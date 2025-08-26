Logo de Confidencial Digital
Mundo

25 países suspenden envíos de paquetes a EE. UU. debido a aranceles

El Gobierno de Trump anunció que eliminará la excención de aranceles para los pequeños paquetes postales que lleguen a Estados Unidos

Foto: DW envíos paquetes EE. UU.

Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

Deutsche Welle

26 de agosto 2025

La agencia postal de la ONU informó el martes 26 de agosto de 2025 que los correos de 25 países decidieron suspender sus envíos de paquetes a Estados Unidos en medio de la incertidumbre sobre el impacto de los aranceles que el presidente Donald Trump planea imponer.

La administración Trump resolvió, con efecto a partir del 29 de agosto, eliminar la exención de aranceles de la que gozaban hasta ahora los pequeños paquetes postales (envíos de mercancías con un valor igual o inferior a 800 dólares).

Esta decisión provocó una oleada de anuncios por parte de servicios postales en países como Bélgica, Alemania, España, Francia, India o Australia, que suspendieron los envíos de paquetes con destino a Estados Unidos.

“Los operadores postales de 25 países miembros notificaron a la Unión Postal Universal (UPU) haber suspendido sus servicios postales salientes hacia EE. UU. debido a las incertidumbres relacionadas con los servicios de tránsito”, indicó la UPU en un comunicado.

“Estas suspensiones permanecerán en vigor a la espera de información más detallada sobre la implementación de las medidas anunciadas por las autoridades estadounidenses”, añadió la institución de la ONU. (AFP, EFE)

Sobre el autor
Deutsche Welle

Deutsche Welle

Deutsche Welle (DW) es el medio de comunicación público alemán. Con una distribución multiplataforma de información y análisis de la actualidad mundial, ofrece formatos de una amplia variedad temática. Sus contenidos periodísticos son reproducidos en CONFIDENCIAL gracias a un acuerdo de distribución entre ambos medios.

