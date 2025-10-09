Logo de Confidencial Digital
Mundo

El alto el fuego en Gaza a la espera de la firma israelí

Israel y Hamás aceptan una primera fase del plan de Donald Trump, que supondrá un alto el fuego y la liberación de los 48 cautivos en Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, antes de entrar a una reunión del gabinete de Gobierno, el 9 de octubre de 2025. | Foto: EFE/Maayan Toaf/Gobierno de Israel

Agencia EFE

Un alto el fuego en la Franja de Gaza entrará en vigor una vez el Gobierno israelí apruebe la tarde del jueves 9 de octubre de 2025 un acuerdo alcanzado la madrugada entre Israel y Hamás en Egipto, según informó a EFE una fuente gubernamental.

De esta manera, el acuerdo empezará a surtir efecto una vez tenga la luz verde del Gobierno de Benjamín Netanyahu, cuyos ministros tienen previsto reunirse en Jerusalén a las 6:00 p. m. (hora local).

Una hora antes de esa reunión, se reunirá para aprobar el plan el Gabinete de Seguridad israelí, órgano formado por ministros clave en asuntos de defensa, seguridad, exteriores y justicia y que decide sobre los pasos a dar en la ofensiva en Gaza.

Según la fuente, el plazo de las 72 horas para la liberación de los alrededor de 20 rehenes vivos israelíes que quedan en la Franja empezará a contar a partir de la aprobación del Gobierno israelí, lo que se espera que ocurra el domingo 12 o el lunes 13 de octubre.

Dicho acuerdo, que se refiere a una primera fase del plan y fue anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, supondrá un alto el fuego y la liberación de los 48 cautivos en Gaza, de los que las autoridades israelíes estiman que unos 20 siguen con vida.

Israel y Hamás aún tienen que acordar la lista de quiénes integrarán los 1950 prisioneros palestinos que serán liberados a cambio de los rehenes.

Unos 250 serán presos condenados a cadena perpetua, mientras que los otros 1700 serán personas detenidas en la Franja de Gaza, especificó a EFE un miembro del buró político de Hamás.

Nuevas líneas dentro de la Franja de Gaza

Antes de la puesta en libertad de los cautivos en Gaza, el Ejército israelí deberá retirarse hasta la “línea amarilla” estipulada por EE. UU., marcando la primera fase de su retirada del enclave.

Esta línea permitirá que las tropas israelíes permanezcan en Gaza en un perímetro de una profundidad de en torno a 1.5 kilómetros en su zona más estrecha y 6.5 en la más amplia, garantizando la presencia militar de Israel en, aún, cerca de la mitad del enclave.

Según el diario israelí Haaretz, esta primera retirada se producirá para que las milicias gazatíes, encabezadas por Hamás, puedan localizar a todos los rehenes.

Tras la firma, Hamás señaló en un comunicado que, “tras negociaciones responsables y serias” en torno a la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las partes llegaron a un acuerdo que implica el “fin a la guerra de exterminio” contra el pueblo palestino y “la retirada de la ocupación de la Franja de Gaza”.

Sobre el autor
Agencia EFE

Agencia EFE

Agencia de noticias internacional con sede en Madrid, España. Fundada en Burgos durante la guerra civil española en enero de 1939.

