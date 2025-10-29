Dictadura propone exonerar de impuestos a empresas chinas que inviertan en la “Franja y la Ruta”

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo propuso el miércoles 29 de octubre de 2025 la creación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) de la Franja y la Ruta, como un régimen especial de incentivos fiscales, aduaneros, portuarios, fronterizos y administrativos a empresas que inviertan en el país.

La propuesta está establecida en una iniciativa de Ley de Creación de Zonas Económicas Especiales de la Franja y la Ruta, presentada por los esposos y “copresidentes” de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, y enviada a la Asamblea Nacional, controlado por los gobernantes sandinistas.

La iniciativa ofrecerá beneficios fiscales y aduaneros a las empresas que operen en Zonas Económicas Especiales de la Franja y la Ruta, como la exoneración del 100% de todas sus actividades económicas, según el texto.

La iniciativa propone la exención del 100% del pago de Impuesto sobre la Renta de Actividades Económicas (IR) durante 10 años, renovables cada 10 años de forma indefinida.

También la exención del 100% del pago de Impuesto sobre los dividendos obtenidos de la actividad económica durante 10 años, renovables cada 10 años de forma indefinida.

Además, la exención de impuestos y tasas a extranjeros no residentes en concepto de: intereses sobre préstamos, comisiones, honorarios y pagos por servicios legales en el exterior o en Nicaragua.

Asimismo, la exención de todos los impuestos, derechos de aduana y de consumo, asociados con las importaciones de bienes y servicios destinados a su operación; así como la exención de Impuesto al Valor Agregado (IVA) a compras locales e importaciones de bienes y servicios.

Otros beneficios serán la exención total de impuestos indirectos, de venta o selectivos de consumo; exención total de impuesto a la trasmisión de bienes muebles e inmuebles; y la exención total de impuestos municipales.

La iniciativa establece que serán beneficiados con esos incentivos “las personas jurídicas, públicas, privadas, mixtas, nacionales o extranjeras que operen las Zonas Económicas Especiales de la Franja y la Ruta en los sectores como industria manufacturera, agroindustria, tecnología, servicios de valor agregado que facilitan el nacional”.

Aunque el texto no menciona directamente las inversiones de China, la zona comercial lleva el nombre de la “Franja y la Ruta”, la estrategia global creada por el presidente chino Xi Jinping desde 2013, que busca expandir la influencia económica y política de China mediante inversiones en distintas regiones.

El 1 de agosto de 2024, Nicaragua y China inauguraron una ruta marítima comercial directa en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta, con el fin de aprovechar los beneficios del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países.

Hijo de Ortega y Murillo al mando

De acuerdo a la iniciativa, la Comisión Especial que estará a cargo de la Dirección del Régimen de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) de la Franja y la Ruta estará conformada por siete funcionarios y será encabezada por el asesor presidencial para la Promoción de Inversiones, el Comercio y la Cooperación Internacional, cargo que ocupa Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja dictatorial.

Los otros seis integrantes serán el presidente del Banco Central de Nicaragua, los titulares del Ministerios de Fomento, Industria y Comercio (Mific), del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), la procuradora general de Justicia y el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Zonas Francas (CNZF).

Estas Zonas Económicas Especiales (ZEE) de la Franja y la Ruta, serán administradas por la Comisión Nacional de Zonas Francas (CNZF), entidad que quedará facultada para otorgar la autorización, emisión de los permisos y seguimiento a las operaciones de las empresas que operen.

Entre enero y mayo de 2025, las importaciones provenientes de China alcanzaron los 783.1 millones de dólares, consolidando al país asiático como el tercer mayor proveedor de bienes para Nicaragua con una participación del 15.7% del total. En cambio, las exportaciones de Nicaragua a China, representan solo el 1.9% de los destinos de la oferta exportable nicaragüense (69 millones de dólares), quedando muy por detrás de mercados tradicionales como Estados Unidos y Centroamérica.

Pese al promovido TLC con China, Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Nicaragua, con casi el 40% de las exportaciones. Un comercio que se vería afectado si prospera la propuesta de la Administración de Donald Trump para retirar a Nicaragua del DR-CAFTA.

El TLC entre el gigante asiático y el país, firmado el 31 de agosto de 2023, comenzó a regir el 1 de enero de 2024, dando acceso inmediato a ese mercado al 71% de los productos que actualmente exporta Nicaragua con un arancel del 0%, como la carne bovina, oro en bruto, azúcar, mariscos, miel, ron, chocolate, arneses y textiles, entre otros.

Nicaragua espera que China se convierta en uno de los principales proveedores de materias primas, insumos, bienes de capital, bienes de consumo, maquinaria, equipo, entre otros, y en un comprador de las exportaciones agropecuarias nicaragüenses y que invierta en la instalación de empresas en zonas francas.

Con información de EFE