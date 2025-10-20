EE. UU. propone suspender a Nicaragua del CAFTA y aplicar aranceles del 100%

La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) propuso una serie de medidas, entre las que se incluye la suspensión total o parcial de los beneficios para Nicaragua del Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA y la imposición de aranceles de hasta el 100% sobre sus exportaciones.

Las medidas son propuestas ante “las leyes, políticas y prácticas” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua “relacionadas con los abusos de los derechos laborales, los abusos de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y el desmantelamiento del Estado de derecho”. A juicio de Estados Unidos, estos actos “son irrazonables” y constituyen una “carga o restringen el comercio estadounidense”.

“La Sección 301 autoriza al Representante Comercial a tomar todas las acciones apropiadas y viables, sujetas a la dirección del presidente, para lograr la eliminación de dichos actos, políticas y prácticas”, detalla la resolución.

El representante de Comercio decidió abrir un periodo de consulta sobre las acciones propuestas antes del 19 de noviembre de 2025. Se espera que la o las medidas aprobadas entrarían en vigor en enero de 2026.

Los escenarios planteados

La propuesta de la Oficina de Comercio establece dos escenarios posibles para Nicaragua, en los que castiga total o parcialmente el comercio nicaragüense con Estados Unidos.

Suspender a Nicaragua de la aplicación de todos los beneficios del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR), incluidas las concesiones arancelarias y la acumulación de contenido nicaragüense para otros socios del CAFTA-DR, de forma inmediata o gradual durante un período de hasta 12 meses.

Suspender a Nicaragua de la aplicación de algunos beneficios del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR), incluidas las concesiones arancelarias y la acumulación de contenido nicaragüense para otros socios del CAFTA-DR, de forma inmediata o gradual durante un período de hasta 12 meses.

Aplicar aranceles de hasta el 100% a todas las importaciones nicaragüenses, de forma inmediata o gradual durante un período de hasta 12 meses.

Aplicar aranceles de hasta el 100% a algunas importaciones nicaragüenses de inmediato, con aranceles para sectores seleccionados que se implementarán gradualmente durante un período de hasta 12 meses.

Una investigación que empezó en 2024

La determinación de la Oficina de Comercio de EE. UU. es el cierre de una investigación iniciada el 10 de diciembre de 2024 durante la Administración del expresidente Joe Biden.

En ese proceso se recopiló más de 160 comentarios públicos y testimonios de expertos, organizaciones y ciudadanos, además de evidencia sobre “violaciones graves a los derechos humanos”. Además, convocaron una audiencia pública el 16 de enero de 2025, durante la cual los testigos prestaron declaración y respondieron preguntas.

Un escenario planteado a inicios de 2025

El enviado especial de Estados Unidos para América Latina, Mauricio Claver-Carone, declaró en enero de 2025 que a Estados Unidos no le interesa tener a Nicaragua como socio comercial, por lo que están buscando “opciones” con sus aliados en la región para expulsar al país del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-Cafta, por sus siglas en inglés), vigente desde 2004.

“Eso es absurdo, es absurdo”, aseveró Claver-Carone mientras explicaba que la estrategia de su país es trabajar con los aliados de Estados Unidos en cómo remover a Nicaragua de este tratado sin afectar al resto de países. Coincidiendo con la retórica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el enviado especial dijo que “ese tratado fue negociado y promulgado muy pobremente”.

En febrero de 2025, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, tildó a Cuba, Nicaragua y Venezuela de “enemigos de la humanidad”, y los acusó de ser los causantes de la crisis migratoria en el hemisferio.

“Esos tres regímenes que existen: Nicaragua, Venezuela y Cuba son enemigos de la humanidad y han creado una crisis migratoria, si no fuera por esos tres regímenes no hubiera una crisis migratoria en el hemisferio”, dijo Rubio en una conferencia de prensa en San José, acompañado del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves.