Viviendas Bismarck Martínez

Los negocios de la Alcaldía de Managua con las viviendas "Bismarck Martínez"

Los Miami Marlins “vestirán” a sus fanáticos con camiseta de Nicaragua

El ‘jersey’, de edición limitada, fue diseñado por la pintora nicaragüense María Fernanda Vogel, para celebrar el “Mes de la Herencia Hispana”

Collage de la camiseta alusiva a Nicaragua que los Miami Marlins incluirán en la entrada al partido contra los Philadelphia Phillies, el sábado 6 de septiembre de 2025. // Foto | Cortesía

Redacción Niú

Los fanáticos de los Miami Marlins se vestirán con Nicaragua en el partido de su equipo contra los Philadelphia Phillies, el sábado 6 de septiembre de 2025. Las entradas para ese encuentro de béisbol incluirán un jersey alusivo a Nicaragua —de edición limitada—, que fue diseñado por la pintora nicaragüense María Fernanda Vogel, como parte de la serie anual “Celebración de la Herencia”.

Esa celebración, que realizan los Marlins desde 2016, se da dentro del “Mes de la Herencia Hispana”, que va de septiembre a octubre y en el cual los equipos de las Grandes Ligas de Béisbol organizan actividades especiales en todos sus estadios.

En fechas específicas de septiembre de 2025, los Marlins honrarán a varios países, entre ellos Nicaragua, República Dominicana y Puerto Rico. Además de entregar camisetas alusivas a los países, esos días se realizan conciertos y otras actividades especiales.

Diseño de la camiseta de Nicaragua

Para el caso de Nicaragua, los Marlins invitaron a la pintora María Fernanda Vogel a crear una camiseta que capturara la esencia de su país natal. La nicaragüense expuso una colección de 29 pinturas llamada “Sultana” —inspirada en la ciudad de Granada— en el “Art Week Miami”, en diciembre de 2024.

“Para mí es un honor representar a mi país desde el arte y la cultura, y también celebrarlo en una plataforma internacional como son los Marlins”, dijo Vogel a CONFIDENCIAL.

María Fernanda Vogel
La pintora nicaragüense María Fernanda Vogel posa frente a una de sus obras. // Foto: Cortesía

De acuerdo con la artista, el diseño incorpora elementos característicos de Nicaragua: “Las casitas están como en una montaña, que representa para mí los volcanes, nuestra tierra que es rica en cultura. También plantas, animales y el mar”.

La camiseta presenta tonos azules predominantes, complementados con dorados, plateados y tonos tierra. “El diseño quería que fuera algo que tuviera bastante vida, que los colores fueran vivos, que fueran de celebración, pero que también representará nuestro país”, describió Vogel.

El 90% de la camisa está cubierto por la obra de arte, manteniendo el logo de los Marlins en el pecho y una bandera nicaragüense en el hombro derecho.

Una parte de las ganancias de cada boleto será donada al Ballet Folklórico Nicaragüense Azul, una oenegé fundada en 2011 para promover la recaudación de fondos para obras sociales en Nicaragua y apoyo a la comunidad nicaragüense en Estados Unidos.

Previo al partido de béisbol, en el LoanDepot park de Miami, se realizará un concierto con los nicaragüenses Philip Montalbán y Cristiana Somarriba.

Sobre el autor
Redacción Niú

Redacción Niú

Revista Niú es un proyecto periodístico de CONFIDENCIAL que nació en agosto de 2016 para compartir contenidos sobre cultura, estilo de vida tendencias mundiales e historias que inspiren.

