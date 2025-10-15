Sector privado nicaragüense recibe menos créditos y paga más por deudas

El conjunto de las empresas privadas que contratan deuda externa en Nicaragua recibió menos dinero de préstamos internacionales, en el primer semestre de 2025. No obstante, en ese mismo lapso, desembolsaron un monto mayor para abonar a las deudas que habían adquirido en años anteriores.

Según el Informe de Deuda Externa del segundo trimestre de 2025, elaborado por el Banco Central de Nicaragua (BCN), el sector privado recibió préstamos por unos 1517.9 millones de dólares entre enero y junio de 2025. A la vez, ese mismo sector privado tuvo que desembolsar 1583.8 millones de dólares, para honrar sus deudas con el exterior.

Si bien la diferencia no es abismal (65.9 millones, o sea, -4.3%), un profesional del ámbito financiero que prefiere mantenerse en el anonimato, explicó que lo notable es que no crezcan los desembolsos recibidos del exterior, como se supondría en una economía que estuviera en una situación normal, destacando la importancia de analizar los datos del sector privado, si se quiere entender qué es lo que en realidad está ocurriendo en la economía nicaragüense.

El análisis muestra que los desembolsos recibidos se redujeron notablemente. Sea al comparar el primero con el segundo trimestre de 2025 (pasó de 903.9 a 614.0 millones), o que se compare el segundo trimestre de 2024 con el de 2025. En este caso, los 614.0 millones del segundo trimestre de 2025 reflejan una disminución de 468.1 millones (-43.3%) con respecto al segundo trimestre de 2024, cuando se captaron 1082.1 millones, según las cifras oficiales.

Ese desempeño menguante se suma a las pobres cifras de 2023, año en que la decisión del régimen Ortega – Murillo de romper relaciones diplomáticas con Países Bajos, golpeó las arcas del sector privado. Ese año se redujeron en 196.1 millones de dólares (83.4%), los préstamos y donaciones recibidos en 2023 con respecto a 2022, según el Informe de Cooperación Oficial Externa del BCN 2023.

Industria y comercio son los grandes perdedores

Al comparar el acumulado de los desembolsos recibidos durante el primer semestre de 2025 con el primer semestre de 2024, hay un rubro que resalta claro ganador: “Electricidad, gas y agua”, que recibió 431.2 millones de dólares en este año, contra cero en el primer semestre del año pasado. Todos los demás rubros pierden en la comparación. Unos más, otros menos, pero todos pierden. Todos.

La pérdida más notable se da en la industria manufacturera, que pasó de 577.1 millones de dólares, a 119.9 millones entre ambos ejercicios.

Le sigue el comercio, que reportó haber recibido 436.5 a junio de 2024, a solo 311.0 a junio de 2025. “La invasión del comercio chino ha provocado que los comerciantes no quieran endeudarse”, señaló el profesional financiero. Eso significa menor importación con recursos gestionados a través de créditos otorgados o gestionados localmente, “porque están siendo golpeados por esa invasión”, complementó.

La intermediación financiera decreció poco (apenas 5.7 millones, al pasar de 314.0 a 308.3 millones), pero no habrá banquero ni economista que celebre ese resultado porque igual, muestra un decrecimiento de -1.8%.

Finalmente, la minería —que reportará exportaciones acumuladas por casi 3000 millones de dólares entre 2024 y 2025— mostró un decrecimiento entre ambos períodos. Los desembolsos al sector pasaron de 53.3 millones recibidos a junio de 2024, a solo 41.1 millones al cierre de junio 2025. Eso, a pesar de que las empresas chinas han recibido más de 500 000 hectáreas en concesiones mineras en el país.

Quien paga impuestos y salarios es el sector privado

Tanto el profesional citado antes, como un nicaragüense profesor de economía en una universidad de Estados Unidos, consideran que es más importante desmenuzar las estadísticas del sector privado, que hacerlo con las del sector público. Incluso tomando en cuenta que los pagos cada vez mayores de la deuda externa pública, aprietan las finanzas del país.

La razón para que sean más importantes los datos del sector privado que los del sector público, es muy sencilla: “Quien paga impuestos es el sector privado. Quien mueve la economía es el sector privado”, aseguró el profesional financiero.

“No la mueve Daniel Ortega con sus millones. No es haciendo pasos a desnivel, que se mueve la economía”, opinó.

Por ello, destacó que, cuando el sector privado necesita dinero para modernizar un sistema de irrigación de arroz, mejorar sistemas de aspersión de agua en caña de azúcar; adquirir maquinaria moderna para corte y cosecha, convertir el bagazo en energía eléctrica, o financiar repoblamiento ganadero, busca a organismos internacionales o entidades multilaterales, contando con el aval del Estado. “Pero quien paga es el sector privado”, precisó.

El profesor universitario complementó que además de llevar el grueso de la carga tributaria, el sector privado también paga los salarios de miles de trabajadores. Por eso, considera que “si el sector privado se ve afectado, tanto el crecimiento económico, como el empleo y hasta la liquidez del Gobierno se verán también afectados”.

Advirtió que el hecho de que Nicaragua tenga una economía que ya lleva mucho tiempo con un mal clima para hacer negocios e invertir, y con una constante fuga de mano de obra, es algo que ya se está haciendo sentir en la economía.

Nadie quiere perder

Los datos del BCN muestran también que esa disminución de los desembolsos captados por el sector privado, se combinan con pagos cada vez mayores para abonar a la deuda externa privada. En el primer semestre de 2024, el sector privado abonó 1616.3 millones a su deuda externa, mientras recibían desembolsos por 1428.0 millones. Un año después, al cierre de junio de 2025, el servicio de su deuda sumaba 1583.8 millones, mientras que los desembolsos captados fueron de 1256.1 millones.

La salida de esos 516 millones (en el acumulado de ambos ejercicios), y el hecho de que la mayor parte de la deuda sea de corto plazo, lleva al profesional de las finanzas a considerar que los empresarios nicaragüenses tienen aversión a recibir crédito, porque hay una alta percepción de riesgo. “Muchos temen que (Daniel) Ortega termine expropiándolos, y resulte que solo estaban trabajando para este Gobierno”.

Por su parte, el profesor de economía señaló que un decrecimiento tan alto en el desembolso de deuda externa al sector privado “representa una amenaza a la estabilidad económica, ya que casi el 80% de la economía es consumo, y si este se ve frenado de manera tan acentuada en tan poco tiempo, podría haber una desaceleración económica”.

Añadió que “el desfavorable clima de negocios e inversión, y el alto endeudamiento del país, correspondiente a más del 80% del producto interno bruto, podría estar teniendo consecuencias en la liquidez del Gobierno, y la estabilidad económica del país”.