras medidas hay para atraer a pilotos?

Para mantener el flujo de nuevos pilotos y satisfacer a los que ya están activos, las aerolíneas deben aumentar sus esfuerzos de contratación, ampliar las instalaciones de formación y reclutar pilotos de otras aerolíneas no comerciales, argumenta Christoph Klingenberg.

También considera que elevar la edad de jubilación a 67 años es “un paso en la dirección correcta”.

Algunas aerolíneas de todo el mundo están contratando pilotos con muchas menos horas de vuelo, ofreciéndoles importantes bonificaciones por fichaje y eximiéndolos de ciertos requisitos, afirma Dan Bubb. Aun así, también deben someterse a una formación rigurosa y superar exámenes antes de poder tomar los mandos de un avión.

En cuanto a la incorporación de más pilotos activos, realmente depende de cuántos se necesiten a medida que aumente la demanda de viajes aéreos. “Espero que la situación mejore después de 2030, es decir, que podría tardar cinco años en recuperarse”, concluye Klingenberg.