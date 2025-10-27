“Ortega coloca a Nicaragua en la agenda norteamericana con violación al CAFTA”

Una semana después que la Oficina Comercial de Estados Unidos recomendara al presidente Donald Trump, tras investigar durante once meses las violaciones de la dictadura Ortega Murillo al tratado CAFTA, la suspensión de los beneficios comerciales para Nicaragua y la aplicación de aranceles hasta de 100% para las exportaciones de Nicaragua, los “codictadores” Daniel Ortega y Rosario Murillo se mantienen en silencio. Ningún funcionario oficial, miembro del partido FSLN, o propagandista oficioso de la dictadura, ha dicho una sola palabra.

El economista Juan Sebastián Chamorro, directivo de la Concertación Democrática Nicaragüense (Monteverde) considera que el silencio responde a que “están sumamente preocupados y haciendo sus números, porque (Estados Unidos) es el principal socio comercial de Nicaragua”, y la eventual suspensión del CAFTA por las vías de hecho representa punto de inflexión, un antes y un después en el crecimiento económico de Nicaragua.

En una entrevista en el programa Esta Semana que se transmite en el canal de YouTube de CONFIDENCIAL, debido a la censura televisiva en Nicaragua, Chamorro demandó la suspensión del Estado policial para mitigar las sanciones económicas de Estados Unidos, y analizó los escenarios que enfrenta el país ante una eventual suspensión del CAFTA, o una radicalización autoritaria con más alineamiento con China y Rusia.

El informe de la Oficina Comercial de Estados Unidos que propone la suspensión de los beneficios para Nicaragua del mercado CAFTA en Estados Unidos y la imposición de aranceles hasta del 100%, ha generado una profunda preocupación en Nicaragua, en el sector empresarial, laboral y entre los productores. Pero hasta este momento el Gobierno no se ha dado por enterado y tampoco ha anunciado alguna reacción. ¿A qué atribuyes el silencio? ¿Es que no le importa al Gobierno que Nicaragua pierda estas ventajas comerciales?

Hay bastantes motivos para estar muy preocupados y a diferencia de lo que siempre hace la dictadura, que es reaccionar casi en tiempo real, este silencio ensordecedor que ya tiene varios días muestra esa misma preocupación. Ellos están viendo que la posibilidad de que Nicaragua salga del CAFTA, ya sea por la vía de las medidas iniciales o por la aplicación del 100% de arancel, que viene siendo lo mismo, los tiene sumamente preocupados y están haciendo sus números como lo estamos haciendo todos y muy preocupados porque es el principal socio comercial de Nicaragua y eso debería de preocupar al régimen. Ellos están cómodos haciendo sus negocios con los chinos y los rusos, pero esto va a tener implicaciones muy serias sobre la economía nacional si se materializa.



En otros momentos ante situaciones comparables o similares, la reacción del régimen ha sido un salto hacia adelante, buscando fortalecer sus alianzas con China y Rusia. ¿Estos aliados de la dictadura pueden ofrecerles una alternativa a los exportadores nicaragüenses?

Bajo ningún punto. Varios funcionarios de Ortega han venido diciendo desde hace años que China podría sustituir la caída potencial del mercado de Estados Unidos pero los datos que ellos mismos muestran que eso no está cerca de materializarse. Si acaso ha aumentado algo, han sido las importaciones de productos chinos que han llevado a la quiebra a muchos negocios nacionales. Pero las exportaciones no van a ser sustituidas por China, mucho menos por Irán o Rusia, que es todavía una economía más pequeña. Este enlace comercial de Estados Unidos viene desde el siglo XIX y tienen relaciones comerciales muy íntimas entre las dos economías y la economía centroamericana. El éxito que ha tenido el CAFTA desde que entró en vigor en el 2006 es precisamente ahora la causa de la mayor vulnerabilidad que tiene Nicaragua. Si un 100% de arancel se aplicase en el momento previo al CAFTA, Nicaragua no estaba tan expuesta al comercio internacional como está actualmente. El porcentaje de exportaciones más importaciones como parte del Producto Interno Bruto es altísimo. En el momento donde más éxito ha tenido el Tratado, se puede cerrar abruptamente, por eso nos tiene a todos preocupados por la irresponsabilidad que Ortega y Murillo han hecho durante todas estas décadas como el principal enemigo del CAFTA, y ahí están los registros en tu propio medio de comunicación en contra del CAFTA.

