Logo de Confidencial Digital
Lea el especial más reciente
Viviendas Bismarck Martínez

Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas “Bismarck Martínez”

whatsapp

Alertas
mail

Boletines
test

Test Político
carta

Membresía
mail

Donaciones
adds Confidencial

Anuncios
Las noticias del día en tu correo

Recibe lo más destacado de la cobertura de CONFIDENCIAL todos los días.

Estoy de acuerdo con las Condiciones de uso y la Política de privacidad.

Más boletines

Premium
mail

English

Membresía
The best of our coverage, in English

Sign up for our weekly newsletter. We will send it to you every Friday at 10:00 am (Nicaragua time)

I agree to the Terms of use and the Privacy Policy.

More Newsletters

Daily
mail

English

Membership
Logo de Confidencial Digital

PUBLICIDAD 1M

TV

>

ConfidencialTV

PUBLICIDAD 4D

PUBLICIDAD 5D

La invasión de tiendas chinas en Nicaragua: ¿A quiénes benefician?

A los comerciantes locales no les preocupa la llegada de más tiendas chinas, sino la opacidad y competencia desleal con la que puedan operar.

Audiovisuales Confidencial

11 de agosto 2025

AA
Share

A partir del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Nicaragua y la República Popular de China en diciembre de 2021, la dictadura de Daniel Ortega ha vendido las relaciones económicas con China como una panacea a los problemas económicos del país.

Con el gigante chino llegaron las promesas de algunos megaproyectos y el régimen otorgó decenas de miles de hectáreas para la explotación minera en manos de empresas chinas, y se firmó un tratado de libre comercio. Pero la dictadura no habla del déficit comercial en las relaciones de ambos países.

Las importaciones provenientes de China pasaron de 574 millones de dólares en 2019, a 1436.3 millones de dólares a finales de 2024. Mientras que las exportaciones hacia China en 2024, fueron de 47.2 millones de dólares. Es decir, apenas representa un 1.1% de las exportaciones totales del país en ese año, según datos del Banco Central de Nicaragua.

Pero lo verdaderamente notorio ha sido la invasión de tiendas chinas, en prácticamente todos los departamentos del país, con el favor del gobierno y la propaganda oficial.

No hay datos oficiales sobre cuántos negocios de estos han abierto en los últimos años.
A los comerciantes nicaragüenses no les preocupa la llegada de más tiendas chinas, sino la opacidad y la competencia desleal con la que puedan operar.

PUBLICIDAD 3M

PUBLICIDAD 3D

Más en ConfidencialTV
En portada
Alertas

Alertas informativas

Recibe alertas informativas en nuestras comunidades de WhatsApp o Telegram.
Boletines

Boletines

Lo más destacado de nuestra cobertura noticiosa en tu correo electrónico.
Anuncios

Anuncios

¿Quieres anunciarte con nosotros? Consulta aquí nuestra propuesta comercial.
Test político

Test Político

Explora tus ideas sobre política, economía y sociedad con nuestro Test Político.