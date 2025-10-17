Logo de Confidencial Digital
Revista Niú

Regularidad es el verdadero secreto de una dieta saludable

Mantener hábitos sanos de forma constante es lo que realmente protege la microbiota intestinal y mejora la salud a largo plazo, según investigadores

Imagen con fines ilustrativos. Una mujer se alimenta con una comida saludable. | Foto: Tomada de Internet

Deutsche Welle

17 de octubre 2025

AA
Una dieta basada en frutas, verduras y fibra solo tiene un impacto positivo en la salud si se realiza de forma regular, según ha confirmado un estudio de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL), en Suiza.

Los investigadores descubrieron que una dieta donde varía mucho el valor nutricional de los alimentos porque se alterna entre comida sana y comida rápida, azucarada o alta en sal, puede acabar con el equilibrio de la microbiota intestinal (microorganismos que pueblan el intestino).

“El consumo irregular de comida saludable, de hecho, anula muchos de sus beneficios en la microbiota intestinal”, sostuvo el jefe del laboratorio digital epidemiológico de la EPFL, Marcel Salathé.

En el artículo científico, los académicos reconocieron que, en la sociedad, siempre ha habido un presentimiento de la importancia de comer bien con regularidad, como demuestran las campañas donde se anima a comer cinco frutas y verduras al día, pero hasta ahora “había sido solo eso, un presentimiento”.

Análisis de datos

La investigación se ha valido de la inteligencia artificial para registrar de manera detallada los hábitos alimenticios de 1000 participantes, a través del análisis de las fotos de los alimentos y de los códigos de barras de los productos.

Esta recolección de datos a gran escala les ha permitido determinar que la regularidad con la que se ingieren alimentos saludables es tan importante o más que la cantidad.

“Esto es un verdadero incentivo para que los estudios futuros analicen no solo lo que la gente come, sino también los patrones de lo que comen a lo largo del tiempo”, apuntó Salathé.

Los investigadores también descubrieron que la dieta de una persona puede predecirse, con el 85% de precisión, analizando su microbiota a través de las heces, y que esta predicción funciona también en sentido inverso para determinar la composición de los microorganismos del intestino.

El estudio, publicado en la revista Nature Communications, ha sido elaborado por el Laboratorio Digital de Epidemiología del EPFL, en colaboración con la Universidad de California, en San Diego (Estados Unidos).

Sobre el autor
Deutsche Welle

Deutsche Welle

Deutsche Welle (DW) es el medio de comunicación público alemán. Con una distribución multiplataforma de información y análisis de la actualidad mundial, ofrece formatos de una amplia variedad temática. Sus contenidos periodísticos son reproducidos en CONFIDENCIAL gracias a un acuerdo de distribución entre ambos medios.

