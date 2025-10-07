El cierre del Gobierno afecta a los aeropuertos de Estados Unidos

Un aeropuerto en el sur de California operaba sin controladores de tráfico aéreo la tarde del lunes 6 de octubre de 2025, informó el gobernador del estado, Gavin Newsom, a medida que se prolonga el cierre del Gobierno de Estados Unidos, mientras las autoridades de aviación reportaban problemas en otras terminales aéreas del país.

El Aeropuerto Burbank de Hollywood, que conecta con decenas de ciudades estadounidenses, se quedó sin personal en su torre de control por un período de seis horas, detalló Newsom.

“¡Gracias @realDonadlTrump!”, escribió el gobernador en X. “El aeropuerto de Burbank tiene CERO controlares de tráfico desde las 4:15 pm hasta las 10 pm hoy por TU cierre del gobierno”, agregó el mandatario demócrata.

Estados Unidos entró el lunes en la segunda semana de cierre administrativo debido a la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas en el Senado en torno al paquete presupuestario del Gobierno.

En consecuencia, cientos de miles de empleados gubernamentales de departamentos y agencias federales cesaron de trabajar, en tanto que los considerados esenciales deben mantenerse operando pero con la suspensión temporal de su salario.

Un vocero del Aeropuerto de Burbank informó a la AFP que “las operaciones continúan en el terminal”.

“Le aconsejamos a los pasajeros que chequeen con sus aerolíneas antes de llegar al aeropuerto para tener informaciones recientes sobre posibles atrasos o cancelaciones”.

Personal del aeropuerto confirmó la situación a la televisora ABC, que señaló que un equipo en San Diego, a poco más de 200 kilómetros al sur, asumiría las labores de control y de comunicación con los pilotos durante la ausencia de personal.

Autoridades reconocen problemas en otras terminales

La Autoridad de la Aviación Federal (FAA, por sus siglas en inglés) informó el lunes que las operaciones en el aeropuerto de Burbank estaban atrasadas, en promedio, en 151 minutos.

La FAA reportó complicaciones debido al personal en otros aeropuertos del oeste del país.

En tanto, el secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo el lunes que el cierre del Gobierno está aumentando la presión sobre los controladores aéreos, que ya tienen un trabajo extremadamente estresante.

El jefe del sindicato de controladores aéreos Nick Daniels instó al Congreso a poner fin al cierre.

“Tenemos que poner fin a este cierre, para que la Administración Federal de Aviación y los comprometidos profesionales de la seguridad aérea puedan dejar atrás esta distracción y centrarse por completo en su importante trabajo”, afirmó Daniels.

Duffy agregó que ya se ha producido un pequeño aumento en el número de controladores que se han dado de baja por enfermedad en algunos lugares.

Escasez de personal en Burbank, Newark y Denver

Cada vez que la situación empeora y se produce una escasez de controladores, la FAA reduce el número de despegues y aterrizajes para garantizar que los controladores no se vean desbordados y que el sistema siga siendo seguro. Pero eso provoca retrasos y, posiblemente, cancelaciones.

Hacia el final del cierre de 35 días durante la primera Administración Trump, se produjeron retrasos generalizados en los vuelos debido a la escasez de controladores.

El lunes por la noche, la FAA informó de que la escasez de personal estaba provocando retrasos en los aeropuertos de Burbank, Newark y Denver.

Los demócratas se niegan a consignar los votos que los republicanos necesitan para reabrir la esfera federal, a menos que la representación del partido de Trump acepte extender subsidios de salud y revertir algunos de los cortes a programas sanitarios realizados bajo la reciente y ambiciosa “Gran y hermosa ley” promovida por el mandatario.

La Oficina Presupuestaria del Congreso, un organismo no partidista, estimó que el proyecto de ley, promulgado el 4 de julio, dejaría sin cobertura médica a 11 millones de estadounidenses.

El último cierre fue de diciembre de 2018 hasta finales de enero de 2019, durante el primer mandato de Trump.