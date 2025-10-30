China agrava competencia desleal y precariedad laboral en Nicaragua

El Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y la República Popular China, que entró en vigencia en enero de 2024, profundiza un creciente desequilibrio comercial, con riesgos para la competitividad local y la calidad del empleo en Nicaragua, según un informe técnico de la Fundación Sin Límites para el Desarrollo Humano.

El informe, titulado “Inversiones Chinas en el Sector Comercial: Implicaciones para la Competitividad y el Trabajo Decente” advierte que mientras el acceso al mercado chino sigue siendo marginal para las exportaciones nicaragüenses, las importaciones desde el gigante asiático se han disparado, redefiniendo el panorama del comercio interno y laboral.

Desde la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC), el flujo comercial de Nicaragua se ha inclinado drásticamente a favor de China.

Un 15.7% de importaciones vs. 1.9% de exportaciones

Entre enero y mayo de 2025, las importaciones provenientes de China alcanzaron los 783.1 millones de dólares, consolidando al país asiático como el tercer mayor proveedor de bienes para Nicaragua con una participación del 15.7% del total. Este es un crecimiento acelerado, considerando que era de un 12.7% en 2023.

En cambio, a pesar de un crecimiento porcentual en las exportaciones a China, el volumen absoluto sigue siendo reducido. Durante el mismo período de 2025, China representó solo el 1.9% de los destinos de la oferta exportable nicaragüense (69 millones de dólares), quedando muy por detrás de mercados tradicionales como Estados Unidos (45.5%) y Centroamérica (16.8%).

Los datos muestran cómo se está ampliando el déficit comercial entre China y Nicaragua y el informe de la Fundación Sin Límites plantea que existen serios riesgos para la sostenibilidad de la balanza de pagos y la estabilidad macroeconómica de Nicaragua.

En una entrevista con CONFIDENCIAL para evaluar cuál es el impacto de los primeros años de relaciones diplomáticas entre la dictadura de Daniel Ortega y el régimen de Xi Jinping, el Dr. Evan Ellis, exfuncionario del Departamento de Estado y profesor investigador de Estudios Latinoamericanos, valoró que China ha sido el claro ganador.

“Al final del día, China ha sacado no solo una posición estratégica, también de ventaja para sus propias empresas, mientras que los empresarios nicaragüenses van perdiendo terreno ante los importadores chinos en su propio país”, destacó Ellis a CONFIDENCIAL, en diciembre de 2024.

Pese al promovido TLC con China, Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Nicaragua. Un comercio que se vería afectado si prospera la propuesta de la Administración de Donald Trump para retirar a Nicaragua del DR-CAFTA.

El régimen de Ortega propuso el miércoles 29 de octubre de 2025 la creación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) de la Franja y la Ruta, como un régimen especial de incentivos fiscales, aduaneros, portuarios, fronterizos y administrativos, que beneficiaría principalmente a empresas chinas.

China desplaza negocios locales en Nicaragua

La entrada de inversión extranjera china se ha concentrado en el sector minorista, con un impacto directo en el tejido empresarial local.

Según el informe, se han establecido alrededor de 400 nuevos comercios minoristas de origen chino, especializados en productos no perecederos como maquillaje, utensilios de cocina y artículos para el hogar.

La Fundación sostiene que estos negocios se benefician de la importación directa con tasas arancelarias preferenciales, lo que les permite ofrecer precios significativamente más bajos que los proveedores nacionales. Además, comerciantes nacionales han reportado una reducción considerable en sus ventas, percibiendo esta dinámica como una competencia desleal.

Un reportaje de CONFIDENCIAL titulado “Tiendas chinas asfixian a los emprendedores y pequeños negocios en Nicaragua” reveló cómo decenas de comercios locales en el país han reducido sus ventas hasta en un 70% tras la apertura de negocios de capital chino.

“Los chinos dan mejor precio porque importan sus productos desde su país y de seguro sus proveedores les dan precios bajísimos por la gran cantidad que traen”, cuestionaba uno de los comerciantes.

Disparan costo de alquiler de locales comerciales

Los comercios chinos se caracterizan por tener escaso o nulo encadenamiento productivo con proveedores nacionales. Además, gran parte de las utilidades se remiten a China, reduciendo la contribución al desarrollo económico interno que generaría la reinversión local.

Pequeños empresarios manufactureros comentaron en otro reportaje de CONFIDENCIAL que se han tenido que reinventar produciendo otras prendas y productos que ellos no ofrezcan “para mantener” su margen de ganancia y no cerrar.

La inversión china también está afectando el mercado inmobiliario comercial. Propietarios de locales y módulos prefieren arrendar a empresarios chinos que pagan cifras altas (entre 5000 y 10000 dólares mensuales), dejando a pequeños emprendedores locales sin opciones o forzándolos a operar en condiciones precarias.

La propaganda oficialista del régimen promueve la llegada de las empresas de capital chino, como sucedió con la apertura de Sogo, calificado como el supermercado “más grande” de Nicaragua.

Aunque la expansión de los comercios chinos en Nicaragua empezó en la capital, que es la plaza más grande del país, con la instalación de tiendas en el Mercado Oriental, la apertura de tiendas ha seguido de forma imparable, ocupando espacios en las vías principales, plazas comerciales y lugares céntricos de prácticamente todas las ciudades de regular tamaño.

Más empleos sí, pero precarios

La expansión del comercio minorista de China en Nicaragua ha generado “miles de puestos de trabajo”, según la propaganda oficialista del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Sin embargo, el informe subraya que la generación de plazas “no siempre equivale a la creación de trabajo decente”.

Una proporción significativa de los empleados carece de contratos formales y no está afiliada al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Esta informalidad niega a los trabajadores beneficios fundamentales como cobertura médica, pensiones y protección frente a accidentes laborales.

También, se han reportado jornadas laborales extensas, en ocasiones superiores a las ocho horas establecidas por la ley, sin el reconocimiento de pagos extraordinarios.

El informe detalla que la Confederación Sindical Róger Barrantes Estrada (CST-RBE) registró al menos 20 denuncias contra empresas de capital asiático ante el Ministerio del Trabajo (MITRAB) en los primeros siete meses de 2025. La mayoría de estas denuncias se refieren a maltratos verbales y conductas irrespetuosas por parte de los empleadores.

El informe concluye que, para evitar que la apertura comercial comprometa la sostenibilidad económica y los derechos laborales, es fundamental que el Estado nicaragüense fortalezca la regulación efectiva, garantice la fiscalización adecuada y diseñe políticas que aseguren condiciones equitativas para todos los actores económicos.