Daniel Ortega ha consistentemente hablado del principal socio comercial como el enemigo de la humanidad. Este discurso político no puede pasar desapercibido a las autoridades actuales mucho menos ahora con un proceso de la oficina del Representante comercial que está por ley obligado a ponerla en el escritorio del presidente. Estados Unidos es deficitario con relación a Nicaragua, por muy chiquito que sea el déficit, el número negativo, el número rojo se percibe en esta administración, por solo eso hay que aplicarle tarifas diferenciadas como el 18% que ya se aplicó.



¿Cuál sería el impacto de la suspensión de hecho del del CAFTA, por ejemplo, en la generación de empleo y en el sector exportador?



Se ha hablado de algunos números de entre 1200 y 1500 millones de dólares por año. Estamos en proceso de conseguir una estimación más informada, porque el impacto no hay que verlo automático, sino que la senda de crecimiento de la economía, si esto pasa caería bruscamente en los primeros años de la entrada en la entrada de vigencia. La magnitud va a depender de cuál de las cuatro medidas se tome, si se toma la medida más leve que sería aplicarle el 100% a un producto, es muy diferente a que se le aplique al 100% de todos los productos de exportación de Nicaragua.

Tenemos cuatro opciones y se podrían ver distintos escenarios y eso es lo que muchos economistas estamos trabajando. Ahorita no lo podemos precisar porque todavía no se ha firmado la medida. Es negativo, eso queda clarísimo que afuera de un tratado comercial que significó la transformación de la matriz exportadora de Nicaragua, no es poca cosa. Es un deterioro significativo que no va a ser sustituido por otro mercado lejano, no vas a enviar las exportaciones de zonas francas a China, porque China es la que está produciendo camisetas.

El economista y opositor nicaragüense, Juan Sebastián Chamorro. Foto: Archivo | Confidencial

Cuál es el alcance de esta consulta en la cual ya se están conociendo las opiniones que están brindando empresarios del sector del sector tabaco y también de las textileras, que abogan para que no se suspendan los beneficios. ¿Puede esto tener impacto en la visión que tiene la oficina comercial, cuyas consideraciones sobre la suspensión del del CAFTA están documentadas sobre las violaciones que Nicaragua ha hecho a derechos laborales, derechos políticos, derechos empresariales y ambientales?

El sector de tabaco, de puros, que emplea muchísima gente en Estelí, en el norte del país, ha sido uno de los sectores, después del de Zona Franca, más beneficiado del CAFTA. Actualmente, las exportaciones de puros representan el 9% de las exportaciones totales de a Estados Unidos, miles de millones de dólares de exportaciones. Obviamente, es de esperar que estos empresarios estén bastante asustados porque Nicaragua, si bien es cierto tiene buenos productos, compite con Honduras, con República Dominicana y un 100% de arancel lo sacaría casi definitivamente del mercado. La legislación norteamericana establece que antes de ejecutar una acción de esta naturaleza tiene que pasar por un proceso de consulta pública Y obviamente aquí van a defender intereses económicos quienes vayan a sentirse afectados.

Una prueba documental probatoria de estos abusos es incontestable, lo que el informe está diciendo son evidencias recogidas por víctimas, por las leyes, por todos los medios de comunicación, comisiones de derechos humanos. No creo que esta consulta vaya a cambiar la naturaleza de la acción a seguir. Al final le van a llegar al escritorio del Presidente (Trump), opciones muy parecidas y me hace pensar a mí de que el Presidente probablemente vaya a optar por la segunda familia de acciones, que es el 100% de arancel.



¿Qué prioridad tiene esta política que se está definiendo hacia Nicaragua en el contexto de las relaciones de Trump con América Latina que hasta ahora han estado enfocadas en las deportaciones, en el tema comercial con México y Canadá, y el conflicto que se está escalando con Venezuela, ¿dónde está Nicaragua en ese contexto?.

Ortega ha hecho algo muy notable desde el punto de vista negativo, ha colocado en la agenda norteamericana a Nicaragua, que está bastante debajo de las prioridades, frente a Venezuela, Haití, Cuba, Colombia, y México. Nicaragua ya está a ese nivel, porque el representante comercial por, diseño, tiene que poner en el escritorio al presidente una propuesta de acción ejecutiva.

Ortega ha sido capaz de llevar esta sanción al máximo nivel posible en un tiempo relativamente corto y único, porque se menciona mucho el tema laboral, gremial, los intereses de inversionistas, que ciertamente esto va a tener un mayor peso, pero también se hablan de derechos humanos y de libertades públicas. Entonces va a haber una oportunidad para la administración de decir cuando se violan y afectan el comercio también tomamos acciones.



La oposición nicaragüense, organizada en la Concertación Democrática Monteverde, ha demandado al régimen un cambio de rumbo. Dice hay que desmontar el Estado policial, restablecer todas las garantías políticas y los derechos humanos en Nicaragua para mitigar el impacto de estas medidas. Pero el Gobierno ya descartó ese cambio de rumbo en el Diálogo Nacional e incluso cuando tuvo la oportunidad en las elecciones de 2021, que prácticamente las anuló, ¿se puede esperar de parte del Gobierno desmontar su propia dictadura?

Lo dudo mucho, por las acciones que acabas de mencionar, pero nos corresponde como opositores lamentar lo que está pasando que va a significar un costo significativo para el pueblo nicaragüense, pero también resaltar que es Ortega el que tiene la pelota en su cancha y si la va a mover o no, eso será decisión de él, pero las consecuencias ya las conocemos. La posición nuestra es qué se puede hacer en este escenario y el mismo informe del representante comercial lo da a entender, si se restituyen las libertades y se permite el regreso seguro de los exiliados y se levantan todos estos sistemas de represión, que personalmente creo que no lo va a hacer, este proceso va a resaltar aún más la responsabilidad de Ortega en este asunto. Y también creo que va a tener un efecto de división interna dentro del régimen, porque hay mucha gente que se está beneficiando del Tratado, que hace negocios con el Tratado y que es cercana a Ortega. Muchos de estos empresarios, corruptos, y no solamente los cercanos al dictador, van a decir –este barco nos está llevando al precipicio. Esto va a generar dentro de las filas del empresariado sandinista, que se ha logrado consolidar a través de este sistema corrupto, una división que hay que tener en la mira, porque esto puede generar también otros efectos políticos al momento de una transición política.



¿Cuáles serían las consecuencias de una mayor radicalización de parte del régimen o una pretensión de fortalecer aún más todavía las alianzas con China y con Rusia?



La dictadura está ya asesinando opositores en Costa Rica, como el caso de Roberto (Samcam) y persecución transnacional, está aliado de lo peor del orden internacional. Siempre se puede radicalizar más, pero este es precisamente el argumento de la radicalización. Explica la respuesta grave y radical también de suspender a Nicaragua el tratado comercial. Este tratado comercial es una condición privilegiada que no se le da a ningún país, además dentro del CAFTA, a Nicaragua se le dieron condiciones especiales en comparación con el resto de Centroamérica. Entonces, no es consistente. Ya viéndolo desde el punto de vista norteamericano, es decir, –porqué voy a atender de una manera tan especial alguien que me llame enemigo de la humanidad y que está poniendo bases de inteligencia rusa a dos horas de vuelo de Miami y que tiene intereses chinos, y que visita al presidente iraní hace un par de años y que la Guardia Republicana tiene aparentemente presencia en Nicaragua y que se declaran revoluciones hermanas. ¿Cómo puede justificar una política comercial de tanta cercanía con alguien tan lejano políticamente?

La oposición como movimiento ¿se va a pronunciar en esta consulta?. ¿Van a presentar propuesta?

Sí, esto es un proceso público que todo nicaragüense a toda persona que se sienta afectada como víctima, puede entrar a este portal. Y ciertamente el argumento que nosotros como opositores vamos a plantear es que esta situación ha llegado a este punto por lo que ha hecho Ortega, por los abusos a todos, a todos los derechos, y ver cómo resolver esta situación. Decirle; bueno, tal vez este shock tan fuerte hace recapacitar a la dictadura en levantar elementos represivos que está haciendo. Personalmente, creo que no lo va a hacer, pero como opositores corresponde efectivamente relacionar esto con una presión de reformar la eliminación de esa Constitución que es ampliamente mencionada en el reporte.