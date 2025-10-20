Logo de Confidencial Digital
Viviendas Bismarck Martínez

Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas “Bismarck Martínez”

Logo de Confidencial Digital

Mundo

El centrista Rodrigo Paz gana la segunda vuelta presidencial en Bolivia

Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia abjudicó a Paz el 54.57% de los votos, frente al un 45.43% del exmandatario Jorge Tuto Quiroga

Rodrigo Paz Pereira

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), hablando durante el cierre de su campaña en El Alto (Bolivia). //Foto: Efe

Agencia EFE

El senador opositor centrista Rodrigo Paz Pereira ganó la segunda vuelta electoral de este domingo 19 de octubre de 2025 con el 54.57% de los votos, según la información preliminar difundida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia con poco más del 97% de las actas procesadas.

Paz obtuvo ese porcentaje frente a un 45.43% del exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), según los datos del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) ofrecidos esta noche por el TSE, con el 97.68% de las actas computadas.

Los votos válidos alcanzan el 94.56%, los blancos un 0.75% y los nulos un 4.69%, de acuerdo a la información preliminar que no es el cómputo oficial, aunque el presidente en funciones del TSE, Óscar Hassenteufel, indicó que estos resultados muestran “una tendencia” que “parece ser irreversible”.

El senador opositor centrista Rodrigo Paz Pereira se impuso al exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga en la segunda vuelta electoral en Bolivia. //Foto: Efe

Según Hassenteufel, el nivel de participación ciudadana en la segunda vuelta estuvo entre el 85 y 89%, un dato que se confirmará “una vez que se concluya el cómputo oficial”.

El vocal valoró que el Sirepre, “que ya dio muy buenos resultados en la primera ronda” realizada el pasado 17 de agosto, “también hoy ha cumplido eficazmente su función”.

Ratificó que la jornada de votación fue “tranquila”, transcurrió “sin incidentes mayores” y permitió que todos los ciudadanos ejerzan su derecho al voto.

Paz y Quiroga fueron los dos candidatos más votados en las elecciones generales de agosto, en las que también se renovó al Parlamento nacional para el próximo quinquenio, aunque ninguno obtuvo el porcentaje suficiente para proclamarse vencedor en la primera vuelta.

Por eso este domingo los bolivianos volvieron a las urnas para elegir por primera vez en su historia a su presidente y vicepresidente en una segunda vuelta, mecanismo establecido en la Constitución vigente desde 2009.

Paz es candidato por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) junto al expolicía Edman Lara y Quiroga representa a la alianza Libre junto al emprendedor tecnológico Juan Pablo Velasco.

El ganador tomará juramento como nuevo presidente del país el próximo 8 de noviembre, lo que supondrá también el fin de los 20 años de los Gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS).

Sobre el autor
Agencia EFE

Agencia EFE

Agencia de noticias internacional con sede en Madrid, España. Fundada en Burgos durante la guerra civil española en enero de 1939.

